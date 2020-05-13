Дамаск грозит стереть имя Путина из истории, развязав войну с русскими

Очевидно, что с Башаром Асадом у России начались какие-то серьезные проблемы, только вот совершенно непонятно, откуда они взялись. Некоторое время назад в некоторых российских СМИ, в том числе близких к Кремлю, появились публикации с исследованиями о положении сирийского президента. Согласно этим опросам, Асад потерял доверие своего народа и погряз в дикой коррупции, оттого на честных президентских выборах его, скорее всего, ждет крах. Увидев такие статьи на российских ресурсах, иностранные масс-медиа приступили к штамповке новостей на тему того, что Асад вышел у Кремля из доверия, и, похоже, Москва намерена сместить своего ближайшего союзника на всем Ближнем Востоке. Потом, правда, некоторые российские издания, начавшие всю эту историю, удалили антиасадовские статьи и заявили, что были взломаны. Попахивает обманом, но пускай — может и правда у вездесущих русских хакеров появились могущественные конкуренты на Западе, которым есть дело не только до Кремля, но и до второсортных прокремлевских СМИ. Написали, удалили, извинились — так могла закончиться история, только вот у нее появилось неожиданное продолжение.

Похоже, в самой Сирии, вернее, в той ее части, где всем заправляют асадиты, информацию о неприятии Кремлем Асада восприняли всерьез. Настолько всерьез, что теперь ближайшие соратники Башара Асада открыто говорят о войне с Россией, если она надумает каким-то образом противостоять Асаду.

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Речь идет о сирийском парламентарии Халеде аль-Абуде. Сейчас у нас его подзабыли, но пару лет назад российские СМИ, в том числе ведущие, активно пользовались его комментариями на различные темы. Например, он рассуждал на тему хельсинской встречи Путина и Трампа. Тогда он уверял, что конец американскому присутствию близок, и Путин об этом должен рассказать своему заокеанскому коллеге. Мол, оснований у него предостаточно, ибо едет он в Финляндию с «багажом достижений, своих и союзников», а у Трампа никакого багажа нет. В общем, вполне себе приятные комментарии. Сразу было понятно, что это не просто друг Асада, но друг России. Но сейчас этот друг говорит такие вещи, что любому россиянину, независимо от его политических взглядов, будет неприятно это слышать.

Началось все неделю назад. Абуд, расстроенный антиасадовскими публикациями в российских СМИ, пошел бороться с этим, как и всякий интернет-воин, в социальные сети. Он написал большой пост и разместил его в Facebook. Если бы сирийский парламентарий, очень близкий к Асаду, находился в РФ, за такой пост его вполне можно было бы привлечь за экстремизм. У нас и за меньшее сажают. Начинается в его тексте все довольно благообразно, хотя сразу настораживает то, что слова «Россия», «русские», «Путин» почему-то все время в кавычках. Впрочем, может быть, у арабов так допускается. Еще несколько странным выглядит заголовок: «А если лев разозлится на Путина?».

Поначалу Абуд пишет про те самые публикации — он говорит, что со своими единомышленниками ему довелось внимательно их изучить. Вывод следующий — они, скорее сего, действительно отображают позицию российской власти. В связи с этим у Дамаска, от имени которого позволяет себе говорит Абуд, есть свои предложения.

В общем, Путин на самом деле плохо понимает, какова его истинная роль в Сирии. Асад не нуждался и не нуждается в его защите, ибо он — не слабейший. Однако Асад — мудрый политик, который, стремясь смягчить последствия войны с терроризмом и интервенции Штатов, привлек русских. При этом президент САР создал для Москвы некую иллюзию — он заставил Кремль думать, что он продвигает и защищает свои интересы на Ближнем Востоке, хотя на самом деле, все, что делалось, являлось защитой и продвижением исключительно интересов Асада. Также Москва многим обязана Дамаску — не только тем, что ей позволили защищать интересы выдающегося лидера, но и тем, что благодаря участию в сирийской войне Россию вдруг снова начали считать большой силой, обретшей влияние на Ближнем Востоке. В любой момент Асад может изменить это, изгнав русских, вдруг объявив их оккупантами или стравив с террористами.

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Также он считает возможными враждебные действия против наших военных — например, он допускает, что сирийская разведка может привести русских в горы Латакии в ловушку к десяткам тысяч боевиков. Да и самой сирийской армии, по его словам, много не надо чтобы начать войну против российского присутствия — Абуд полагает, что при усугублении ситуации любой из сирийских парламентариев может встать на очередном заседании и заявить, что русские — оккупанты, и от них надо избавиться. И таких вот предположений, фантазий, предложений еще очень много у верного соратника Башара Асада. Особого внимания заслуживает его финальный перл. Он заявляет, что Путин больше ничего не может навязывать Асаду, а если он этого не понимает, то Асад вполне может сделать так, что имя «Путин» будет стерто из истории России.

Похоже на бред. К слову, Абуд и сам пишет, что многим это может показаться нереалистичным, однако смеяться никому не стоит, ведь если Россия позволяет себе нападки, то и Сирии надо отвечать. Так себе логика. Только вот что интересно — в этом тексте Абуд отмечал исключительную роль Ирана и «Хезболлы», которые — единственные верные союзники Сирии, и на них надо в будущем ориентироваться. Такое чувство, что кто-то активно пытается вбить клин в этот, казалось бы, крепкий союз РФ, Ирана и Сирии. Американцы, конечно, скажут многие. Только вот как они умудрились пробраться так глубоко и высоко в окружение Асада? Неужели ни наши, ни сирийские спецы, активно все мониторящие, не сумели вычислить «агента Госдепа»? Впрочем, все может быть прозаичнее — возможно, Абуд имеет связь с сирийской оппозицией. Все-таки он попал в парламент от провинции Даръа. Именно отсюда пошла сирийская революция, здесь началась эта нескончаемая война, и здесь до сих пор много противников Дамаска. Как бы то ни было, такие люди и такие заявления ничего хорошего российско-сирийским отношения не принесут.

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