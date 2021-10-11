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Дама с печеньками обратилась к России за важным для США
11 октября 2021, 18:15 • 54 • Политика
Вашингтон явно припекло: заместителю госсекретаря Виктории Нуланд нужно было обратиться с чем-то настолько важным к руководству России, что ради этого США пошли на частичное снятие санкций. Поскольку сама Нуланд в ответ на американские санкции закономерно оказалась невъездной на русскую землю, Госдепартамент упросил Москву устроить ей хотя бы временный вывод из-под этого режима. В обмен на паритетное разрешение въезда в США для кого-то из дипломатов России. И всё - ради прямого дипломатического диалога о чём-то таком, чего нельзя доверить официальным передаточным звеньям. О чём?
Кто такая Виктория Нуланд
Переговоры пока идут, так что гадать об их теме пока рано. Но одно ясно уже сейчас: Виктория Нуланд лично настроена к России более чем критично, если не жёстко враждебно. Она чистый выкормыш "гнезда Клинтон", ненавидящей Россию супруги бывшего президента США. Она ярый "неоконсерватор", работающий вместе с мужем, международным обозревателем газеты The Washington Post Робертом Каганом на "Новый американский век". Это она, подкармливая в Киеве участников майдана кусками хлебобулочных изделий, выхватила из рук Германии и Европы уже падавшую в них Украину. Наконец, это она изо всех сил дралась против газопровода "Северный поток – 2" и за самые жёсткие санкции против этого проекта.
И вот теперь эта Нуланд по прозвищу Fuck the EU скоротечно бросилась в Москву. Зачем? Вряд ли для того, чтобы добить с её помощью Европейский Союз, несмотря на личную ненависть к обоим. Более того, по факту Вашингтон действительно пошёл ради этих переговоров на известные имиджевые потери, отступив от своей категорической санкционной политики в отношении России. Для того должна быть важная причина.
Политологи гадают
Пока из дипломатических кругов не прозвучало никаких утечек относительно предмета переговоров, политологи делают предположения, о чём там может идти речь.
Разговоры в целом проходят как раз на уровне заместителя госсекретаря США по политическим делам. Объявлено, что Нуланд встречается с заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым и, как объявлено в Госдепе, другими "должностными лицами высокого ранга". Официально сказано также, что она "обсудит ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов".
Это, конечно, близкая к нулевой информация.
Политологи, опрошенные Царьградом, предполагают, что раз встреча организована по инициативе Госдепартамента США, то и вопросы должны диктоваться проблемами, что испытывают США.
Многие предполагают, что будет обязательно обсуждаться проблема Украины. В конце концов, Виктория Нуланд считается куратором именно этого направления в политике США. Но вот бывший руководитель Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Кузнецов считает иначе.
Скорее Афганистан, чем Украина
Работающий ныне директором Института научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН), член-корреспондент РАН первым делом предостерегает от поспешных выводов по поводу резкого изменения политики США в отношении России с гнева на милость:
Причину и цель визита Нуланд в Москву учёный склонен объяснять комплексом причин. Хотя одну он считает главной:
Что касается временно не таких острых, но потенциально серьёзных проблем, то тут Алексей Кузнецов указывает на укрепление Китая.
Ещё одной проблемой для Америки директор ИНИОН называет "нестабильность в странах Большой Евразии". Тут и арабский мир, и укрепление Турции, и проблемы в некоторых наших постсоветских республиках. Это всё можно решать по отдельности странам Запада и России, но как показала сирийская проблема, эту тему американцам лучше не выпускать из-под контроля и пытаться как-то договариваться на берегу, полагает Кузнецов.
– считает членкор РАН.
На этот вопрос Царьграду отвечает известный политик и дипломат, занимавший в прежнем созыве пост главы комитета Государственной думы по международным делам, Леонид Слуцкий:
Что с того?
Главный вопрос для России, конечно, не в том, что будет достигнуто на переговорах, - слава Богу, от США наша страна впрямую никак не зависит. Главный вопрос, как, впрочем, и всегда, – в доверии. И история, и дипломатическая практика показывают, что доверять Америке рискованно даже её союзникам. А уж нам-то, официально объявленным там врагами, и подавно не стоит.
"Насколько это возможно, насколько эти все договорённости могут быть работающими? – задаётся вопросом и Алексей Кузнецов. – Я думаю, что внутри США у действующего президента не всё хорошо – падение популярности очевидно. И все понимают, что выборы были не очень чистые. Поэтому тут и этот фактор может играть роль". Так что в этом смысле администрация Джо Байдена заинтересована хоть в каких-то успехах.
– уверен учёный.
Поэтому основное, по мнению директора ИНИОН, – это Афганистан. Это для США такая долгосрочная проблема, которую нужно решать в любом случае. Если не сейчас, то всё равно придётся через год, два, три. И потому США всё это время будут заинтересованы в России как ключевой стране Евразии.
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