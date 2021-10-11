Дама с печеньками обратилась к России за важным для США

Вашингтон явно припекло: заместителю госсекретаря Виктории Нуланд нужно было обратиться с чем-то настолько важным к руководству России, что ради этого США пошли на частичное снятие санкций. Поскольку сама Нуланд в ответ на американские санкции закономерно оказалась невъездной на русскую землю, Госдепартамент упросил Москву устроить ей хотя бы временный вывод из-под этого режима. В обмен на паритетное разрешение въезда в США для кого-то из дипломатов России. И всё - ради прямого дипломатического диалога о чём-то таком, чего нельзя доверить официальным передаточным звеньям. О чём?

Кто такая Виктория Нуланд

Переговоры пока идут, так что гадать об их теме пока рано. Но одно ясно уже сейчас: Виктория Нуланд лично настроена к России более чем критично, если не жёстко враждебно. Она чистый выкормыш "гнезда Клинтон", ненавидящей Россию супруги бывшего президента США. Она ярый "неоконсерватор", работающий вместе с мужем, международным обозревателем газеты The Washington Post Робертом Каганом на "Новый американский век". Это она, подкармливая в Киеве участников майдана кусками хлебобулочных изделий, выхватила из рук Германии и Европы уже падавшую в них Украину. Наконец, это она изо всех сил дралась против газопровода "Северный поток – 2" и за самые жёсткие санкции против этого проекта.

И вот теперь эта Нуланд по прозвищу Fuck the EU скоротечно бросилась в Москву. Зачем? Вряд ли для того, чтобы добить с её помощью Европейский Союз, несмотря на личную ненависть к обоим. Более того, по факту Вашингтон действительно пошёл ради этих переговоров на известные имиджевые потери, отступив от своей категорической санкционной политики в отношении России. Для того должна быть важная причина.

Политологи гадают

Пока из дипломатических кругов не прозвучало никаких утечек относительно предмета переговоров, политологи делают предположения, о чём там может идти речь.

Разговоры в целом проходят как раз на уровне заместителя госсекретаря США по политическим делам. Объявлено, что Нуланд встречается с заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым и, как объявлено в Госдепе, другими "должностными лицами высокого ранга". Официально сказано также, что она "обсудит ряд двусторонних, региональных и глобальных вопросов".

Это, конечно, близкая к нулевой информация.

Политологи, опрошенные Царьградом, предполагают, что раз встреча организована по инициативе Госдепартамента США, то и вопросы должны диктоваться проблемами, что испытывают США.

Многие предполагают, что будет обязательно обсуждаться проблема Украины. В конце концов, Виктория Нуланд считается куратором именно этого направления в политике США. Но вот бывший руководитель Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Кузнецов считает иначе.

Скорее Афганистан, чем Украина

Работающий ныне директором Института научной информации по общественным наукам РАН (ИНИОН), член-корреспондент РАН первым делом предостерегает от поспешных выводов по поводу резкого изменения политики США в отношении России с гнева на милость:

Сказать, что никогда такого не было, нельзя. Потому что, даже если мы вспомним период холодной войны, то американская внешняя политика и тогда была в каких-то краткосрочных действиях весьма гибкой. Отсюда и получилась разрядка брежневского периода, и при Горбачёве не сразу всё началось с большой дружбы.

Причину и цель визита Нуланд в Москву учёный склонен объяснять комплексом причин. Хотя одну он считает главной:

Сегодня мы видим, что у США есть по крайней мере одна крайне тяжёлая проблема и несколько проблем, которые просто потихоньку обостряются.

Крайне тяжёлая – это последствия вывода войск США и вообще НАТО из Афганистана. И Россия тут играет потенциально весьма важную роль. И американцы явно хотят поторговаться относительно того, какую роль мы действительно будем играть.

Что касается временно не таких острых, но потенциально серьёзных проблем, то тут Алексей Кузнецов указывает на укрепление Китая.

Потому что все серьёзные эксперты прекрасно понимают, что китайское доминирование через 10–20 лет – это вполне реальная вещь, и чем больше Запад и Россия будут друг с другом ссориться, воевать и продолжать те процессы, которые сегодня происходят, тем сильнее будет Китай.

Ещё одной проблемой для Америки директор ИНИОН называет "нестабильность в странах Большой Евразии". Тут и арабский мир, и укрепление Турции, и проблемы в некоторых наших постсоветских республиках. Это всё можно решать по отдельности странам Запада и России, но как показала сирийская проблема, эту тему американцам лучше не выпускать из-под контроля и пытаться как-то договариваться на берегу, полагает Кузнецов.

Что же касается Украины, то она всегда есть в повестке дня. Но я по крайней мере пока не вижу того, что там есть какое-то серьёзное обострение. Я всегда исходил из того, что Украина – это, скорее, повод и инструмент, а не причина,

– считает членкор РАН.

На этот вопрос Царьграду отвечает известный политик и дипломат, занимавший в прежнем созыве пост главы комитета Государственной думы по международным делам, Леонид Слуцкий:

Приезд Виктории Нуланд в Россию – событие не то что знаковое, но всё же выделяющееся. Особенно на фоне нынешнего состояния отношений между нашими странами. Можно вспомнить, как на днях американские сенаторы потребовали высылки 300 наших дипломатов из США. Требование, конечно, из тех, на которые не может быть иного ответа, кроме ироничного. Но это именно тот фон, который оттеняет действия администрации США, пошедшей даже на взаимное снятие санкций, дабы заместитель госсекретаря могла лично донести нечто важное непосредственно до Москвы.

Что именно – об этом говорить пока рано, переговоры не закончены. Но совершенно очевидно, что в мире существует немало вопросов, вызывающих серьёзное беспокойство американского руководства. Это и последствия вывода их войск из Афганистана, это и обостряющаяся ситуация на Украине, это и Иран, и Сирия.

Во всяком случае, ясно одно: в США не только давно поняли, что без России просто невозможно решить большой ряд международных политических проблем, но и даже пошли на послабление санкционной линии (что показательно в текущей антироссийской системе координат Вашингтона) ради прямого профессионального дипломатического диалога.

Что с того?

Главный вопрос для России, конечно, не в том, что будет достигнуто на переговорах, - слава Богу, от США наша страна впрямую никак не зависит. Главный вопрос, как, впрочем, и всегда, – в доверии. И история, и дипломатическая практика показывают, что доверять Америке рискованно даже её союзникам. А уж нам-то, официально объявленным там врагами, и подавно не стоит.

"Насколько это возможно, насколько эти все договорённости могут быть работающими? – задаётся вопросом и Алексей Кузнецов. – Я думаю, что внутри США у действующего президента не всё хорошо – падение популярности очевидно. И все понимают, что выборы были не очень чистые. Поэтому тут и этот фактор может играть роль". Так что в этом смысле администрация Джо Байдена заинтересована хоть в каких-то успехах.

Хотя надо чётко понимать, что этот вопрос обычно преувеличивают. Потому что американцы очень нацелены на свои внутренние проблемы, и улучшение отношений с Россией не сильно изменит внутриполитическую картину в США,

– уверен учёный.

Поэтому основное, по мнению директора ИНИОН, – это Афганистан. Это для США такая долгосрочная проблема, которую нужно решать в любом случае. Если не сейчас, то всё равно придётся через год, два, три. И потому США всё это время будут заинтересованы в России как ключевой стране Евразии.