Дальше только война. Лукашенко сажает оппозицию по-новому

В воскресенье в результате незапланированной посадки самолёта авиакомпании Ryanair в Минске спецслужбы Белоруссии задержали гражданина Белоруссии же Романа Протасевича. Чем это грозит Западу – в нашем материале.

Немного о пациенте

Роман Протасевич 26 лет от роду начал оппозиционную деятельность с младых ногтей. В начале 2010-х годов в возрасте 16 лет он уже был активным участником протестов в Белоруссии. Первое задержание Протасевича датируется 2011 годом, но тогда он отделался лёгким испугом, который не отбил охоту змагара "шатать рЭжЫм". После переворота на Украине, достигнув половой зрелости, Протасевич отправляется воевать против русских Донбасса в составе нацистского добробата "Азов", куда по странному стечению обстоятельств стекались разного рода половые, моральные и интеллектуальные извращенцы (интернет, краснея, пестрит до сих пор разного рода фотоматериалами о том, как "воевал" этот батальон). Едва найдя здесь своё призвание, Протасевич, по словам недоброжелателей, был ранен в одно из полушарий, но отнюдь не мозга. Наверное, врут, на то они и недоброжелатели, но сидячее положение у Протасевича до сих пор не самое любимое.

После ранения неусидчивый Роман отправился на историческую родину и поступил на факультет журналистики. Какое-то время Протасевич работал на радио "Свобода", после чего, пораскинув мозгами, решил сбежать в Польшу и уже оттуда продолжать "шатать". Там он познакомился с основателем телеграм-канала NEXTA Степаном Путило и стал главным редактором этого ресурса. Успешно разругавшись с Путило, в конце сентября Протасевич отправился на вольные хлеба и стал жить подаянием. Самой щедрой, вероятно, оказалась Светлана Тихановская, к которой и прикипел последнее время Протасевич. В ноябре прошлого года Протасевичу и Путило заочно предъявили обвинения по трём статьям УК Белорусии: организация массовых беспорядков; организация действий, грубо нарушающих общественный порядок; разжигание социальной вражды по профессиональному принципу. А 19 ноября КГБ РБ внёс Протасевича в список террористов.

А я всё летала

Операция по задержанию Протасевича была организована блестяще. Но была это изначально операция спецслужб или удачное стечение обстоятельств, достоверно не известно. В пользу и той и другой версии существует достаточное количество весомых аргументов. Сам КГБ, впрочем, как и следует любой спецслужбе, немногословен.

Версия операции КГБ

В пользу этой версии говорит оперативная и слаженная работа всех подразделений. Военные подняли в воздух истребитель, в аэропорту Минска "пациента" уже ждали дружеские объятия сотрудников КГБ. Причём настолько "тёплые", что уже сразу после приземления в Минске к Протасевичу был приставлен оперативник.

Версия стечения обстоятельств

Если это действительно была спланированная операция КГБ Белоруссии, совершенно непонятно, почему белорусские спецслужбы затянули акт разворота самолёта. Взглянув на карту полёта и точку разворота воздушного судна, бросается в глаза, что самолёт развернули почти у границы с Литвой.

Из опубликованных переговоров экипажа самолёта ясно, что решение сажать судно в Минске было принято пилотом. Кроме этого, некоторые источники сообщали, что самолёт подал сигнал бедствия. К тому же после приземления весь багаж был осмотрен с помощью спецсредств на предмет наличия взрывчатки. Дороговатое удовольствие, если знать, что никакой бомбы нет.

Также непонятно, почему подобная операция не была осуществлена несколько ранее, когда вместе с Протасевичем этим же рейсом и этим же маршрутом летела Тихановская. Она не от большого ума, а от чистого сердца зачем-то это рассказала почти сразу после задержания Протасевича.

По словам очевидцев, когда экипаж объявил о вынужденной посадке самолёта в Минске, с Протасевичем случилась истерика. Он схватился за голову, причитая "меня там убьют", хотя статьи, по которым ему заочно представили обвинения, не подразумевают смертной казни. Но истерика вещь не логичная. Телеграм-канал "Желтые сливы" опубликовал фотографию якобы места посадки Протасевича в самолёте. Место всё испачкано характерными разводами. Место ли это Протасевича, неизвестно, но странно, что иностранная компания не простирнула чехлы, если кто-то не успел в туалетную комнату с предыдущего рейса. А наделать разводов на кресле на этом рейсе причина была только у одного пассажира. Роман Протасевич всю жизнь работал профессиональным засранцем. Поэтому вполне вероятно, что при задержании от него плотно пахло профессией.

Держи вора!

Но истерика случилась не у одного Протасевича. Практически сразу после объявления об аресте Романа Протасевича в истерике начали биться Польша, Литва, Германия, Австрия, США. В Евросоюзе потребовали срочного созыва Совета Европы для выработки очередных санкций против Блеоруссии.

Как известно, громче всех кричит "держи вора!" сам вор, чтобы отвести подозрения. Когда в 2013 году в аэропорту Вены был принудительно посажен самолёт – на минуточку! – президента Боливии, летевшего из Москвы на родину, лишь из-за подозрения, что на борту может находиться гражданин США Эдвард Сноуден, то Совет Европы почему-то помалкивал. Тогда "Интерфакс" заявил амерканской стороне:

Каждое государство по соображениям общественной безопасности или военной необходимости на основании действующих международных правил может потребовать от любого воздушного судна, входящего в зону диспетчерской ответственности над своей территорией, произвести посадку.

Конец цитаты. Какие вопросы?

Когда в 2014 году власти Болгарии и Румынии хотели принудительно посадить самолёт главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, которого незадолго до этого включили в санкционный список США, ЕС, Австралия и Канада, также не было слышно воплей о "государственном терроризме".

А вот когда власти Белоруссии задерживают гражданина Белоруссии же на своей территории, то это и терроризм, и беззаконие, и всё что хотите. Самое забавное, что к этому хору европейских запевал присоединился наш либеральный хор. Морщинистый подросток Илья Яшин тут же записал видеообращение, где осудил "государственный терроризм". Кто его спрашивает? Зачем он это делает? Но вышло смешно.

А теперь серьёзно. Понятно, что после парада "озабоченностей и осуждений" коллективный Запад будет вводить дополнительные санкции против Белоруссии. В частности, будет идти речь о запрете полётов над территорией Белоруссии. И тут как член Союзного государства должна сказать своё слово Россия. Если это произойдёт – запретить полёты над своей территорией для всех стран, которые введут подобные санкции. Да, мы, вероятно, потеряем какое-то количество пролётных денег. Но не всё в этом мире измеряется деньгами. А вот проявить союзническую позицию по отношению к республике, которую в очередной раз стараются затравить цивилизованные колонизаторы, очень нужно. К тому же при таком повороте вряд ли подобные санкции продлятся долго. На облёт нашей страны у всяких "ЛюфтГансов" уйдёт очень немало денег. Вот тогда и поговорим о "государственном терроризме".

Противостоять западному хамству нужно вместе. Только так!