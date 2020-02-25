Дальше терпеть некуда: Расследование Скуратова напугало ельцинскую "семью"

Автор:

Дементьев Иван

Об увольнении Коржакова

- Юрий Ильич, об Александре Коржакове. Он же тоже изначально был ставленник Ельцина. Но потом, как бы окунувшись во все это, своё мнение поменял. Как вы вообще относитесь к этому человеку?

- Я к нему отношусь сугубо положительно. Он очень многое сделал для того, чтобы Борис Николаевич стал тем, кем он стал, президентом России. Он его в самые тяжёлые времена выручал, поддерживал, охранял, можно сказать, это человек, который способствовал тому, что наше государство в тот критический период не развалилось окончательно. Я был удивлен поводом, который использовали для устранения Коржакова. Мы же расследование-то всё же проводили. Деньги похищались из Белого дома. Коробка реально была. Чубайс врал на всю страну, когда говорил, что никакой коробки не было. Там где-то порядка 800 тысяч долларов было.

Но, пользуясь тем, что Татьяна была частью вот этой группы, использовали её потенциал. Сонного Ельцина разбудили, сказали, что Коржаков хочет вообще выборы эти сорвать, чтобы вас не избрали. И тот, ничтоже сумняшеся, освободил Коржакова и Барсукова от занимаемых должностей.

И ещё один момент. Александр Васильевич Коржаков уже видел, что Ельцин начинает из того героя, которого он поддерживал, превращаться непонятно в кого.

- Когда стоял на танке, да?

- Да. Он уже видел, что это деструктивный элемент.

- Можно же сказать, что у вас примерно одинаковая судьба, вашу карьеру погубила так называемая "семья"?

- В общем, да. Потому что, когда в своём расследовании я вышел на "семью" как таковую, включая президента, конечно, они уже понимали, что дальше терпеть некуда, и предприняли все те акции, о которых знает страна.

Супруга была против моего назначения

- И чем объясняла? Чувствовала…

- Она говорила, что, Юра, тебе не место в этой структуре, которая, в общем-то, не всегда праведными методами действует. Что ты будешь там как белая ворона. Кстати, этот прогноз подтвердился. У меня есть фотография, где всё руководство политическое нашей страны. Президент собирал нас иногда. И вот, было пожелание, чтобы все пришли в парадной форме. У нас белый китель парадная форма. А есть обычная синяя. Я думаю: раз сказали парадная, надену белый китель. И вот, представляете, снимок. Борис Николаевич сидит в чёрном костюме. Я сижу рядом с ними, и единственный, действительно, белая ворона. У жены интуиция, как у всякой женщины, развита.

- Ваша первая встреча с Ельциным. Какое он впечатление на вас произвёл?

После первой встречи с Ельциным Юрий Скуратов понял, что этот человек не в полном объёме владеет ситуацией. Фото: Viktor Chernov / Globallookpress

После первой встречи с Ельциным Юрий Скуратов понял, что этот человек не в полном объёме владеет ситуацией. Фото: Viktor Chernov / Globallookpress

- Встреча запомнилась прежде всего внешним видом Бориса Николаевича, его поведением. Заторможенность была. И я заметил следы грима на лице. Как неживой был. Да, он разговаривал, но я сразу тревогу какую-то ощутил. Потому что та информация, что он часто болеет, для меня полностью подтвердилась. Что этот человек не в полном объёме владеет ситуацией. И я уже тогда понял, что частых встреч не будет.

- Как оцениваете его как президента?

- Сама история расставляет всё на свои места. Да, действительно, он брал на себя ответственность и был политиком серьёзным. Но, с другой стороны, некоторые вещи понять нельзя. Я считаю, что мы слишком дорогую цену заплатили за реформы. Это распад нашей страны.

Хотя даже с Наиной Иосифовной мы говорили, она очень болезненно переживала упрёки в адрес Ельцина как разрушителя Союза. Она сама ко мне подходила, говорит: "Юрий Ильич, ну почему считают, что это он. Ведь это же Горбачёв сделал". Ну, собственно, что я мог тогда сказать. А разрушители Союза, конечно, на пару они. Здесь же готовность идти на всё ради того, чтобы возглавить Россию. Значит, для него это была не слишком дорогая цена. Конечно же, в период конституционного кризиса дать указание стрелять танками по зданию парламента, выйти за пределы конституционного поля, породить конституционный кризис – конечно, нельзя простить.

Ну, и третье – это злоупотребление алкоголем. Подписывание таких указов и принятие таких политических решений на международной арене, которые нанесли нам колоссальный вред, невозможно простить эти вещи.

Как американцы внедрили приватизацию с помощью Чубайса

- Господь Бог свидетель, что прокуратура очень яростно боролась против приватизации. По сути, она незаконна. Потому что был закон, принятый Верховным Советом, по которому должна была приватизация проводиться. Этот закон был отвергнут, приватизация проводилась по указам президента, которые противоречили закону. Мы владели информацией, как Анатолий Борисович Чубайс действует. Американцы получили всю информацию о состоянии экономики страны. Что делается обычно ценой колоссальных усилий, промышленного шпионажа, подключения агентуры и так далее. Тут им отдали всё, на блюдечке с голубой каёмочкой.

- Главным идеологом был Чубайс?

- Безусловно. Эти эксперты потом, по рекомендации Анатолия Борисовича, часть денег, которые они получали, вложили в наши самые лучшие предприятия. Но, поскольку деньги были ими украдены, затем там процесс начался в Штатах. И у них всё отобрали. А у нас этого гигантского процесса так и не было.

- В пользу Штатов?

- Да. Все эти схемы были разработаны в Штатах. И через Чубайса они внедрили их. И обошлись достаточно небольшими деньгами. Источники финансирования тоже известны. Из Федеральной резервной службы, наличными, деньги перевозились на самолётах и шли к руководителям Росимущества, которые их уже, так сказать, определённым образом распределяли. Но проблема-то в том, что указы президента прокуратура не могла опротестовывать. Постановления правительства тоже. Когда начались, уже позже, эти залоговые аукционы – я писал письма и Ельцину, и Черномырдину, что это скрытая форма продажи, что это разбазаривание нашей госсобственности. Но мы ничего не могли поделать.

Анатолий Чубайс всегда был достаточно хитёр и осторожен. Фото: Viktor Chernov / Globallookpress

- Как так получается, что этот человек - я про Чубайса - до сих пор на плаву и занимает должности?

- Он был достаточно хитёр и осторожен, консультировался со многими юристами и всё время ходил по кромке. Если бы у нас были реальные возможности привлечь его к ответственности – я бы, несмотря ни на какое давление, это сделал. Народ-то не обманешь. И он чётко, скажем так, оценивал и до сих пор оценивает эту работу. Но вот поводов привлечь его к уголовной ответственности у нас не было.