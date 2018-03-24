Дальше "красной линии" не пустит: Песков рассказал, какой будет внешняя политика Путина

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какой будет продолжение внешней политики России после выборов.

После выборов президента России внешняя политика страны останется столь же конструктивной и последовательной. Владимир Путин продолжит придерживаться линии национальных интересов России, не позволяя никому пересекать их.

Об этом заявил в интервью СМИ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что несмотря на достаточно накаленную атмосферу, наша страна намерена выстраивать добрые отношения со всеми странами.

"Как говорит сам президент, настолько в продвинутой форме, насколько к этому готовы сами эти государства", - добавил Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что "внешняя политика Путина - а именно он определяет внешнюю политику страны - последовательная, конструктивная, нацеленная на выстраивание добрых отношений со всеми государствами".

"Все также знают, что наш президент никому не позволит заступать за красные линии национальных интересов России", - подчеркнул Песков, заявив, что и в этом "тоже чувствуется абсолютная доминирующая поддержка россиян, которые объединились вокруг своего лидера".

Напомним, абсолютное большинство граждан России отдали на прошедших 18 марта выборах президента страны свои голоса за Владимира Путина. В Центризбиркоме отметили не только рекордную явку избирателей, но и рекордное количество голосов, отданных за одного кандидата. Владимир Путин одержал безоговорочную победу, набрав 76,69% голосов.

О том, какой будет внешняя политика России после выборов, Дмитрий Песков рассказал в интервью телеканалу "МИР".