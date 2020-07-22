Дальность действия РСЗО «Смерч» может достигнуть 270 км. Попытка «переиграть» проект GLSDB • 8 • Аналитика

В одном из предыдущих обзоров мы детально проанализировали лётно-технические параметры перспективных модификаций 300-мм управляемых реактивных снарядов линейки 9М528/9М542 для обновления боекомплектов реактивных систем залпового огня «Смерч» / «Торнадо-С», а также особенности режимов работы инерциально-навигационных блоков «ПроНав», позволяющие вышеуказанным реактивным снарядам реализовать сложную квазибаллистическую траекторию полёта с итоговым отвесным пикированием на её терминальном участке, что обеспечивает уверенное поражение современных средств ПВО противника на удалении 150 км посредством «прорыва» в «мёртвые воронки» над радарами подсвета и наведения зенитно-ракетных комплексов. Также мы пришли к выводу о том, что в вероятных «контрбатарейных дуэлях» с реактивной артиллерией ОВС НАТО данные реактивные снаряды могут без затруднений дать фору американским 227-мм управляемым реактивным снарядам типа M31A1GMLRS, дальность действия которых едва достигает 90 км.





Перспективные наработки НПО «Сплав» и КТРВ, призванные сохранить доминирование реактивной артиллерии РВиА России на театрах военных действий XXI века

Между тем было бы крайне наивно предполагать, что вышеприведенный расклад будет объективен на протяжении хотя бы даже 5—10 грядущих лет, ведь оборонно-промышленный комплекс вероятного противника, как известно, не пребывает в стадии «пробуксовки» и вполне способен омрачить оптимистичное видение ситуации наших экспертных сообществ программой глубокой модернизации высокоточных РСЗО семейства MLRS/HIMARS.



В частности, в первом случае речь идёт о совместной американо-шведской программе разработки перспективного 227-мм двухступенчатого дальнобойного управляемого реактивного снаряда GLSDB («Groun Launched Small Diameter Bomb»), представляющего собой конструктивный гибрид разгонных ступеней (с твердотопливным зарядом РДТТ) реактивных снарядов семейства M26A2/M31A1 GMLRS и малозаметной планирующей управляемой бомбы GBU-39B SDB-I. Так, в случае интеграции малоразмерной управляемой авиабомбы SDB-I в головную часть управляемого реактивного снаряда M31A1, способного «забросить» данное «снаряжение» на дистанцию 70 км благодаря более мощному твердотопливному заряду разгонной ступени, суммарная дальность действия перспективного снаряда GLSDB может достигнуть 180—200 км (с этапом «заброса» головной части снаряда на стратосферный маршевый участок траектории и дальнейшим 130-километровым отрезком самостоятельного пикирования бомбы GBU-39B), что вполне способно парировать показатели обновлённых реактивных снарядов 9М528 и 9М542 для РСЗО семейства «Смерч» / «Торнадо-С».



Возникает следующий вопрос: имеются ли в распоряжении специалистов опытно-конструкторского отделения тульского НПО «Сплав» наработки, способные парировать потенциал вышеописанного детища «Boeing» и «SAAB» на театрах военных действий XXI века? Естественно, да.



Бесспорно, одним из наиболее интересных вариантов является проект перспективного сверхдальнобойного 300-мм управляемого реактивного снаряда с интегрированным прямоточным воздушно-реактивным двигателем для обновления боекомплектов РСЗО «Смерч» / «Торнадо-С». Как известно, конструктивные особенности данного изделия были приведены в демонстрационном PDF-документе НПО «Сплав», опубликованном несколькими годами ранее на портале «промкаталог.рф». Возможность регулирования интенсивности подачи порошкообразного заряда в камеру сгорания ПВРД обеспечит более оптимальное распределение топливного заряда на все участки траектории, что позволит перспективному реактивному снаряду достичь дальности действия порядка 250—300 км, и, как следствие, почти в 2 раза превзойти по данному параметру американо-шведский двухступенчатый реактивный снаряд GLSDB с дальностью действия 150+ км.



Говорить о способности данного снаряда к прорыву современных противоракетных «зонтиков» на текущий момент не приходится. Ведь, во-первых, данный снаряд будет представлять собой унитарное изделие с неотделяемой головной частью, что исключит возможность снижения эффективной отражающей поверхности (ЭОП) ниже показателя 0,1 кв. м. В свете оснащения палубных самолётов ДРЛОиУ E-2D «Advanced Hawkeye» передовыми помехозащищёнными АФАР-радарами AN/APY-9, способными обнаружить подобный объект на удалении 230—250 км (в отличие 170 км у более ранних радаров AN/APY-2 самолётов E-3A/C), не трудно предположить, что вероятность пеленгования данных снарядов с последующей выдачей целеуказания ракетам-перехватчикам MIM-104F PAC-3MSE будет достаточно высокой. Нивелировать же маневренные возможности противоракет MIM-104F во время прорыва пэтриотовского «зонтика» ПРО реактивные снаряды «Смерчей» не смогут ввиду отсутствия в системах управления «газодинамических поясов» двигателей поперечного управления, необходимых для выполнения поперечных противоракетных бросков на траектории.



Во-вторых, непрерывное истечение реактивной струи (продуктов сгорания твердотопливного заряда) из сопла ПВРД на протяжении всего полёта в сотни раз увеличит инфракрасную сигнатуру данной версии модернизированных 300-мм реактивных снарядов, превращая их в отличные цели для обнаружения посредством оптико-электронных комплексов с распределённой апертурой AN/AAQ-37 DAS истребителей F-35A «Lightning II», функционирующих в средневолновом ИК-диапазоне и способных передавать целеуказание дружественным наземным средствам ПВО-ПРО по радиоканалу тактической сети «Link-16» (естественно, после обработки в системах управления вооружением истребителей F-35A).



Стало быть, наиболее оптимальным вариантом парирования потенциала американо-шведского снаряда GLSDB может стать концептуальный реверс-инжиниринг последнего силами специалистов тульского НПО «Сплав» и АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». В частности, речь идёт о возможности проектирования гибрида разгонного блока РДТТ 300-мм реактивного снаряда типа 9М542 и уменьшенной модификации управляемой тактической ракеты 9-А-7759 «Гром-1», где последняя будет интегрирована в разделяющуюся головную часть (РГЧ) перспективного снаряда и размещена в раскрываемом термостойком обтекателе-контейнере (обладающем компоновкой а-ля GLSDB) во избежание критического аэродинамического нагрева обтекателя ракеты «Гром-1» на этапе высокоскоростного прохождения перспективного снаряда через плотные слои тропосферы и стратосферы (на восходящей ветви траектории). Что же касается упомянутого выше уменьшения массогабаритных характеристик ракеты «Гром-1» перед сопряжением с твердотопливным блоком снаряда, то оно продиктовано необходимостью приведения диаметра корпуса «Грома-1» (вместе с термостойким обтекателем) к калибру реактивного снаряда 9М542, составляющему 300 мм. Ведь хорошо известно, что диаметр корпуса ракеты «Гром-1» составляет 310 мм, в то время как для размещения в термостойком обтекателе он не должен превышать 220—240 мм.



Профиль полёта перспективного двухступенчатого 300-мм реактивного снаряда и принцип выхода головой части (ракеты «Гром-1») на маршевый участок траектории будут аналогичны оным у американо-шведского снаряда GLSDB, но с той лишь разницей, что сброс жаропрочного обтекателя второй ступени и начало этапа самостоятельного полёта ракеты «Гром-1» будут происходить на удалении около 120 км от позиции пусковой установки РСЗО «Смерч» / «Торнадо-С», в то время как самостоятельный полёт планирующей бомбы GBU-39B, отсоединившейся от разгонного блока снаряда GLSDB начинается на удалении 30—40 км от позиции РСЗО MLRS. Спецслужбы завтрашнего дня: напряженность тридцатых годов ХХ века



Таким образом, совокупная дальность действия (включая 120-километровый отрезок для выход на маршевый участок траектории и 150-километровый отрезок самостоятельного планирования управляемой ракеты «Гром-1») перспективного управляемого реактивного снаряда для РСЗО «Смерч» будет приближаться к 270 км, заметно опережая достижения, полученные в ходе испытания снаряда GMLRS. Заметно же меньшая радиолокационная сигнатура планирующих блоков «Гром-1» (порядка 0,05 кв. м в сравнении с 0,1 кв. м у исходного неразделяющегося унитарного снаряда 9М542) значительно усложнит операторам самолётов системы AWACS задачи по своевременному обнаружению приближающейся угрозы и выдаче целеуказания боевым расчётам противоракетных комплексов «Patriot PAC-3MSE», превращая реактивную систему залпового огня «Смерч» в уникальный образец наступательного вооружения XXI века. В одном из предыдущих обзоров мы детально проанализировали лётно-технические параметры перспективных модификаций 300-мм управляемых реактивных снарядов линейки 9М528/9М542 для обновления боекомплектов реактивных систем залпового огня «Смерч» / «Торнадо-С», а также особенности режимов работы инерциально-навигационных блоков «ПроНав», позволяющие вышеуказанным реактивным снарядам реализовать сложную квазибаллистическую траекторию полёта с итоговым отвесным пикированием на её терминальном участке, что обеспечивает уверенное поражение современных средств ПВО противника на удалении 150 км посредством «прорыва» в «мёртвые воронки» над радарами подсвета и наведения зенитно-ракетных комплексов. Также мы пришли к выводу о том, что в вероятных «контрбатарейных дуэлях» с реактивной артиллерией ОВС НАТО данные реактивные снаряды могут без затруднений дать фору американским 227-мм управляемым реактивным снарядам типа M31A1GMLRS, дальность действия которых едва достигает 90 км.Между тем было бы крайне наивно предполагать, что вышеприведенный расклад будет объективен на протяжении хотя бы даже 5—10 грядущих лет, ведь оборонно-промышленный комплекс вероятного противника, как известно, не пребывает в стадии «пробуксовки» и вполне способен омрачить оптимистичное видение ситуации наших экспертных сообществ программой глубокой модернизации высокоточных РСЗО семейства MLRS/HIMARS.В частности, в первом случае речь идёт о совместной американо-шведской программе разработки перспективного 227-мм двухступенчатого дальнобойного управляемого реактивного снаряда GLSDB («Groun Launched Small Diameter Bomb»), представляющего собой конструктивный гибрид разгонных ступеней (с твердотопливным зарядом РДТТ) реактивных снарядов семейства M26A2/M31A1 GMLRS и малозаметной планирующей управляемой бомбы GBU-39B SDB-I. Так, в случае интеграции малоразмерной управляемой авиабомбы SDB-I в головную часть управляемого реактивного снаряда M31A1, способного «забросить» данное «снаряжение» на дистанцию 70 км благодаря более мощному твердотопливному заряду разгонной ступени, суммарная дальность действия перспективного снаряда GLSDB может достигнуть 180—200 км (с этапом «заброса» головной части снаряда на стратосферный маршевый участок траектории и дальнейшим 130-километровым отрезком самостоятельного пикирования бомбы GBU-39B), что вполне способно парировать показатели обновлённых реактивных снарядов 9М528 и 9М542 для РСЗО семейства «Смерч» / «Торнадо-С».Возникает следующий вопрос: имеются ли в распоряжении специалистов опытно-конструкторского отделения тульского НПО «Сплав» наработки, способные парировать потенциал вышеописанного детища «Boeing» и «SAAB» на театрах военных действий XXI века? Естественно, да.Бесспорно, одним из наиболее интересных вариантов является проект перспективного сверхдальнобойного 300-мм управляемого реактивного снаряда с интегрированным прямоточным воздушно-реактивным двигателем для обновления боекомплектов РСЗО «Смерч» / «Торнадо-С». Как известно, конструктивные особенности данного изделия были приведены в демонстрационном PDF-документе НПО «Сплав», опубликованном несколькими годами ранее на портале «промкаталог.рф». Возможность регулирования интенсивности подачи порошкообразного заряда в камеру сгорания ПВРД обеспечит более оптимальное распределение топливного заряда на все участки траектории, что позволит перспективному реактивному снаряду достичь дальности действия порядка 250—300 км, и, как следствие, почти в 2 раза превзойти по данному параметру американо-шведский двухступенчатый реактивный снаряд GLSDB с дальностью действия 150+ км.Говорить о способности данного снаряда к прорыву современных противоракетных «зонтиков» на текущий момент не приходится. Ведь, во-первых, данный снаряд будет представлять собой унитарное изделие с неотделяемой головной частью, что исключит возможность снижения эффективной отражающей поверхности (ЭОП) ниже показателя 0,1 кв. м. В свете оснащения палубных самолётов ДРЛОиУ E-2D «Advanced Hawkeye» передовыми помехозащищёнными АФАР-радарами AN/APY-9, способными обнаружить подобный объект на удалении 230—250 км (в отличие 170 км у более ранних радаров AN/APY-2 самолётов E-3A/C), не трудно предположить, что вероятность пеленгования данных снарядов с последующей выдачей целеуказания ракетам-перехватчикам MIM-104F PAC-3MSE будет достаточно высокой. Нивелировать же маневренные возможности противоракет MIM-104F во время прорыва пэтриотовского «зонтика» ПРО реактивные снаряды «Смерчей» не смогут ввиду отсутствия в системах управления «газодинамических поясов» двигателей поперечного управления, необходимых для выполнения поперечных противоракетных бросков на траектории.Во-вторых, непрерывное истечение реактивной струи (продуктов сгорания твердотопливного заряда) из сопла ПВРД на протяжении всего полёта в сотни раз увеличит инфракрасную сигнатуру данной версии модернизированных 300-мм реактивных снарядов, превращая их в отличные цели для обнаружения посредством оптико-электронных комплексов с распределённой апертурой AN/AAQ-37 DAS истребителей F-35A «Lightning II», функционирующих в средневолновом ИК-диапазоне и способных передавать целеуказание дружественным наземным средствам ПВО-ПРО по радиоканалу тактической сети «Link-16» (естественно, после обработки в системах управления вооружением истребителей F-35A).Стало быть, наиболее оптимальным вариантом парирования потенциала американо-шведского снаряда GLSDB может стать концептуальный реверс-инжиниринг последнего силами специалистов тульского НПО «Сплав» и АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». В частности, речь идёт о возможности проектирования гибрида разгонного блока РДТТ 300-мм реактивного снаряда типа 9М542 и уменьшенной модификации управляемой тактической ракеты 9-А-7759 «Гром-1», где последняя будет интегрирована в разделяющуюся головную часть (РГЧ) перспективного снаряда и размещена в раскрываемом термостойком обтекателе-контейнере (обладающем компоновкой а-ля GLSDB) во избежание критического аэродинамического нагрева обтекателя ракеты «Гром-1» на этапе высокоскоростного прохождения перспективного снаряда через плотные слои тропосферы и стратосферы (на восходящей ветви траектории). Что же касается упомянутого выше уменьшения массогабаритных характеристик ракеты «Гром-1» перед сопряжением с твердотопливным блоком снаряда, то оно продиктовано необходимостью приведения диаметра корпуса «Грома-1» (вместе с термостойким обтекателем) к калибру реактивного снаряда 9М542, составляющему 300 мм. Ведь хорошо известно, что диаметр корпуса ракеты «Гром-1» составляет 310 мм, в то время как для размещения в термостойком обтекателе он не должен превышать 220—240 мм.Профиль полёта перспективного двухступенчатого 300-мм реактивного снаряда и принцип выхода головой части (ракеты «Гром-1») на маршевый участок траектории будут аналогичны оным у американо-шведского снаряда GLSDB, но с той лишь разницей, что сброс жаропрочного обтекателя второй ступени и начало этапа самостоятельного полёта ракеты «Гром-1» будут происходить на удалении около 120 км от позиции пусковой установки РСЗО «Смерч» / «Торнадо-С», в то время как самостоятельный полёт планирующей бомбы GBU-39B, отсоединившейся от разгонного блока снаряда GLSDB начинается на удалении 30—40 км от позиции РСЗО MLRS.Таким образом, совокупная дальность действия (включая 120-километровый отрезок для выход на маршевый участок траектории и 150-километровый отрезок самостоятельного планирования управляемой ракеты «Гром-1») перспективного управляемого реактивного снаряда для РСЗО «Смерч» будет приближаться к 270 км, заметно опережая достижения, полученные в ходе испытания снаряда GMLRS. Заметно же меньшая радиолокационная сигнатура планирующих блоков «Гром-1» (порядка 0,05 кв. м в сравнении с 0,1 кв. м у исходного неразделяющегося унитарного снаряда 9М542) значительно усложнит операторам самолётов системы AWACS задачи по своевременному обнаружению приближающейся угрозы и выдаче целеуказания боевым расчётам противоракетных комплексов «Patriot PAC-3MSE», превращая реактивную систему залпового огня «Смерч» в уникальный образец наступательного вооружения XXI века. Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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