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Дальнобойщики оказались в заложниках на Украине. Освободить удалось пока шестерых
25 марта 2022, 22:05 • 278 • В мире
Омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что шестеро граждан России смогли покинуть территорию Незалежной.
Шестерым дальнобойщикам из России удалось покинуть Украину. Об этом сообщила омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова. По её словам, мужчин удерживали в Незалежной.
В обмен на возвращение русских водителей из России на Украину вернулись шестеро украинцев.
Однако проблема до конца не разрешена. Как пояснила Москалькова, по-прежнему на Украине пребывают дальнобойщики, которые удерживаются украинской стороной.
Несмотря на то, что к уполномоченному пока не поступали обращения от гражданских пленных, этот аспект также прорабатывается.
"СМИ - мы изучаем и западную, и украинскую прессу - утверждают, что есть гражданские лица, которые находятся как пленные. Мы эту тему сегодня глубоко изучаем", - подчеркнула Москалькова.
Ранее в Белоруссии сообщили, что двое водителей фур погибли на Украине. Инцидент произошёл в городе Коростень Житомирской области. Мужчины не успели покинуть зону конфликта и были вынуждены жить в машинах.
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