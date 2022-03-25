Дальнобойщики оказались в заложниках на Украине. Освободить удалось пока шестерых

Омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что шестеро граждан России смогли покинуть территорию Незалежной.

Шестерым дальнобойщикам из России удалось покинуть Украину. Об этом сообщила омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова. По её словам, мужчин удерживали в Незалежной.

В обмен на возвращение русских водителей из России на Украину вернулись шестеро украинцев.

Однако проблема до конца не разрешена. Как пояснила Москалькова, по-прежнему на Украине пребывают дальнобойщики, которые удерживаются украинской стороной.

Несмотря на то, что к уполномоченному пока не поступали обращения от гражданских пленных, этот аспект также прорабатывается.

"СМИ - мы изучаем и западную, и украинскую прессу - утверждают, что есть гражданские лица, которые находятся как пленные. Мы эту тему сегодня глубоко изучаем", - подчеркнула Москалькова.

Ранее в Белоруссии сообщили, что двое водителей фур погибли на Украине. Инцидент произошёл в городе Коростень Житомирской области. Мужчины не успели покинуть зону конфликта и были вынуждены жить в машинах.