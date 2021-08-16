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Дальнобойщики из Москвы смогут участвовать в выборах-2021 дистанционно

16 августа 2021, 15:35  •  50 • Политика
Фото: pixabay.com
Голосование онлайн становится таким же привычным делом, как и оплата счетов через интернет
Новые технологии делают нашу жизнь удобнее и комфортнее с каждым днем. Многие давно привыкли оплачивать онлайн счета за коммуналку, записываться к врачу, узнавать результаты исследований. Теперь и проголосовать за депутата Госдумы в ряде регионов тоже можно через Интернет.
Московские избиратели могут принять участие в выборах 19 сентября, невзирая на местонахождения, благодаря системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Для этого нужно лишь заранее зарегистрироваться на сайте mos.ru или в приложениях "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы" и получить в период выборов цифровой бюллетень.
Этой возможностью уже решил воспользоваться фельдъегер ФГУП "Главный центр специальной связи" Сергей Данилов.
"Я зарегистрировался через приложение. Это удобно, легко и очень быстро. Это важно участвовать в судьбе своей страны, так как на момент выборов я буду находиться в рейсе, я хочу, чтобы мой голос был учтен",
– приводит слова Данилова "Москва 24". ДЭГ – это отличный способ стать участников выборов для дальнобойщиков, моряков, граждан, отправившихся в командировку или отпуск. Ранее о своем желании воспользоваться системой ДЭГ сообщил полярник из Москвы Александр Шерстобитов.
Выборы в России состоятся 17-19 сентября 2021 года. Москвичи старше 18 лет, имеющие полную учетную запись на портале Мосуслуг, могут проголосовать онлайн. Для этого нужно подать заявку до вечера 13 сентября.
Среди участников ДЭГ в рамках акции "Миллион призов" разыграют ценные подарки, в том числе квартиры и автомобили.

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