Дальнобойный «Краснополь-Д» в артиллерийских дуэлях с западными САУ. Стоит ли ожидать триумфа • 10 • Аналитика

Отталкиваясь от оперативных сводок боевых действий на сирийском ТВД, регулярно публикуемых в новостных разделах многочисленных отечественных военно-аналитических порталов со ссылкой на компетентные источники в командовании российской группировки войск в САР, оборонном ведомстве Сирийской Арабской Республики, а также военкоров, действующих бок о бок с бойцами элитного подразделения Корпуса стражей Исламской революции «Аль-Кудс», мы в очередной раз убеждаемся в том, что оснащение современных крупнокалиберных буксируемых гаубиц и САУ высокоточными корректируемыми ОФС является наиболее весомым подспорьем дружественных артиллерийских подразделений в интенсивных контрбатарейных дуэлях на дистанциях более 7—10 км.



Эффективность УАС "Краснополь-М2" подтверждена на сирийском театре военных действий

В частности, по данным именитых российских изданий defence.ru и ТВ «Звезда», ссылающихся на осведомлённые источники в командовании ВС России в САР, с августа 2016 года российские и сирийские артиллерийские подразделения, располагающие САУ 2С3 «Акация» и 2С19М «Мста-С, а также буксируемыми гаубицами 2А65 «Мста-Б», неоднократно применяли корректируемые/управляемые снаряды «Краснополь-М2» в ходе подавления огневых позиций и опорных пунктов протурецкого военизированного исламистского формирования «Хайят Тахрир аш-Шам» в ответ на обстрелы авиабазы Хмеймим неуправляемыми реактивными снарядами РСЗО БМ-21 «Град» и рейды «дронов-камикадзе» кустарного производства.







Как показали видеоматериалы с запечатлёнными моментами нанесения ударов по вражеским объектам, отснятые турельными оптико-электронными комплексами БПЛА «Орлан-10», эффективность «детища» Тульского конструкторского бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова составила 100%, чему послужили высокая точность полуактивной лазерной головки самонаведения УАС «Краснополь-М2», а также своевременный подсвет со стороны лазерных дальномеров-целеуказателей, размещённых на самих «Орланах-10».



Возникает вполне логичный вопрос: способны ли вышеперечисленные артиллерийские средства, оснащённые УАС «Краснополь-М2», обеспечить ракетным войскам и артиллерии ВС России паритет в гипотетических контрбатарейных «дуэлях» с современными американскими САУ M109A5/6 PIM и M109A7, а также полевыми буксируемыми гаубицами M777A2, состоящими на вооружении артиллерийских подразделений Корпуса морской пехоты США?



Естественно, нет. Суть проблемы заключается в том, что баллистические качества штатных нарезных 152-мм орудий 2А33 и 2А79 самоходных артиллерийских установок «Акация» и «Мста-С», а также аналогичной буксируемой пушки-гаубица 2А65 «Мста-Б» обеспечивают дальность ведения огня управляемыми снарядами «Краснополь-М2» на дистанцию не более 20—26 км.



Отсутствие GPS-канала коррекции в архитектуре ИНС управляемого артиллерийского снаряда «Краснополь-М2» исключило возможность его применения на дистанцию более 26 км, что заставило специалистов Тульского КБП приступить к разработке перспективной версии данного изделия

Относительно невысокая дальность полёта «Краснополя-М2» также обусловлена, во-первых, наличием «недолгоиграющего» донного газогенератора (разгонного двигателя) с небольшой массой твердотопливного заряда; во-вторых, отсутствием ГЛОНАСС-модуля коррекции траектории, интегрированного в радиоэлектронную архитектуру инерциально-навигационной системы (ИНС) снаряда и обеспечивающего реализацию более выверенных и оптимальных траекторий полёта для более точного выхода в район боевого поля (район активации полуактивной лазерной головки самонаведения) на дистанциях более 30—35 км.



В то же время оснащённые GPS-модулями коррекции американские УАС M982 Block IA-2 «Excalibur» обеспечивают гаубицам M777A2 и САУ M109A5/6 PIM/7 семейства «Паладин» дальность ведения огня порядка 55 км. Вследствие этого на протяжении последних нескольких лет российские артиллеристы остро нуждаются в разработке более совершенной и дальнобойной модификации «Краснополя-М2», располагающей дополнительным спутниковым каналом радиокоррекции.



Тульское конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова отреагировало незамедлительно. В крайне сжатые сроки была разработана новейшая модификация управляемого артиллерийского снаряда — «Краснополь-Д». Изделие оснастили долгожданным GPS-приёмником коррекции, а также более высокопроизводительной БЦВМ, обеспечивающей более эффективное управление инерциально-навигационной системой (ИНС), ведь на её накопитель были загружены алгоритмы с дополнительными «дальнобойными» вариантами траекторий полёта. В итоге при использовании из стандартных орудий 2А79 САУ «Мста-С» дальность действия снарядов «Краснополь-Д» увеличилась на 65,4%, достигнув 43 км. Показатель вполне достойный. Тем не менее, планка в 55 км, реализуемая последними версиями 155-мм американского УАС M982 «Excalibur», так и не была преодолена.



Отличным подспорьем в ликвидации данного отставания станет начало крупносерийного производства и поставки в строевые части ракетных войск и артиллерии РФ перспективных самоходных артиллерийских установок 2С35 «Коалиция-СВ». Данные САУ могут похвастаться наличием более совершенных 152-мм орудий 2А88 (длиной в 52 калибра) со значительно большим максимальным крешерным давлением в канале ствола. Учитывая тот факт, что в ходе натурных испытаний орудие 2А88 обеспечило дальность ведения огня новейшими активно-реактивными снарядами порядка 60—70 км, расчётная дальность действия УАС «Краснополь-Д» может составить 55—60 км, что временно позволит добиться устойчивого паритета в артиллерийских дуэлях со 155-мм натовскими орудиями, адаптированными к применению «Экскалибуров».



Между тем расслабляться российским оружейникам ещё очень рано, ведь за океаном на различных этапах реализации пребывают проекты перспективной дальнобойной САУ от «BAE Systems» M1299 (дальнобойный вариант «Паладина» с орудием L58), перспективного 155-мм гиперзвукового снаряда HVP («Hyper Velocity Projectile»), обладающего аэродинамической компоновкой «несущий конус» с минимальным баллистическим торможением и дальностью полёта до 100—120 км. Что-либо противопоставить данным проектам способна лишь амбициозная программа научно-производственного объединения «Сплав», заключающаяся проектировании и подготовке к серийному передовых 152-мм и 203-мм артиллерийских снарядов с «тянущими» интегральными ракетно-прямоточными двигателями в головной части.



Расчётная дальность действия данных управляемых артиллерийских снарядов (более 100 км) может сравниться с параметрами концепта перспективного воздушно-реактивного УАС «155-mm Solid Fuel RamJet», начало разработки которого было анонсировано штаб-квартирой норвежской компании «Nammo» несколькими годами ранее. К большому сожалению, у специалистов «Сплава» на данном поприще успехи ещё более сомнительные, нежели у норвежских коллег. Отталкиваясь от оперативных сводок боевых действий на сирийском ТВД, регулярно публикуемых в новостных разделах многочисленных отечественных военно-аналитических порталов со ссылкой на компетентные источники в командовании российской группировки войск в САР, оборонном ведомстве Сирийской Арабской Республики, а также военкоров, действующих бок о бок с бойцами элитного подразделения Корпуса стражей Исламской революции «Аль-Кудс», мы в очередной раз убеждаемся в том, что оснащение современных крупнокалиберных буксируемых гаубиц и САУ высокоточными корректируемыми ОФС является наиболее весомым подспорьем дружественных артиллерийских подразделений в интенсивных контрбатарейных дуэлях на дистанциях более 7—10 км.В частности, по данным именитых российских изданий defence.ru и ТВ «Звезда», ссылающихся на осведомлённые источники в командовании ВС России в САР, с августа 2016 года российские и сирийские артиллерийские подразделения, располагающие САУ 2С3 «Акация» и 2С19М «Мста-С, а также буксируемыми гаубицами 2А65 «Мста-Б», неоднократно применяли корректируемые/управляемые снаряды «Краснополь-М2» в ходе подавления огневых позиций и опорных пунктов протурецкого военизированного исламистского формирования «Хайят Тахрир аш-Шам» в ответ на обстрелы авиабазы Хмеймим неуправляемыми реактивными снарядами РСЗО БМ-21 «Град» и рейды «дронов-камикадзе» кустарного производства.Как показали видеоматериалы с запечатлёнными моментами нанесения ударов по вражеским объектам, отснятые турельными оптико-электронными комплексами БПЛА «Орлан-10», эффективность «детища» Тульского конструкторского бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова составила 100%, чему послужили высокая точность полуактивной лазерной головки самонаведения УАС «Краснополь-М2», а также своевременный подсвет со стороны лазерных дальномеров-целеуказателей, размещённых на самих «Орланах-10».Возникает вполне логичный вопрос: способны ли вышеперечисленные артиллерийские средства, оснащённые УАС «Краснополь-М2», обеспечить ракетным войскам и артиллерии ВС России паритет в гипотетических контрбатарейных «дуэлях» с современными американскими САУ M109A5/6 PIM и M109A7, а также полевыми буксируемыми гаубицами M777A2, состоящими на вооружении артиллерийских подразделений Корпуса морской пехоты США?Естественно, нет. Суть проблемы заключается в том, что баллистические качества штатных нарезных 152-мм орудий 2А33 и 2А79 самоходных артиллерийских установок «Акация» и «Мста-С», а также аналогичной буксируемой пушки-гаубица 2А65 «Мста-Б» обеспечивают дальность ведения огня управляемыми снарядами «Краснополь-М2» на дистанцию не более 20—26 км.Относительно невысокая дальность полёта «Краснополя-М2» также обусловлена, во-первых, наличием «недолгоиграющего» донного газогенератора (разгонного двигателя) с небольшой массой твердотопливного заряда; во-вторых, отсутствием ГЛОНАСС-модуля коррекции траектории, интегрированного в радиоэлектронную архитектуру инерциально-навигационной системы (ИНС) снаряда и обеспечивающего реализацию более выверенных и оптимальных траекторий полёта для более точного выхода в район боевого поля (район активации полуактивной лазерной головки самонаведения) на дистанциях более 30—35 км.В то же время оснащённые GPS-модулями коррекции американские УАС M982 Block IA-2 «Excalibur» обеспечивают гаубицам M777A2 и САУ M109A5/6 PIM/7 семейства «Паладин» дальность ведения огня порядка 55 км. Вследствие этого на протяжении последних нескольких лет российские артиллеристы остро нуждаются в разработке более совершенной и дальнобойной модификации «Краснополя-М2», располагающей дополнительным спутниковым каналом радиокоррекции.Тульское конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова отреагировало незамедлительно. В крайне сжатые сроки была разработана новейшая модификация управляемого артиллерийского снаряда — «Краснополь-Д». Изделие оснастили долгожданным GPS-приёмником коррекции, а также более высокопроизводительной БЦВМ, обеспечивающей более эффективное управление инерциально-навигационной системой (ИНС), ведь на её накопитель были загружены алгоритмы с дополнительными «дальнобойными» вариантами траекторий полёта. В итоге при использовании из стандартных орудий 2А79 САУ «Мста-С» дальность действия снарядов «Краснополь-Д» увеличилась на 65,4%, достигнув 43 км. Показатель вполне достойный. Тем не менее, планка в 55 км, реализуемая последними версиями 155-мм американского УАС M982 «Excalibur», так и не была преодолена.Отличным подспорьем в ликвидации данного отставания станет начало крупносерийного производства и поставки в строевые части ракетных войск и артиллерии РФ перспективных самоходных артиллерийских установок 2С35 «Коалиция-СВ». Данные САУ могут похвастаться наличием более совершенных 152-мм орудий 2А88 (длиной в 52 калибра) со значительно большим максимальным крешерным давлением в канале ствола. Учитывая тот факт, что в ходе натурных испытаний орудие 2А88 обеспечило дальность ведения огня новейшими активно-реактивными снарядами порядка 60—70 км, расчётная дальность действия УАС «Краснополь-Д» может составить 55—60 км, что временно позволит добиться устойчивого паритета в артиллерийских дуэлях со 155-мм натовскими орудиями, адаптированными к применению «Экскалибуров».Между тем расслабляться российским оружейникам ещё очень рано, ведь за океаном на различных этапах реализации пребывают проекты перспективной дальнобойной САУ от «BAE Systems» M1299 (дальнобойный вариант «Паладина» с орудием L58), перспективного 155-мм гиперзвукового снаряда HVP («Hyper Velocity Projectile»), обладающего аэродинамической компоновкой «несущий конус» с минимальным баллистическим торможением и дальностью полёта до 100—120 км. Что-либо противопоставить данным проектам способна лишь амбициозная программа научно-производственного объединения «Сплав», заключающаяся проектировании и подготовке к серийному передовых 152-мм и 203-мм артиллерийских снарядов с «тянущими» интегральными ракетно-прямоточными двигателями в головной части.Расчётная дальность действия данных управляемых артиллерийских снарядов (более 100 км) может сравниться с параметрами концепта перспективного воздушно-реактивного УАС «155-mm Solid Fuel RamJet», начало разработки которого было анонсировано штаб-квартирой норвежской компании «Nammo» несколькими годами ранее. К большому сожалению, у специалистов «Сплава» на данном поприще успехи ещё более сомнительные, нежели у норвежских коллег. Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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