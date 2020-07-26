Дальний Восток топят американским газом: Дегтярёв вскрыл странности с отоплением в крае

Дегтярёв во время стрима из Ванино рассказал об особенностях отопления на Дальнем Востоке. Цена для потребителя там зависит от американского доллара.

"Сегодня мы топим ведь Дальневосточную генерирующую компанию чем?" - спросил он у зрителей, сразу же ответив на свой вопрос.

"Американским газом, можете себе представить?" - отметил он.

По словам врио губернатора, эти поставки законтрактованы до 2025 года, и цена для потребителя рассчитана, исходя из американского доллара.

"Помните, я предлагал запретить доллары? Многие смеялись, улыбались, но начнём избавляться от долларов в контракте в Хабаровском крае к 2025 году", - подчеркнул он.