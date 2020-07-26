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Дальний Восток топят американским газом: Дегтярёв вскрыл странности с отоплением в крае
26 июля 2020, 00:05 • 42 • Политика
Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв вскрыл странности с отоплением в Хабаровском крае. Оказалось, что Дальний Восток нашей родины… топят американским газом.
Дегтярёв во время стрима из Ванино рассказал об особенностях отопления на Дальнем Востоке. Цена для потребителя там зависит от американского доллара.
"Сегодня мы топим ведь Дальневосточную генерирующую компанию чем?" - спросил он у зрителей, сразу же ответив на свой вопрос.
"Американским газом, можете себе представить?" - отметил он.
По словам врио губернатора, эти поставки законтрактованы до 2025 года, и цена для потребителя рассчитана, исходя из американского доллара.
"Помните, я предлагал запретить доллары? Многие смеялись, улыбались, но начнём избавляться от долларов в контракте в Хабаровском крае к 2025 году", - подчеркнул он.
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