Дальний Восток отдадут китайским мигрантам? Как бы не пришлось привлекать войска - эксперт

Предложение полпреда привлечь Китай для строительства на Дальнем Востоке насторожило политолога Игоря Никулина. Как бы не пришлось привлекать войска, чтобы затем защитить свои же территории.

Полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев полагает, что китайские компании могут принять участие в реализации программы реновации дальневосточных городов.

Приглашение Трутнева прозвучало в ходе встречи сопредседателей Межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России и северо-востока КНР. А информацию подтвердили в пресс-службе Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В Китае есть и технологии, и рабочая сила - предложение выглядит дельным. Если бы не опасения в китайской экспансии в связи с чрезмерным привлечением подобных помощников. В том числе об этом в беседе с Царьградом сказал политолог Игорь Никулин:

Я в этом ничего хорошего не вижу. У нас в 20-е годы очень много китайцев приехало строить города. Потом их пришлось с большим трудом возвращать обратно, с применением войск НКВД. Так что исторический опыт как бы ничего хорошего в этом нам не сулит.

Причём проблема с экспансией китайских помощников остро стояла бы в любой стране мира, продолжил эксперт: