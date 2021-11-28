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Дальний Восток отдадут китайским мигрантам? Как бы не пришлось привлекать войска - эксперт
28 ноября 2021, 04:30 • 173 • Политика
Предложение полпреда привлечь Китай для строительства на Дальнем Востоке насторожило политолога Игоря Никулина. Как бы не пришлось привлекать войска, чтобы затем защитить свои же территории.
Полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев полагает, что китайские компании могут принять участие в реализации программы реновации дальневосточных городов.
Приглашение Трутнева прозвучало в ходе встречи сопредседателей Межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России и северо-востока КНР. А информацию подтвердили в пресс-службе Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
В Китае есть и технологии, и рабочая сила - предложение выглядит дельным. Если бы не опасения в китайской экспансии в связи с чрезмерным привлечением подобных помощников. В том числе об этом в беседе с Царьградом сказал политолог Игорь Никулин:
Причём проблема с экспансией китайских помощников остро стояла бы в любой стране мира, продолжил эксперт:
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