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Дальний Восток хотят отдать под застройку Китаю. Эксперт объяснил: "Ничего личного, только бизнес"
27 ноября 2021, 18:35 • 102 • Политика
Российский полпред предложил китайцам застраивать Дальний Восток. Есть ли риск строительной экспансии? Эксперт Царьграда объяснил: "Ничего личного, только бизнес".
Полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев полагает, что китайские компании могут принять участие в реализации программы реновации дальневосточных городов. Приглашение Трутнева прозвучало в ходе встречи сопредседателей Межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России и северо-востока КНР. А информацию подтвердили в пресс-службе Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Решение воспринимается неоднозначно, особенно на фоне уже известного участия китайских партнёров в освоении нашего леса. Царьград в беседе с экспертами пытается понять, есть ли риски привлечения китайских подрядчиков. Политолог, директор "Экспертно-аналитического центра "ДВ-РЕГИОН" Евгений Чадаев отметил, что строительные возможности Дальнего Востока действительно ограничены:
С другой стороны, и опасения понятны, добавил Чадаев. Однако для быстрой реализации проектов, по всей видимости, придётся звать помощь из Китая. И нужно это, в том числе, чтобы удержать наших людей на Дальнем Востоке, считает эксперт.
- сказал эксперт.
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