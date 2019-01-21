«Дальнейшая эскалация насилия»: четверо сирийских военных погибли в результате удара Израиля по САР

Самолёты ВВС Израиля нанесли серию ударов по «иранским объектам» на территории Сирии. В результате погибли четверо сирийских военных, ещё шестеро получили ранения. Силам ПВО арабской республики удалось уничтожить более 30 израильских крылатых ракет и управляемых авиабомб. В Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что в результате нападения повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска. Как отмечают эксперты, действия Израиля наносят вред процессу мирного урегулирования.

Четверо сирийских военнослужащих погибли и ещё шестеро получили ранения в результате серии авиаударов, которые ВВС Израиля нанесли по территории Сирии в ночь на понедельник, 21 января. При этом в Национальном центре управления обороной РФ сообщили, что сирийским силам противовоздушной обороны удалось уничтожить более 30 крылатых ракет и управляемых бомб.

«21 января 2019 года в период с 02:11 до 02:56 ВВС Израиля нанесли три авиационных удара по территории Сирии с западного, юго-западного и южного направлений. В ходе отражения удара силами ПВО САР уничтожены более 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб», — сообщили в Минобороны.

«Погибли четверо сирийских военнослужащих, шестеро ранены. В результате удара частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска», — отмечается в сообщении.

При этом сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на военный источник сообщало, что силам ПВО удалось сбить большую часть израильских ракет до того, как они поразили цели. По некоторым данным, сирийские военные уничтожили 38 израильских ракет в районе Дамаска, а также провинций Эль-Кунейтра и Эс-Сувейда.

В свою очередь, израильские военные назвали авиаудары по территории Сирии ответными действиями на запуск ракеты класса «земля — земля» по северной части Голанских высот, в котором Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвиняет подразделение спецопераций «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

These are the Iranian Quds military sites in Syria that we targeted in response:

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