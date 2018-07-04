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Дальневосточный прорыв: названы возможные сроки начала строительства транспортного перехода на Сахалин

04 июля 2018, 18:24  •  52 • В России
Строительство моста или тоннеля, который свяжет материковую Россию и Сахалин, может начаться уже в 2021 году. Сейчас ведутся изыскания в рамках обоснования инвестиций. В декабре 2018 года выводы специалистов будут представлены правительству РФ, которое примет решение о будущем проекта. В случае одобрения строительство транспортного перехода должно занять порядка пяти лет. Соединение Сахалина с материком позволит обеспечить потенциал развития острова благодаря существенному росту грузооборота.
 
globallookpress.com © Serguei Fomine
 

Реализация проекта транспортного перехода c материковой России на Сахалин может начаться уже в 2021 году, а его строительство должно занять не более пяти лет. Такое заявление сделал на полях международного геотехнического симпозиума заместитель главного инженера «Дальневосточной железной дороги» (ДВЖД) Сергей Дрокин.

По его словам, в настоящее время специалисты Дальневосточного проектно-изыскательского института транспортного строительства («Дальгипротранс») проводят изыскания и расчёты в рамках процедуры обоснования инвестиций по проекту строительства. Институт по заказу РЖД должен рассчитать стоимость проекта и обосновать причину, по которой нужно выбрать один из вариантов сооружения — мостовой или тоннельный переход между островом и материком. Сейчас анализируются оба варианта.

Эта работа должна завершиться к декабрю 2018 года, после чего обоснование инвестиций будет представлено правительству РФ, которое и примет решение относительного будущего проекта.

«Предварительный срок начала реализации этого проекта — 2021 год. Срок строительства, по предварительным данным, в пределах пяти лет», — заявил Дрокин на церемонии открытия симпозиума «Геотехника строительства промышленных и транспортных сооружений Азиатско-Тихоокеанского региона», который открылся в Южно-Сахалинске 4 июля.

По словам специалиста, одновременно прорабатывается вопрос о строительстве высоковольтных линий электропередач на 220 кВ и объединении материковой и островной энергосистем. При этом в случае выбора тоннельного варианта предлагается проложить подводный кабель.

«Вопрос объединения энергосистем должен быть. У Хабаровского края большая заинтересованность в этом проекте, так как северная часть края тоже находится в изолированной энергетической зоне. Строительство мостового перехода «Сахалин — материк» и объединение энергосистем позволят развить прилегающие территории. Если там будет железная дорога, надёжное энергоснабжение, то будет потенциал развития этих территорий, и люди туда поедут», — цитирует Дрокина Интерфакс.

Пока предполагается, что в рамках проекта будет проложена только железнодорожная магистраль без параллельного сооружения автомобильной дороги. Предварительные расчёты показывают, что сооружение транспортного перехода позволит нарастить грузооборот железной дороги на Сахалине в 26 раз (с 1,5 до 39 млн тонн в год) — с учётом перспективы развития морских портов Сахалина и перенаправления в них грузопотока.

Замглавного инженера ДВЖД отметил, что стоимость проекта, подсчитанная «по укрупнённым расценкам», пока оценивается в 540 млрд рублей. При этом Дрокин напомнил, что в 2020 году должна завершиться модернизация островной железной дороги. Это, по его словам, позволит сахалинской инфраструктуре принять резко возросшие объёмы грузооборота.

  • Паром «Сахалин-9»
  • © www.sasco.ru

Дальневосточные перспективы

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Идея строительства транспортного перехода выдвигалась ещё в конце XIX века, соответствующие изыскания велись в 1930-х годах, а в 1950-м было принято решение о сооружении тоннеля через пролив Невельского. Однако со смертью Иосифа Сталина в марте 1953 года вся деятельность по этому проекту была прекращена после проведения серьёзных подготовительных работ.

В 1973 году Сахалин связали с материковой Россией паромной переправой Ванино — Холмск, которая в настоящий момент осуществляет грузовые и пассажирские перевозки на трёх паромах типа «Сахалин». Однако сложные погодные условия периодически приводят к перебоям в работе переправы. Кроме того, ни паромы, ни авиация не могут полноценно обеспечивать потребности Сахалина.

Вопрос о необходимости возрождения строительства транспортного перехода между островом и материком неоднократно поднимался уже после распада СССР. Президент России Владимир Путин в ходе прямых линий в 2017 и 2018 году отмечал, что работа в этом направлении ведётся. По его словам, эту проблему нужно оценить со всех сторон — от экономической эффективности до геополитических обстоятельств.

В перспективе соединение острова с материком открывает возможность строительства переправы, которая свяжет Сахалин с японским островом Хоккайдо.

Такие заявления звучали ещё в 2016 году, а в сентябре 2017-го Игорь Шувалов, занимавший тогда пост первого запреда правительства, предложил Японии всерьёз рассмотреть этот сценарий.

«Мы близки к тому, чтобы начать свою часть работы по доведению до тихоокеанского побережья железной дороги и построению этого сложного перехода от материка до Сахалина. В таком случае это даст дополнительную возможность использовать нашу железнодорожную инфраструктуру, а Япония при этом станет континентальной державой», — отмечал Шувалов.

По словам губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко, сооружение перехода с материка на Сахалин даст импульс развитию экономики как региона, так и всего Дальнего Востока и России в целом. Однако строительство на Дальнем Востоке сопряжено с определёнными трудностями, отметил Кожемяко в своём приветственном слове к участникам геотехнического симпозиума.

«Дальний Восток России находится в сложных инженерно-геологических и климатических условиях. Проблемы строительства и эксплуатации сооружений в таких условиях требуют научно-технического подхода, объединения усилий учёных, инженеров, руководителей соответствующих ведомств России и стран АТР», — заявил губернатор.

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По словам заместителя председателя Сахалинской областной думы Александра Ивашова, с учётом островных особенностей региона исключительно актуальны вопросы продовольственной безопасности, своевременного снабжения стройматериалами, цен на ввозимые на Сахалин с материка товары. И наличие транспортного перехода положительно сказалось бы на решении этих проблем.

Собеседник RT отметил, что сегодня сложились и политически, и экономически благоприятные условия для реализации проекта. Кроме того, начало строительства создаст дополнительные рабочие места в регионе и придаст импульс строительным компаниям.

«Такого рода масштабные стройки — это локомотивы экономики, в том числе региона. Мы поддерживаем этот проект. Для нас, сахалинцев, это приятная новость и хороший экономический задел на среднесрочную перспективу. Конечно же, строительные технологии идут вперёд. Крымский мост показал, что Россия может применять одни из самых современных технологий в мире при мостовом строительстве и наверняка этот опыт будет учтён при принятии и управленческих, и инженерных решений», — отметил Ивашов.

В свою очередь, профессор кафедры мостов, тоннелей и строительных конструкций МАДИ, доктор технических наук, профессор, действительный член Российской академии транспорта Александр Васильев рассказал, что строительство транспортного перехода с материка на Сахалин будет одним из самых сложных проектов в истории России.

«Этот проект родился давно, много раз его откладывали. Это будет один из самых сложных переходов в истории нашей страны. Дело в том, что если сравнивать с Крымским мостом, то по водной поверхности он не меньше, чем Крымский, но условия пролива там тяжелее, течение больше и глубина тоже. Кроме того, очень непростые основания под опоры. Мы научились преодолевать опоры, закреплённые на большой глубине — на Крымском мосту порядка 90 метров достигли погружения. Эта работа нам под силу», — рассказал RT инженер.

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«Это надёжная и круглогодичная коммуникация с нашим островом, это транзит нефти, газа, возможность дальнейшего выхода на Японию. Замысел замечательный и вполне достойный сегодняшней квалификации наших мостовиков», — подчеркнул Васильев.

Он также рассказал об особенностях строительства в сейсмоопасных зонах.

«В сейсмической зоне необходима защита от сдвига от землетрясений — это гасители колебаний, недопущение резонанса. Сейсмостойкое строительство набралось опыта, в том числе строительство мостов. На острове Русский, например, тоже есть сейсмика», — отметил Васильев.

При этом директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников назвал связывание Сахалина с материком одним из важнейших этапов освоения Дальнего Востока.

«Закончился проект Крымского моста, закончились проекты сооружения к чемпионату мира, теперь России нужны новые инфраструктурные проекты, куда можно вкладывать имеющиеся ресурсы. Это или высокоскоростные магистрали, связывающие центр страны с югом, или прорыв на Дальний Восток», — отметил эксперт.

По его словам, дальневосточное направление представляется перспективным как с точки зрения экономики страны, так и с точки зрения геополитики. Говоря о развитии дальневосточного региона, собеседник RT отметил возможность создания «дальневосточного кольца», которое соединит Россию, Японию и Южную Корею, — в свете перспектив строительства моста между Сахалином и Хоккайдо, а также возможного установления постоянного сообщения между Японией и Кореей.

«Получается дальневосточное кольцо, по которому будут двигаться товары, трудовые ресурсы. Это было бы мировым прорывным решением. Россия — Корея — Япония и создание транспортного кольца — всё больше вырисовывается такая возможность. Благоприятная ситуация на Корейском полуострове, развитие конструктивного взаимоотношения России и Японии, и в перспективе такая логистическая связность была бы крайне позитивна для всего мира и для нашей страны», — подытожил эксперт.

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