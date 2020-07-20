"Дальневосточникам повезло": самарские коллеги пожелали удачи Михаилу Дегтяреву на посту главы Хабаровского края

"Такому энергичному молодому руководителю можно только радоваться"

20 июля Владимир Путин предложил депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву возглавить Хабаровский край в качестве временно исполняющего обязанности губернатора. Искать нового руководителя региону пришлось после того, как был арестован Сергей Фургал, которого обвинили в организации убийств. Уроженца Самары, которого одно время считали преемником Владимира Жириновского, отправили в нелегкий путь на Дальний Восток, где который день не утихают уличные волнения. Но коллеги, с которыми Михаил Викторович работал в Самаре, считают, что именно он с этой непростой ситуацией может справиться.

- Могу сказать одно, что дальневосточникам очень повезло, что к ним едет такой энергичный молодой политик, не связанный ни с какими политическими группами, - считает заместитель координатора Самарского реготделения ЛДПР Валерий Маханёк, который проработал с Михаилом Дегтяревым 14 лет. - Я уверен, что он способен справиться со всеми вызовами, которые сейчас там есть. Сейчас он до выборов будет исполняющим обязанности, и это непростое время будет: управлять, организовывать эти самые выборы. Это будет сложное время. Но на мой взгляд это все же абсолютно правильное решение, выбрать человека, который может встать над ситуацией. Сейчас у него будут сложные задачи, но и энергии у этого человека очень много.

Депутат Ленинского района Андрей Седогин назвал Михаила Дегтярева своим политическим наставником. И отметил, что этот человек всегда стремится лично курировать важные вопросы.

- Он всегда лично контролировал большинство процессов, работал много с молодежью, приезжал на занятия по различным направлениям. Любой с ним мог пообщаться, задать какой-то вопрос. Михаил Викторович - пример того, как можно начать с низов, с активистов и развиться, попасть в топ российской политики. Он всегда умел подать себя, вызвать интерес, необычными законопроектами, подмечая детали, - поделился Седогин своими впечатлениями.

Михаил Дегтярев получил важное поручение от Путина

"Спортивная закалка поможет"

Кстати, в Самаре Михаила Дегтярева знают не только как депутат. Он также руководит федерацией фехтования, да и сам здесь же получил звание мастера спорта по этой дисциплине.

- Михаил Дегтярев руководит областной федерацией уже десятилетие, за это время я гарантирую только положительные отзывы все дадут - и руководство, и тренеры. Он и сам мастер спорта по фехтованию, всегда был влюблен в это дело. Совсем недавно, 4 июля он к нам приезжал с губернатором смотреть новый тренировочный комплекс на стадионе "Торпедо" - в этом открытии немалая часть и его вклада. Я не знаю, насколько легко будет ему наводит порядок на Дальнем Востоке, но скажу точно - другой кандидатуры я просто не вижу, - отметил вице-президент региональной общественной организации "Федерация фехтования Самарской области" Федор Зубов. И подчеркнул: по его мнению, спортивная закалка поможет добиться успеха и не опустить руки ни при какой ситуации. К тому же фехтование учит просчитывать шаги, строить правильную стратегию - все как в политике.

А своим мнением о Михаиле Дегтяреве как о человеке поделился самарский фотограф Дмитрий Недыхалов. Он не раз сотрудничал с семьей Дегтяревых, снимал дни рождения, юбилеи.

- Он даже на праздниках всегда был весь в телефоне. Снимал его на фехтовании, вокруг него всегда куча народа. Снимал, когда Жириновский приезжал, весь день с ними был. Хороший получился репортаж, даже благодарность получил от главы ЛДПР. Я служил на Дальнем Востоке и уже тогда мне казалось, что это просто другая страна, все ездили на праворульных иномарках, более свободомыслящие были. Получится ли у него навести там порядок? Думаю, он способен понять, что там нужно именно сейчас, - поделился Дмитрий своими наблюдениями.

Напомним, что Михаила Дегтярева в Хабаровск отправил 20 июля Владимир Путин. Он сделал предложение депутату, при этом уточнив, что дело - очень ответственное. Уроженец Самары от вызова не отказался.

Михаилу Дегтяреву 39 лет, он закончил Самарский государственный аэрокосмический университет по специальности инженер двигателей летательных аппаратов. Журналисты КП опубликовали полную биографию политического деятеля. В 2011 году он перебрался в Москву, став депутатом Госдумы, а затем и заслужив место помощника Жириновского. А в 2021 году Дегтярев собирался полететь в космос, но видимо теперь будет летать на новых политических высотах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники