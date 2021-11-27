Дальнему Востоку - "китайских гастарбайтеров". После речи полпреда Мардан намекнул на увольнение

Полпред Трутнев предложил Китаю принять участие в строительстве домов на Дальнем Востоке. Сказанное понравилось не всем. Так, Мардан, оценивая идею о "китайских гастарбайтерах", не исключил увольнения. Впрочем, это лишь сравнительный анализ…

Полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев полагает, что китайские компании могут принять участие в реализации программы реновации дальневосточных городов.

Приглашение Трутнева прозвучало в ходе встречи сопредседателей Межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России и северо-востока КНР. А информацию подтвердили в пресс-службе Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Критически к сказанному отнёсся журналист и публицист Сергей Мардан.

"В бездуховной Америке Трутнева ещё до конца дня отправили бы в отставку, - написал Мардан в личном телеграм-канале. - У правительства Соединённых Штатов есть только один фетиш из области "экономических показателей" - это "количество рабочих мест". В их иерархии ценностей он занимает то место, на котором у наших начальников - инфляция и золотовалютные резервы".

Вспомнил Мардан и об опыте работы США с "китайскими гастарбайтерами", это для Штатов "особое воспоминание", отметил автор.

"После волны кровавых антикитайских погромов на Западном побережье в 70-х годах XIX века в 1882 году был принят Chinese Exclusion Act, который запретил иммиграцию китайцев в США вплоть до 1943 года. Именно потому, что китайцы занимали рабочие места белых (в основном ирландцев) американцев. Но главное - это то, что теперь совершенно ясной становится экономическая подоплёка всех историй с "реновацией". Главное - оседлать бюджетную трубу", - подчеркнул Мардан.