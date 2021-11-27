Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Круче всего. Одна неосторожная фраза Зеленского испортила 5-часовое выступление
"Ни одного литра": Командование оставило боевиков ВСУ в Донбассе без т...
МИД Украины потребовал переговоров с Россией: "Всё равно, какой формат"...
"Праведный гнев людей": Политолог назвал сроки восстания на Украине
Главная / Политика

Дальнему Востоку - "китайских гастарбайтеров". После речи полпреда Мардан намекнул на увольнение

27 ноября 2021, 22:40  •  179 • Политика
Полпред Трутнев предложил Китаю принять участие в строительстве домов на Дальнем Востоке. Сказанное понравилось не всем. Так, Мардан, оценивая идею о "китайских гастарбайтерах", не исключил увольнения. Впрочем, это лишь сравнительный анализ…
Полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев полагает, что китайские компании могут принять участие в реализации программы реновации дальневосточных городов.
Приглашение Трутнева прозвучало в ходе встречи сопредседателей Межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока и Байкальского региона России и северо-востока КНР. А информацию подтвердили в пресс-службе Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Критически к сказанному отнёсся журналист и публицист Сергей Мардан.
"В бездуховной Америке Трутнева ещё до конца дня отправили бы в отставку, - написал Мардан в личном телеграм-канале. - У правительства Соединённых Штатов есть только один фетиш из области "экономических показателей" - это "количество рабочих мест". В их иерархии ценностей он занимает то место, на котором у наших начальников - инфляция и золотовалютные резервы".
Вспомнил Мардан и об опыте работы США с "китайскими гастарбайтерами", это для Штатов "особое воспоминание", отметил автор.
"После волны кровавых антикитайских погромов на Западном побережье в 70-х годах XIX века в 1882 году был принят Chinese Exclusion Act, который запретил иммиграцию китайцев в США вплоть до 1943 года. Именно потому, что китайцы занимали рабочие места белых (в основном ирландцев) американцев. Но главное - это то, что теперь совершенно ясной становится экономическая подоплёка всех историй с "реновацией". Главное - оседлать бюджетную трубу", - подчеркнул Мардан.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





179
Источник
Похожие новости
27 ноября 2021, 07:30
Круче всего. Одна неосторожная фраза Зеленского испортила 5-часовое выступление
27 ноября 2021, 01:40
Обвинение Зеленского вмиг ударило по Украине - Аваков
27 ноября 2021, 17:25
"Вот тебе Вова и госпереворот": Янукович начал борьбу за президентское кресло
27 ноября 2021, 05:45
"Не по телевизору сообщают": Эксперт объяснил, почему переворот на Украине будет не 1 декабря
27 ноября 2021, 13:20
Болгарской пословицы хватило, чтобы описать политику Украины и терпение русского медведя
27 ноября 2021, 11:35
"Был любимцем всей страны": Гордон ответил Зеленскому на оскорбление
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 ноября 2021, 09:10
Россия сделала шаг, который потрясёт Украину — главред популярного украинского СМИ
22 ноября 2021, 23:05
Напряжённость на границе с Украиной? Постпред России жёстко расставил точки над "i"
23 ноября 2021, 04:55
США готовят военный "подарок" Украине - СМИ
21 ноября 2021, 16:45
Французский коллега Лаврова обратился к России за помощью: "Путин обещал"
26 ноября 2021, 04:40
"Не хочу спекулировать": Меркель озвучила призыв по поводу России и Украины
24 ноября 2021, 03:40
В Европе призвали к войне с Россией, испугавшись газового кризиса в Молдавии: "Но без танков"
27 ноября 2021, 08:40
Европа ошиблась в расчетах и сделала "Газпром" акулой рынка
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.