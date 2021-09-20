Дали пять: как изменится состав Госдумы после выборов

Большая часть кандидатов в Госдуму от пяти партий, прошедших в парламент на выборах 19 сентября, в скором времени начнут работу депутатами. Как выяснили «Известия», единичные случаи отказов от мандатов могут произойти только в «Единой России». В остальных четырех партиях заявили, что таких решений не планируется, однако назвать, кто именно станет депутатом, они смогут только после подведения официальных итогов голосования, которые будут объявлены 24 сентября. По мнению экспертов, Госдума может обновиться на 35 — 40%.

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Как рассказал «Известиям» источник в «Единой России», из федеральной тройки списка партии на выборах в Госдуму депутатом с большой вероятностью станет сопредседатель ОНФ, руководитель «Сириуса» Елена Шмелева. Также в качестве парламентария рассматривается кандидатура уполномоченного при президенте РФ по защите прав ребенка Анны Кузнецовой.

— Что касается министра иностранных дел Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, то они вернутся к основным местам работы, — сообщил собеседник «Известий» в «Единой России».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

От рассуждений о том, кто еще из партийного списка станет депутатом по итогам единого дня голосования, в партии воздержались до объявления официальных итогов. По предварительным данным, на состоявшихся в России выборах «ЕР» набирает 49,83% голосов. Если же говорить об одномандатных округах, то тут единороссы лидируют на 198 территориях. В их числе, например, Хабаровский край, Москва, Приморье, Амурская и Сахалинская области.

В других парламентских партиях «Известиям» сообщили, что пока отказываться от мандатов никто не планирует. По предварительным данным ЦИК, после обработки 99,8% бюллетеней КПРФ получает по спискам 18,93%, ЛДПР — 7,54%, «Справедливая Россия — за правду» — 7,46% и «Новые люди» — 5,32%. В одномандатных округах к настоящему моменту коммунисты смогли победить на девяти территориях, справороссы — на восьми, либерал-демократы — на двух.

А вот «Родина», «Гражданская платформа» и «Партия Роста», хотя по спискам в Госдуму не прошли, но сумели выиграть по одному округу. В первых двух партиях победителями стали лидеры политических сил — Алексей Журавлев и Рифат Шайхутдинов соответственно. «Партия Роста» будет представлена в парламенте жительницей Санкт-Петербурга Оксаной Дмитриевой, которая уже становилась депутатом Госдумы шестого созыва.

Региональные сенсации

Всего в Единый день голосования в нашей стране завершились 4,4 тыс. избирательных кампаний, которые прошли во всех 85 регионах страны. Помимо Государственной Думы, россияне проголосовали за губернаторов девяти субъектов и депутатов 39 заксобраний. На губернаторских выборах победу одержали действующие исполняющие обязанности глав регионов.

В Чечне лидером предвыборной гонки стал Рамзан Кадыров (ЕР, 99,7%), в Туве — Владислав Ховалыг (ЕР, 86,8%), в Тульской области — Алексей Дюмин (самовыдвиженец, 83,9%), в Ульяновской области — Алексей Русских (КПРФ, 83,2%), в Белгородской области — Вячеслав Гладков (ЕР, 78,8%). В Мордовии победу одержал Артём Здунов (ЕР, 78,3%), в Пензенской области — Олег Мельниченко (ЕР, 72,4%), в Хабаровском крае — Михаил Дегтярев (ЛДПР, 56,8%), а в Тверской области — Игорь Руденя (ЕР, 52,3%).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

На выборах в региональные парламенты в общей сложности было зарегистрировано 275 списков. Во всех 39 регионах, где прошли выборы в региональные парламенты, «Единая Россия» получила большинство голосов и, соответственно, мандатов. В целом по регионам единороссы получат 68,77% мандатов. В административных центрах регионов единороссы также обеспечили себе большинство кресел в представительных органах городских округов.

В ряде субъектов неожиданно проявили себя партии, набравшие на федеральных выборах менее 5%. Настоящей сенсацией стало прохождение «Партии прямой демократии» в Законодательное собрание Еврейской автономной области. Таким образом, в России увеличилось представительство партий в законодательных органах власти — их было 14, а теперь 15.

Партии «Яблоко» и «Коммунисты России» по предварительным данным смогли преодолеть 5% барьер в трех регионах, «Зеленые» прошли его в Красноярском крае, а «Родина» — в Тамбовской области.

Обновится на треть

По мнению экспертов, восьмой созыв Госдумы по сравнению с седьмым обновится примерно на треть. Произойдет это в основном за счет серьезной ротации действующих депутатов от «Единой России», а также слияния парламентской партии «Справедливая Россия» с непарламентскими «Патриотами» и «За правду».

— Дума обновится на 35-40%, а фракция «Единой России» — примерно наполовину. Это вполне соответствует прогнозу АПЭК, ранее сформулированному в «Известиях». «Единая Россия» сохраняет конституционное большинство. Эта победа была одержана легитимно, в условиях высокой политической конкуренции. Вообще же можно говорить о «расширенном статус-кво» для политической системы, — заявил «Известиям» глава АПЭК Дмитрий Орлов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

С этим мнением согласен и политтехнолог Олег Матвейчев.

— Обновление произойдет только за счет «Единой России», которая существенно ротировала действующих депутатов Госдумы, обновив свой состав примерно на 60%. А вот другие парламентские партии ЛДПР, КПРФ, часть «Справедливой России» выдвинули тех же людей, — пояснил он «Известиям».

Однако от подведения окончательных итогов голосования эксперт воздержался, предложив дождаться оглашения официальных подсчетов Центризбиркома.