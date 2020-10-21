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Дали пустышку: Заболевший COVID-19 депутат пожаловался на испытания вакцины "Спутник V"

21 октября 2020, 19:15  •  130 • Политика
Депутат Госдумы Валерий Гартунг, заболевший COVID-19, заявил об участии в испытаниях вакцины "Спутник V". "Скорее всего, это было плацебо", - посетовал парламентарий.
Заразившийся коронавирусом депутат Госдумы Валерий Гартунг признался, что участвовал в испытании вакцины "Спутник V". Парламентарий предполагает, что в ходе исследования ему дали пустышку.
В ходе испытаний вакцины это стандартная практика - дать части испытуемых безвредное средство, чтобы иметь возможность сравнить эффективность сыворотки с контрольной группой. Также это позволяет исключить влияние эффекта плацебо, когда испытуемые чувствуют себя лучше только от осознания того, что получили эффективное средство.
"Я участвовал в исследованиях вакцины "Спутник V". Скорее всего, это было плацебо", - посетовал заболевший парламентарий изданию "Интерфакс".
Напомним, что первая в мире вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" уже прошла испытания и была зарегистрирована Минздравом. Сыворотку уже получили члены высшего руководства России и военные. В ближайшее время в стране должна пройти массовая вакцинация.

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