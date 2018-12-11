«Дали признательные показания»: суд арестовал подозреваемых в жестоком избиении «наркокурьера»

Троицкий районный суд Челябинской области арестовал двух подозреваемых в жестоком избиении Захара Крапивина. Изначально пострадавший не стал обращаться в правоохранительные органы, а широкий резонанс его история получила из-за того, что в интернете опубликовали кадры нападения на молодого человека. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело после публикации RT об этом инциденте. Несмотря на то что Крапивин отказался давать показания, полиции удалось установить личности преступников. По словам представителей Челябинского ГУ МВД, были задержаны пять жителей Магнитогорска, которые участвовали в расправе над юношей. По некоторым данным, Крапивина «заказал» наркоторговец, у которого тот работал «закладчиком».

Задерживали со спецназом

Районный суд города Троицка Челябинской области арестовал двух подозреваемых в жестоком избиении жителя Троицка Захара Крапивина. Напомним, поводом для расследования стало обращение RT, связанное с публикацией в сети видео избиения молодого человека группой вооружённых людей в масках. На записи нападавшие поясняют, что он заслужил наказание, так как, будучи «наркокурьером», якобы воровал товар у своих «работодателей».

«После возбуждения уголовного дело следователи МВД выяснили, что Крапивина действительно «заказали» его «работодатели» — владельцы интернет-магазина, который занимается торговлей наркотиками. Они наняли пятерых молодых людей из Магнитогорска, чтобы те наказали «нерадивых» продавцов и сняли это на видео», — заявили в областной прокуратуре.

Как рассказали RT в ведомстве, по версии следствия, преступная группа, состоящая из жителей Магнитогорска, работала по найму.

«Они принимали заказы через социальные сети и мессенджеры от неустановленных лиц на избиение людей, якобы осуществлявших ранее сбыт наркотических средств и не рассчитавшихся за проданные наркотики с наркосбытчиками», — отмечают в прокуратуре.

Как выяснилось, Крапивин был третьим по счёту избитым «закладчиком» — до него пыткам подверглись ещё двое местных жителей.

«В группу входили жители Магнитогорска в возрасте от 19 до 22 лет, которые дали признательные показания по нескольким фактам причинения телесных повреждений жителям Челябинской области», — сообщили RT в МВД по Челябинской области.

В результате 4 декабря сотрудники уголовного розыска при поддержке спецназа задержали пятерых подозреваемых. Вскоре двое из них были арестованы, остальные трое находятся под подпиской о невыезде.

«Они обвиняются в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с особой жестокостью, а также в истязании с применением пытки, — заявили в МВД. — Максимальное наказание по этим статьям составляет до пяти и до семи лет лишения свободы соответственно».

Рецидивист и вдохновитель

RT удалось выяснить личности некоторых подозреваемых. Один из них — 22-летний житель Магнитогорска Андрей Берсенев. Судя по информации на его странице в соцсети, молодой человек успел отслужить в ракетных войсках и поработать в МЧС. Также Берсенев, если верить его постам в сети, сам употребляет наркотики и проявляет интерес к галлюциногенным веществам.

Как сообщил RT источник в силовых структурах, Андрей Берсенев ранее имел судимость и на момент задержания находился на испытательном сроке. Именно поэтому суд Троицка принял решение арестовать его, а не отпускать под подписку о невыезде.

Вторым арестованным стал 19-летний Александр Писаренко, один из самых молодых в группе злоумышленников. Как полагает следствие, он был «идейным вдохновителем» преступников и действовал с наибольшей жестокостью. Именно Писаренко собрал своих знакомых для выполнения заказов на избиение. Это послужило причиной отправить его под арест.

Что касается остальных трёх молодых людей, то они ранее не попадали в поле зрения силовиков, а также «удовлетворительно» характеризуются по месту жительства.

«Их оставили на свободе при условии, что они не будут нарушать подписку, а также примут активное участие во всех следственных действиях, — рассказал собеседник RT. — Если они нарушат условия, то мера пресечения будет изменена на арест».

Какова судьба заказчика преступления, пока неизвестно. По данным RT, в настоящий момент полиция собирает доказательную базу, и не исключено, что в ближайшее время пройдут новые задержания.

Сам Захар Крапивин и его близкие ранее заявляли RT, что не хотят расследования дела во избежании мести со стороны наркомафии, от комментариев воздерживаются.

Найти и наказать

Видео с избиением молодого человека появилось в сети 11 октября. Ролик за считанные часы набрал сотни тысяч просмотров.

vk.com

© Плохие Новости

Начинается ролик с кадров, на которых четверо мужчин в масках, вооружённые пистолетом, заставляют юношу представиться, а затем начинают жестоко избивать его. Они ломают жертве пальцы на руках, бьют по ногам.

Когда молодой человек, не выдержав пыток, теряет сознание, один из мучителей встаёт ему на голову и отчитывается перед неназванным заказчиком о проделанной «работе».

Нападавшие утверждают, что юноша, будучи «наркокурьером», якобы оставлял часть товара себе. Это и стало поводом для расправы.

RT разыскал героя видео. По словам знакомых, в сентябре Крапивин попал в больницу в тяжёлом состоянии. В настоящий момент жизнь молодого человека вне опасности, однако, по некоторым данным, он остался инвалидом.

Изначально история не получила огласки, так как сам Крапивин, со слов родственников, боится подавать заявление в полицию. В беседе с RT на условиях анонимности (близкие просили не называть их имён) они объяснили, что у Крапивина есть несовершеннолетние братья и сёстры, которые могут стать объектом мести заказчиков этого преступления.

После публикации RT, посвящённой распространившемуся в сети видео с избиением жителя Челябинской области, региональное отделение МВД провело проверку и возбудило уголовное дело.