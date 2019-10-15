Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В ВСУ назвали цели прибытия эсминца ВМС США Porter в Одессу
ВС России смягчил наказание осуждённому за шпионаж украинцу
Путин прибыл в ОАЭ
"Трамп развязал эскалацию хаоса": США санкциями решили вынудить Турцию...
Главная / Война

Дали 10 дней: националисты готовы свергнуть Зеленского

15 октября 2019, 17:39  •  154 • Война
Националисты выдвинули ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому: глава государства должен выполнить выдвинутые условия через 10 дней, или радикалы перейдут к крайним мерам вплоть до свержения главы государства. Об этом заявил лидер украинской националистической партии «Национальный корпус» и командир полка «Азов» (ультраправая группировка, на многих членов которой в России заведены уголовные дела) Андрей Билецкий, передает ИА «Новороссия».
Среди требований организаторы марша «Нет капитуляции», который прошел на Украине накануне, указывают расторжение «формулы Штайнмайера».
Этот документ был подписан участниками контактной группы 1 октября. «Формула» способствует мирному урегулированию конфликта в Донбассе и устанавливает порядок присвоения самопровозглашенным республикам особого статуса в составе украинского государства.
14 октября, в День защитника страны, на Украине прошли массовые акции против разведения войск в Донбассе. От президента потребовали выйти из минских соглашений. Согласно условиям националистов, Зеленский должен отказаться от амнистии для участников боевых действий (на это Киев пока и не собирался соглашаться), от разведения войск (были предприняты попытки отведения сил на линии соприкосновения, но они оказались безуспешными).
Кроме того, выступающие требуют отказа от проведения выборов в Донбассе, но они, согласно украинской позиции, невозможны, если не будут разведены войска. Также протестующие хотят, чтобы власти страны не предоставляли особый статус самопровозглашенным ДНР и ЛНР.
По словам Билецкого, участники марша «Нет капитуляции» найдут варианты гражданского сопротивления, которое пройдет по всей стране, а также смогут заставить киевские власти делать то, «что требует делать украинская нация».
«Если за это время все требования штаба движения сопротивления капитуляции, не будут в полном объеме гарантированы на законодательном уровне, то мы говорим им простые вещи: время маршей прошло. Если власть не слышит, значит надо переходить к другим действиям», — предупредил Билецкий.
По его словам, если власти Украины продолжат отвод войск, то «сотни и тысячи добровольцев зайдут на любую разведенную территорию и будут удерживать там земли».
По информации украинских СМИ, в мероприятии участвовали порядка 10 тыс. человек. По словам, Билецкого на улицы Киева вышли «не менее 50 тыс. человек», передает телеканал ZIK.
Одним из организаторов акции 14 октября стала партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». При этом сам украинский политик не принимал в ней участие, так как уехал в Лондон.
Зеленского тоже в Киеве в этот день не было — он отправился на юго-восток Украины, чтобы встретиться с военными Операции объединенных сил. Однако незадолго до этого он призвал население страны не поддаваться на провокации и «не создавать красивую картинку для российского телевидения».
«Я прошу вас: будьте разумны, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка», — написал он на своей странице в фейсбуке.
Протестные акции начались после того, как 1 октября была подписана «формула Штайнмайера». Тогда люди вышли сначала на мелкие протестные акции в различных украинских городах, а затем в воскресенье, 6 октября, состоялся митинг в Киеве на площади Независимости. Это мероприятие собрало, по разным оценкам, от 5 до 10 тыс. участников.
При этом непросто объективно оценить настроения националистов. Ранее глава офиса президента Андрей Богдан разместил в своем фейсбуке пост, к которому прикрепил скриншоты сообщений, в которых за участие в акции «против капитуляции» предлагают деньги.
Поведение Зеленского по отношению к радикалам пока лояльное. Он не делает резких заявлений и не препятствует проведению акций. Однако пойдет ли он на их условия, пока неизвестно, потому что президент Украины неоднократно заявлял, что намерен провести встречу в «нормандском формате». Основные условия, при которых она пройдет, — разведение сил на линии соприкосновения и предоставление Донбассу особого статуса.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



154
Источник
Похожие новости
15 октября 2019, 11:09
Война в Сирии: США уходят, турки наступают
15 октября 2019, 01:24
«Позитивное развитие»: в ЕС одобрили план Украины по Донбассу
15 октября 2019, 17:39
Дали 10 дней: националисты готовы свергнуть Зеленского
14 октября 2019, 18:54
«На связи с Путиным»: чьи интересы столкнутся в Сирии?
14 октября 2019, 12:24
НАТО через Украину подбирается и к Приднестровью
14 октября 2019, 15:39
«Жуткое положение»: войска США попали в ловушку в Сирии
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 октября 2019, 01:24
"Дедушка-герой в гробу переворачивается": Напуганный Зеленский в Донбассе в...
15 октября 2019, 04:39
Из гроба донёсся стук: "Выпустите меня": Покойник напугал и развеселил всех...
15 октября 2019, 10:54
Расистские выкрики с трибун в Болгарии, активное начало Украины и сейвы Турции: обзор...
15 октября 2019, 04:39
Саудовские чиновники передавали Путину документы только правой рукой
15 октября 2019, 04:39
"Давайте уже, не тормозите": Украинские нацисты в Киеве не стали делать под...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 октября 2019, 20:09
Заказчик дела Скрипалей известен: бывшие шпионы высказались об успехах и бедах русской разведки
10 октября 2019, 04:24
"Зеленский провоцирует": Глава Незалежной хочет, чтобы Россия забрала Донбасс - Соколовская
11 октября 2019, 15:54
«Родители держатся из последних сил»: подозреваемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове признал вину
10 октября 2019, 04:24
"Вы там совсем отупели?": Полковник не сдержался от "дуболомных" обвинений иностранной разведки
13 октября 2019, 02:28
Кто ТЕПЕРЬ отбирает землю у украинцев?
11 октября 2019, 06:24
"Войдёт в историю как главный балабол": Зеленского высмеяли за самую длинную в мире пресс-конференцию
10 октября 2019, 10:54
"Всё ещё думаете, что "Бук" завалил МН17?": Технический эксперт снимком показал, на что закрывает глаза международное следствие
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.