Дали 10 дней: националисты готовы свергнуть Зеленского

Националисты выдвинули ультиматум президенту Украины Владимиру Зеленскому: глава государства должен выполнить выдвинутые условия через 10 дней, или радикалы перейдут к крайним мерам вплоть до свержения главы государства. Об этом заявил лидер украинской националистической партии «Национальный корпус» и командир полка «Азов» (ультраправая группировка, на многих членов которой в России заведены уголовные дела) Андрей Билецкий, передает ИА «Новороссия».

Среди требований организаторы марша «Нет капитуляции», который прошел на Украине накануне, указывают расторжение «формулы Штайнмайера».

Этот документ был подписан участниками контактной группы 1 октября. «Формула» способствует мирному урегулированию конфликта в Донбассе и устанавливает порядок присвоения самопровозглашенным республикам особого статуса в составе украинского государства.

14 октября, в День защитника страны, на Украине прошли массовые акции против разведения войск в Донбассе. От президента потребовали выйти из минских соглашений. Согласно условиям националистов, Зеленский должен отказаться от амнистии для участников боевых действий (на это Киев пока и не собирался соглашаться), от разведения войск (были предприняты попытки отведения сил на линии соприкосновения, но они оказались безуспешными).

Кроме того, выступающие требуют отказа от проведения выборов в Донбассе, но они, согласно украинской позиции, невозможны, если не будут разведены войска. Также протестующие хотят, чтобы власти страны не предоставляли особый статус самопровозглашенным ДНР и ЛНР.

По словам Билецкого, участники марша «Нет капитуляции» найдут варианты гражданского сопротивления, которое пройдет по всей стране, а также смогут заставить киевские власти делать то, «что требует делать украинская нация».

«Если за это время все требования штаба движения сопротивления капитуляции, не будут в полном объеме гарантированы на законодательном уровне, то мы говорим им простые вещи: время маршей прошло. Если власть не слышит, значит надо переходить к другим действиям», — предупредил Билецкий.

По его словам, если власти Украины продолжат отвод войск, то «сотни и тысячи добровольцев зайдут на любую разведенную территорию и будут удерживать там земли».

По информации украинских СМИ, в мероприятии участвовали порядка 10 тыс. человек. По словам, Билецкого на улицы Киева вышли «не менее 50 тыс. человек», передает телеканал ZIK.

Одним из организаторов акции 14 октября стала партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». При этом сам украинский политик не принимал в ней участие, так как уехал в Лондон.

Зеленского тоже в Киеве в этот день не было — он отправился на юго-восток Украины, чтобы встретиться с военными Операции объединенных сил. Однако незадолго до этого он призвал население страны не поддаваться на провокации и «не создавать красивую картинку для российского телевидения».

«Я прошу вас: будьте разумны, действуйте ответственно, в рамках закона и общественного порядка», — написал он на своей странице в фейсбуке.

Протестные акции начались после того, как 1 октября была подписана «формула Штайнмайера». Тогда люди вышли сначала на мелкие протестные акции в различных украинских городах, а затем в воскресенье, 6 октября, состоялся митинг в Киеве на площади Независимости. Это мероприятие собрало, по разным оценкам, от 5 до 10 тыс. участников.

При этом непросто объективно оценить настроения националистов. Ранее глава офиса президента Андрей Богдан разместил в своем фейсбуке пост, к которому прикрепил скриншоты сообщений, в которых за участие в акции «против капитуляции» предлагают деньги.

Поведение Зеленского по отношению к радикалам пока лояльное. Он не делает резких заявлений и не препятствует проведению акций. Однако пойдет ли он на их условия, пока неизвестно, потому что президент Украины неоднократно заявлял, что намерен провести встречу в «нормандском формате». Основные условия, при которых она пройдет, — разведение сил на линии соприкосновения и предоставление Донбассу особого статуса.