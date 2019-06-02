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«Далекоидущие последствия»: в Европе представили доклад об «угрозах» из-за строительства «Северного потока — 2»

02 июня 2019, 10:39  •  66 • Украина
Эксперты из Венгрии, Молдавии, Румынии, Грузии и с Украины заявили, что Россия якобы оказывает «политическое давление» на другие страны при помощи энергетических ресурсов. Аналитики выступили с соответствующим докладом в представительстве Чехии в ЕС. Примечательно, что работу исследовательской группы оплачивал американский «Национальный фонд в поддержку демократии»* (NED). Авторы документа призвали Брюссель пересмотреть отношение к «Северному потоку — 2», который якобы угрожает энергобезопасности Европы. Как пояснили российские политологи, доклад отражает позицию США, которые намерены помешать реализации проекта. Опрошенные RT специалисты отмечают, что крупные европейские государства и Россия не откажутся от «Северного потока — 2», несмотря на внешнее давление.
 
globallookpress.com © Olga Tanasiychuk/ZUMAPRESS.com
 

Группа экспертов c Украины, а также из Молдавии, Грузии, Венгрии и Румынии подготовила доклад о том, как, по их мнению, Россия оказывает «политическое влияние» на государства при помощи энергетических ресурсов. Аналитики озвучили результаты своего исследования в представительстве Чехии в ЕС в рамках мероприятия, посвящённого десятилетию программы «Восточное партнёрство». На нём присутствовали представители Госдепартамента США и Еврокомиссии. Работу группы финансировал американский «Национальный фонд в поддержку демократии» (NED).

«Чрезмерная зависимость от российских энергоносителей ставит под серьёзную угрозу не только энергетическую безопасность Центральной и Восточной Европы, но и грозит подорвать более всеобъемлющую и основополагающую цель повышения качества государственного управления в регионе, что могут подтвердить многие страны — участники «Восточного партнёрства», — говорится в докладе, с которым ознакомился RT.

«Многие западные лидеры просто не понимают»

Сотрудничество с Россией в сфере энергетики, как считают авторы, несёт риски для Евросоюза. Так, они утверждают, что «Газпром» якобы заключал жёсткие долгосрочные контракты, чтобы доминировать на европейском рынке. В связи с этим авторы советуют ЕС пересмотреть своё отношение к «экономически нецелесообразным» проектам «Северный поток — 2» и «Турецкий поток», а также задуматься об «истинных целях» российской компании.

«Предстоит проделать немало работы, поскольку не все вовлечённые игроки на внутреннем энергорынке ЕС в полной мере осознают опасность чрезмерной зависимости от российских энергоносителей», — считают эксперты.

Авторы документа также высказывают мнение, что «Северный поток — 2» якобы подрывает энергетическую безопасность ЕС. Исследователи опасаются, что РФ сконцентрирует транзит газа в Северо-Западную Европу только на одном маршруте — северном — и не станет поставлять топливо через Украину. Кроме того, по их мнению, реализация проекта  может способствовать распространению коррупции. 

«Это серьёзная угроза для энергетической безопасности ЕС. К примеру, всего один теракт или одна крупная авария могут привести к уничтожению обеих ниток «Северного потока». И наконец, что немаловажно, данный проект может способствовать распространению в Европе российской коррупции, чего, по всей видимости, многие западные лидеры просто не понимают», — высказывают свою позицию авторы.

Они также призывают Еврокомиссию полностью реализовать принципы энергетического рынка, в частности предоставить доступ третьим сторонам к «Северному потоку — 2».

В апреле Совет Европы одобрил поправки к Газовой директиве ЕС. Документ распространяет на морские газопроводы ряд требований, включая доступ третьих стран, а также запрет для добывающих газ компаний одновременно владеть газопроводом. Исключения получат проекты, которые будут завершены к моменту вступления директивы в силу. 

Компания Nord Stream 2 AG — оператор строительства — направила Еврокомиссии письмо с просьбой разъяснить, будут ли применены исключения к «Северному потоку — 2». В ответ ЕК предложила встретиться и обсудить этот вопрос.  

Отметим, что канцлер ФРГ Ангела Меркель ранее подчеркнула, что новая Газовая директива не повлияет на реализацию проекта. 

«Проект в значительной степени одобрен. Новая Газовая директива даёт Еврокомиссии больше возможностей для обжалования. Но и она этому (строительству. — RT) не помешает», — заявила Меркель. 

  • Строительство газопровода «Северный поток — 2»
  • © Nord Steram 2 via globallookpress.com

Борьба за «лакомый кусочек»

Спонсируя подобные исследования, Соединённые Штаты пытаются помешать строительству «Северного потока — 2», пояснил в беседе с RT доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин.

«Таким образом США намерены повлиять на европейских покупателей и донести до них месседж, что Россия — ненадёжный партнер, будто она может манипулировать своими топливно-энергетическими ресурсами для достижения политических целей. Это пример недобросовестной конкуренции», — сказал он.  

Топорнин добавил, что речь идёт о борьбе за платёжеспособный энергетический рынок Европы, который нацелен на длительное сотрудничество со своими партнёрами.

«Европейские страны активно развивают промышленность, а значит, поставки газа будут иметь долговременный характер. На них завязана большая часть энергоёмких производств, например автомобилестроение. Европа — лакомый кусочек для всех энергетических компаний», — отметил политолог.

Ранее США неоднократно заявляли, что готовы ввести санкции против компаний, задействованных в строительстве «Северного потока — 2». 

В российском МИД возможные ограничительные меры назвали негодным политическим инструментом, «выкручивающим руки» европейцам.

«Наша позиция известна: «Северный поток — 2» — это абсолютно коммерчески обоснованный проект, который отвечает энергетическим интересам Европы. Подобные заявления (о санкциях. — RT) — это негодный политический инструмент, чтобы США обеспечили себе более выгодные условия для экономической деятельности, а попросту говоря, — заставить европейцев покупать более дорогой американский газ», — сказал замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. 

  • Александр Грушко
  • © Григорий Сысоев / РИА Новости

Отметим, 31 мая госсекретарь США Майк Помпео не стал комментировать вероятность введения санкций против европейских компаний, участвующих в реализации «Северного потока — 2». 

«Мы не говорим о санкциях до тех пор, пока не введём их, к этому нечего добавить», — заявил Помпео по итогам переговоров с главой МИД ФРГ Хайко Маасом.

Грузия и Украина — «пример» для Европы 

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В качестве примера якобы недобросовестной политики России авторы доклада приводят действия Москвы по отношению к Молдавии, Грузии и Украине. По их словам, Россия — монопольный поставщик газа в эти страны и якобы играет «не по западным правилам».   

«Агрессивные действия России в этих странах и их далекоидущие последствия для демократического государственного управления должны открыть глаза Западу. Молдавия, Грузия и Украина — подопытные кролики, на которых Кремль демонстрирует свою силу, пользуясь растущей энергозависимостью этих стран и слабеющими от систематических нарушений принципа верховенства права институтами власти», — отмечается в докладе.

По этой причине авторы рекомендуют Евросоюзу поддерживать страны «Восточного партнёрства», в том числе и финансово.

Отметим, что Украина выступает с резким осуждением «Северного потока — 2». Так, премьер-министр страны Владимир Гройсман назвал проект разновидностью энергетического оружия России. Строительство газопровода не одобряют также Польша и страны Прибалтики.

«Северный поток — 2» не поддерживают те, кто, как правило, следует в фарватере политики США, считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, «генератор мнения» этих государств находится в Вашингтоне.

«Страны вблизи России представляют стратегическую ценность для американских планировщиков. США используют их как инструмент давления на РФ с целью дестабилизации — как в экономическом, так и в военно-политическом плане», — заметил Блохин.

Николай Топорнин, в свою очередь, добавил, что крупные европейские игроки признают выгоду проекта.

«В Германии, Австрии, Франции понимают, что «Северный поток — 2» выгоден для европейских потребителей. У них не так много надёжных поставщиков — у Норвегии объёмы меньше, чем у России, а условный американский СПГ ещё неизвестно, когда будет», — сказал он.

Как заявил президент России Владимир Путин, Москва готова идти до конца в реализации «Северного потока — 2».

«Мы готовы к тому, чтобы осуществлять этот проект, идти до конца. Мне кажется, что мы его доведём до логического завершения», — сказал он по итогам встречи с австрийским лидером.

Российский президент выразил сожаление из-за того, что переговоры со странами ЕС затягиваются. 

«С турками легче работать, чем с европейцами. Вот Эрдоган решил — и сделал. А здесь нужно 27 стран, чтобы договориться. Годами жуём жвачку, и ничего не происходит — это печально», — пояснил Путин.

* «Национальный фонд в поддержку демократии» (The National Endowment for Democracy) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 28.07.2015.

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