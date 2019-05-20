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Дал обещаний больше, чем Ленин в 1917 году: Кадыров раскритиковал "фантастические слова" Зеленского о "возвращении Крыма"

20 мая 2019, 20:39  •  71 • Политика
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отметил, что Владимир Зеленский в первые минуты своего президентства выдал обещаний больше, чем Ленин в 1917 году.
Лидер Чечни Рамзан Кадыров написал в своём телеграм-канале, что Владимир Зеленский, едва вступив на должность президента, уже пообещал всем украинцам столько, сколько не обещал в 1917 году Ленин.
Кадыров также корректно напомнил, что вступивший в должность президент "обычно воздерживается от фантастических слов".
Так, обещание Зеленского "вернуть Крым и Донбасс" Кадыров также подверг критике.
"Полуостров пять лет назад навсегда вернулся домой в Россию и никуда уходить не собирается! - написал глава Чеченской Республики. - Зеленскому и его будущим преемникам следует навсегда усвоить, что Крым был, есть и вовеки веков будет составной частью России".
Также Кадыров посоветовал читать лучше историю и избавляться от несбыточных надежд.
Ранее ведущий и журналист Владимир Соловьёв заметил, что при этом новый украинский лидер не уточнил критерии, кто может считать себя украинцем. Политический эксперт Владимир Корнилов поддержал Соловьёва в том, что не очень понятно, кому конкретно Зеленский хочет выдавать паспорта.
"65 миллионов украинцев в мире. Теперь гадаю, кого он ещё приплюсовал. Ну, Пуэрто-Рико - это понятно. Но какие ещё Штаты? Или всю Канаду?" - подшутил Корнилов о демографических знаниях нового президента.

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