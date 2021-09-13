Daily Mail: В Польше озвучили идею выхода из ЕС

«Евросоюз должен быть приемлемым для нас»

Противостояние Брюсселя и Варшавы выходит на новый уровень – в ответ на требование Евросоюза отменить проведённую в стране судебную реформу в польской правящей консервативной партии «Право и справедливость» напомнили, что из каждой ситуации есть выход, в данном случае имеется выход из состава ЕС, пишет британская газета Daily Mail.

Если же Польша откажется отменить реформу, ей грозит огромный штраф за каждый день «непослушания».

Представитель партии «Право и справедливость» Рышард Терлецкий в своём выступлении на экономическом форуме в Польше предупредил Евросоюз о том, что стране «придётся искать радикальные решения» в противостоянии с Брюсселем и привёл в качестве примера Великобританию, покинувшую ЕС.

«Польша хотела бы остаться в Евросоюзе и поддерживать сотрудничество, но при этом Евросоюз должен быть приемлемым для нас. Если же дела пойдут так и дальше, нам придётся искать радикальные решения. Британцы показали, что диктатура брюссельской бюрократии им не подходит, развернулись и ушли»,

– цитирует Daily Mail выступление Тырлецкого на форуме.

Что касается штрафа за отказ Варшавы отменить судебную реформу, как того требует Евросоюз, то за каждый просроченный день Польша должна будет заплатить один миллион евро. В Брюсселе считают, что польские власти принятыми законами подрывают независимость судебной системы и пытаются усилить свой контроль над судами, что нарушает европейские законы, отмечает издание. Однако есть и ещё одно наказание – Польше не дадут денег на восстановление экономики после пандемии коронавируса, а это 36 млрд евро, подобным образом накажут и строптивую Венгрию.

И хотя в Варшаве уже пообещали расформировать «в ближайшие месяцы» Дисциплинарную палату судей, создание которой так возмутило Евросоюз, в ЕС не склонны отменять штрафные санкции.

«Польские оппозиционные политики, в частности экс-глава Европейского совета Дональд Туск, тут же обвинили правящую партию в том, что подобными заявлениями ставится под угрозу членство Польши в Евросоюзе, напомнив, что аналогия с Британией ошибочна – Британия являлась одним из доноров Евросоюза»,

– пишет Daily Mail.

Ещё один важный аргумент против выхода Польши из Евросоюза – это то, что без европейских дотаций польская экономика не сможет существовать, что и объяснили Терлецкому. Он уже принёс свои извинения, объяснив свою речь «эмоциями». Тем не менее, идею, ранее просто витавшую в воздухе, произнесли вслух, подчёркивает издание и делает вывод: «Польша в настоящее время имеет серьёзный кризис международного доверия, поскольку сумела рассориться со всеми без исключения соседями».