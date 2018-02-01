Daily Mail: Был момент, когда Британия могла ответить России только "пластиковыми" кораблями

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СМИ обнародовали нелицеприятный для ВМФ Великобритании военный эпизод, произошедший в 2017 году.

Британия всегда гордилось своим флотом, некогда самым могучим в мире. Потому вряд ли для кого-нибудь окажется неожиданностью, что до сих пор промахи и недочеты отечественных ВМФ воспринимают на Туманном Альбионе достаточно остро.

Издание Daily Mail решило пощекотать нервы своих читателей как раз одной из таких флотских историй, тем более, что в этот раз в ней оказалась замешана Россия. Со ссылкой на источники в министерстве обороны Великобритании газета сообщает о том, что в 2017 году руководство ВМФ вынуждено было отправить на перехват российской подлодки и сопровождающей ее ударной группы "пластиковые" корабли.

На британском армейском сленге "пластиковыми" кораблями называют противоминные легковооруженные корабли, сделанные из стеклопластика. В прошлом году у британских берегов на момент прохождения там российских военных судов не оказалось ни одного корабля больших габаритов, потому для сопровождения "русских" был выделен именно такой противоминный катер. Называется и имя корабля — это "Кэттисток" (Cattistock), названный так в честь деревни в западной части графства Дорсет.

Обычно оборонное ведомство публикует все сведения о прохождении иностранных военных кораблей вдоль берегов Великобритании и судах, посланных для их сопровождения. Тем не менее инцидент 2017 года был засекречен. По всей видимости, кроме потери лица, британское военное командование опасалось сделать очевидным для своих потенциальных противников нехватку у страны кораблей.