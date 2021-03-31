Daily Express: всё больше стран ЕС игнорируют запрет Брюсселя на «Спутник V»

Италия по примеру Венгрии, Чехии и Словакии готова закупить российскую вакцину

«Провинция Кампания в южной Италии подписала соглашение о закупке российской вакцины, заявил в пятницу её губернатор, добавив, что сделка вступит в силу не раньше, как будет получено разрешение на использование вакцины в Европе. Вакцинировав собственных жителей, мы предложим лишние вакцины остальной Италии, пообещал губернатор провинции Винченцо Де Лука»,

– сообщает британская ежедневная газета Daily Express.

Провинция Кампания (столица Неаполь) – это один из самых густонаселённых регионов Италии, там проживает около шести миллионов человек, отмечает издание. Эта провинция оказалась одной из самых пострадавших от пандемии коронавируса.

Пример Кампании оказался заразительным: провинции Умбрия, Сардиния и Лацио также заявили о готовности использовать российскую вакцину «Спутник V». А Республика Сан-Марино, которая является независимой и не входит в Евросоюз, хотя и расположена на территории Италии, уже начала вакцинацию своих граждан российской вакциной, и весьма успешно. На этом фоне ещё несколько итальянских провинций обратились к премьер-министру Марио Драги с требованием брать пример с Сан-Марино, отмечает издание.

Вот только Европейское агентство лекарственных средств не спешит давать разрешение на использование российской вакцины на территории Евросоюза, хотя экспертиза «Спутника V» уже началась. На сегодняшний день Агентство разрешило использовать европейским странам четыре вакцины, однако с их поставками возникли проблемы, и вакцинация затормозилась во многих странах. Несмотря на это еврокомиссар Тьерри Бретон, возглавляющий целевую группу ЕС по вакцинам, поспешил заявить, что Европе достаточно четырёх вакцин, на этом можно и остановиться. Что касается российской вакцины, то понадобится ещё целый год после её утверждения, прежде чем европейские страны смогут её использовать, уверен Бретон.

Однако некоторые страны ЕС решили на первое место поставить безопасность собственного населения, а не указания еврокомиссара, поэтому российскую вакцину уже заказали Венгрия, Чехия и Словакия. Готова к использованию «Спутника V» и Германия, отмечает Daily Express.

«Одобрение Европейского агентства лекарственных средств, а его «Спутнику» пока недостаёт, даст возможность использовать вакцину в Европе, и тогда этот вариант стоит рассмотреть и Германии»,

– цитирует издание представителя Ангелы Меркель Штеффена Зайберта.

«В Европейской комиссии успокаивают и обещают, что к сентябрю ЕС сможет вакцинировать 70% взрослого населения уже одобренными вакцинами (Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Jonhson) и нет никакой необходимости в «Спутнике», который пока находится «за пределами поля зрения ЕС»,

– пишет автор статьи Алессандра Скотто Ди Сантоло (Alessandra Scotto Di Santolo).

Европейскую комиссию поддерживает президент Франции Эммануэль Макрон, обвиняющий Россию и Китай в том, что они используют свои вакцины ради политического влияния. Макрон даже заявил о «мировой войне нового типа». Хотя и в Москве, и в Пекине «категорически отрицают, что руководствуются собственными геополитическими интересами», утверждая, что в основу программ вакцинации положены исключительно гуманитарные принципы, отмечает Ди Сантоло.

«В борьбе с пандемией коронавируса важно руководствоваться человечностью и интересами спасения жизней, а не геополитическими соображениями и коммерческими подходами. Западные партнёры пытаются выставить Россию и Китай в качестве неких авантюристов на ниве вакцинной дипломатии так называемой. Это абсолютно не соответствует действительности»,

– цитирует Daily Express заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, которое он сделал во время визита в китайский город Гуйлинь.