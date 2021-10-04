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Daily Express рассказали об "ужасающей ракете" России для Третьей мировой войны

04 октября 2021, 01:55  •  165 • Политика
В распоряжении Москвы есть некая "ужасающая ракета", которая решит исход Третьей мировой войны, настаивают авторы Daily Express.
Британский таблоид Daily Express не оставляет свой любимый жанр и делится очередным рассказом о зловещей России. Громкий заголовок об "ужасающей ракете" и Третьей мировой войне - это очередная версия подобной истории. В таком стиле авторы решили представить отчёт о стрельбах флота России в Тихом океане - учения были плановыми, известными, тем не менее британских авторов будто бы удивили.
Как пишет "ПолитРоссия" в своём эксклюзивном переводе материала, анализировали британцы видео с запуском ракет с крейсера "Варяг" и подлодки "Омск". Били военные противокорабельным "Гранитом" или, например, крылатой ракетой "Вулкан". Последняя и впечатлила издание.
Минобороны России опубликовало ужасающее видео пуска крылатой ракеты "Вулкан", которая способна поражать вражеские корабли на расстоянии более 250 миль, - говорится в материале.
"Вулкан" и "Гранит", помимо всего прочего, известны как "убийцы авианосцев", и для сил НАТО - это большая проблема, продолжают авторы. И, если дело дойдёт до Третьей мировой войны, Россия, безусловно, будет иметь в виду это вооружение. С другой стороны, громкие заявления о Третьей мировой - это как раз удел таблоидов, а не серьёзных аналитиков, которые, напротив, стараются снизить градус противостояния хотя бы в масс-медиа.

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