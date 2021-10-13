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Daily Express публично извинилась перед Россией за фейк: Захарова оставила руку на "красной кнопке"

13 октября 2021, 14:00  •  92 • Политика
Газета Daily Express извинилась перед Россией за фейк об отечественной вакцине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова всё же не стала убирать руку с "красной кнопки" и объяснила почему.
В своём Telegram-канале Мария Захарова рассказала о том, что британская газета Daily Express принесла свои извинения РФПИ и Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи за публикацию фейка о том, что формулу вакцины от коронавируса "Спутник V" якобы украли у компании AstraZeneca.
"Когда этот вопиющий фейк, переходящий в откровенный бред, появился, мы даже не стали его комментировать или публиковать опровержения", - написала Захарова, отметив, что в МИД исходили из того, что британцы сами разберутся в этом вопросе.
По истечении некоторого времени газета Daily Express, вероятно, осознав уровень откровенной лжи, собрала свою порядочность и остатки совести и извинилась перед Россией.
"Желтушной The Sun, как первоначальному источнику дезы, видимо, просить прощения не с руки", - отметила Захарова, объяснив, что редакция ограничилась корректировкой первоначального варианта материала.
При этом Захарова подчеркнула, что Россия даёт время и The Sun, и другим изданиям, которые после таких фейков будет сложно называть авторитетными, чтобы принести свои извинения и не растерять профессиональную порядочность.
"Или пойдём путём заявлений? У меня всё готово, осталось нажать "красную кнопку", - написала Захарова, указав, что в таком случае рубрика "Антифейк" пополнится новыми проштампованными скринами лживых публикаций".
"Подождём", - подытожила она.

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