Daily Express публично извинилась перед Россией за фейк: Захарова оставила руку на "красной кнопке"

Газета Daily Express извинилась перед Россией за фейк об отечественной вакцине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова всё же не стала убирать руку с "красной кнопки" и объяснила почему.

В своём Telegram-канале Мария Захарова рассказала о том, что британская газета Daily Express принесла свои извинения РФПИ и Национальному исследовательскому центру эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи за публикацию фейка о том, что формулу вакцины от коронавируса "Спутник V" якобы украли у компании AstraZeneca.

"Когда этот вопиющий фейк, переходящий в откровенный бред, появился, мы даже не стали его комментировать или публиковать опровержения", - написала Захарова, отметив, что в МИД исходили из того, что британцы сами разберутся в этом вопросе.

По истечении некоторого времени газета Daily Express, вероятно, осознав уровень откровенной лжи, собрала свою порядочность и остатки совести и извинилась перед Россией.

"Желтушной The Sun, как первоначальному источнику дезы, видимо, просить прощения не с руки", - отметила Захарова, объяснив, что редакция ограничилась корректировкой первоначального варианта материала.

При этом Захарова подчеркнула, что Россия даёт время и The Sun, и другим изданиям, которые после таких фейков будет сложно называть авторитетными, чтобы принести свои извинения и не растерять профессиональную порядочность.

"Или пойдём путём заявлений? У меня всё готово, осталось нажать "красную кнопку", - написала Захарова, указав, что в таком случае рубрика "Антифейк" пополнится новыми проштампованными скринами лживых публикаций".

"Подождём", - подытожила она.