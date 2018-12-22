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Daily Express объявил о «третьей мировой»: британский таблоид написал о передвижениях российского фрегата
22 декабря 2018, 06:54 • 241 • В мире
Издание Daily Express анонсировало новость под названием: "Третья мировая война: Россия направляет ракетный корабль в Азовское море в готовности к разборкам".
Британский таблоид Daily Express написал раздутый материал о том, что российский фрегат якобы движется в сторону Азовского моря ввиду угрозы "третьей мировой войны". При этом в публикации не уточняется, что ракетный корабль находится в своих собственных территориальных водах.
Чтобы привлечь внимание к своим материалам, Daily Express прибегла в яркому заголовку и иллюстрирующему коллажу. Статья озаглавлена "Третья мировая война: Россия направляет ракетный корабль в Азовское море в готовности к разборкам".
Иллюстрацией служит кoллaж, на кoтором нахмурившийся президент России Владимир Путин изображён на фоне морской воды.
Автор расписал инцидент в Керченском проливе, но не словом не обмолвился, о нарушении российских границ. Также в материале употребляются словосочетания "аннексия Крыма" и "разжигание конфликта". Автор статьи заявляет, что, по его мнению, Москваготовится к открытому противостоянию с Киевом.
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