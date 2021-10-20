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Daily Express назвала страны, с которых может начаться третья мировая война

20 октября 2021, 16:55  •  74 • Политика
Газета Daily Express назвала страны, где может вспыхнуть третья мировая война. По мнению автора материала Кайши Лэнгтон, именно там может начаться масштабный мировой конфликт.
Среди "подозреваемых" журналисткой стран в первую очередь названы Иран и США. По её мнению, война может разрастись из конфликта США и Ирана, связанного с ядерной программой. Автор указывает, что в случае эскалации ситуации Тегеран может перекрыть Ормузский пролив, через который экспортируется 30% нефти во всём мире. За этим может последовать ухудшение отношений Вашингтона с союзниками - и новая война в Сирии и Йемене.
Также "вопрос нефти" может привести к тому, что давнее противостояние Ирана с Израилем перерастёт в войну.
Лэнгтон указывает на ухудшившиеся отношения между США и Турцией. Кроме того, Вашингтон может также спровоцировать войну, которая зародиться из противостояния с КНДР и Китаем.
Автор также предположила, что третья мировая может начаться из-за споров Индии и Пакистана по поводу Кашмира. Кроме того, "под подозрением" и Афганистан, где недавно к власти пришли талибы*.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

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