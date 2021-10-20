Daily Express назвала страны, с которых может начаться третья мировая война

Газета Daily Express назвала страны, где может вспыхнуть третья мировая война. По мнению автора материала Кайши Лэнгтон, именно там может начаться масштабный мировой конфликт.

Среди "подозреваемых" журналисткой стран в первую очередь названы Иран и США. По её мнению, война может разрастись из конфликта США и Ирана, связанного с ядерной программой. Автор указывает, что в случае эскалации ситуации Тегеран может перекрыть Ормузский пролив, через который экспортируется 30% нефти во всём мире. За этим может последовать ухудшение отношений Вашингтона с союзниками - и новая война в Сирии и Йемене.

Также "вопрос нефти" может привести к тому, что давнее противостояние Ирана с Израилем перерастёт в войну.

Лэнгтон указывает на ухудшившиеся отношения между США и Турцией. Кроме того, Вашингтон может также спровоцировать войну, которая зародиться из противостояния с КНДР и Китаем.

Автор также предположила, что третья мировая может начаться из-за споров Индии и Пакистана по поводу Кашмира. Кроме того, "под подозрением" и Афганистан, где недавно к власти пришли талибы*.

* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.