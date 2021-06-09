Daily Express: Евросоюз копит обиды на Байдена

Президент США не назначил посла в ЕС и не советуется с европейскими партнёрами

Представители стран G7 c 11 по 13 июня встретятся на саммите в Женеве, причём, это будет первая личная встреча с президентом США Джо Байденом, который для себя откроет саммитом «Большой семёрки» поездку по Европе, её кульмининацией станет встреча с президентом России Владимиром Путиным. Байден уже выступил с заявлением о том, что он подтвердит «особые отношения» с Великобританием при личной встрече с премьер-министром Борисом Джонсоном, пишет ежедневный британский таблоид Daily Express. И указывает при этом: а вот в ЕС имеют претензии к президенту США.

Одни жалуются, что их не предупредили о решении Байдена полностью вывести войска из Афганистана к 11 сентября. Другим не нравится то, «что даже спустя четыре месяца после своей инаугурации 78-летний президент США так и не назначил посла Америки в Евросоюзе».

Ну, а решение Байдена о личной встрече с Путиным в Женеве, по слухам, которыми воспользовалось издание Daily Express, «разозлило Брюссель».

«Они не уведомили нас о том, что они собираaются объявить о проведении саммита с Путиным», — сказал на правах анонимности один из чиновников Евросоюза. «Нам важно сотрудничать, координировать свои действия с партнёрами, которые разделяют наши позиции. Трансатлантические отношения, конечно же, должны включать себя Соединённые Штаты и другие страны. Однако, если говорить о наших приоритетах, не менее важно иметь своё собственное видение Европы в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе», – считает он.

Нельзя сказать, что Байден демонстрирует полное равнодушие к Евросоюзу: он поедет в Брюссель после саммита «Большой семерки» и встретится с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Но, видимо, ЕС напрягает сам факт, что Штаты проводят независимую от европейцев политику, более того, в ряде случаев США не считают необходимым ставить в известность о своих действиях Евросоюз.