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Dagens arena: «Российскую угрозу» придумали за океаном

10 декабря 2021, 11:05  •  153 • Война
Швецию пугают, чтобы она быстрей вступила в НАТО
«Мы регулярно слышим, как министр обороны Петер Хультквист (Peter Hultqvist) призывает наращивать вооружение, мотивируя это тем, что в соседних со Швецией регионах ухудшилась ситуация с безопасностью. И всё из-за «растущей российской агрессии», «аннексии Крыма» и России, инвестирующей большие средства в вооружённые силы. СМИ совершенно не подвергают сомнению эти повторяющиеся мантры министра обороны, принимая и транслируя эту картину мира как единственную и непогрешимую истину»,
– пишет шведский интернет-журнал Dagens arena.
Летний визит генсека НАТО Йенса Столтенберга (Jens Stoltenberg) в Швецию только добавил уверенности главе Минобороны в том, что необходимо вооружаться. Хотя политолог Пэр Саландер (Pär Salander), почётный профессор в Университете Умео, с ним совершенно не согласен. По его мнению, все разговоры об угрозе со стороны России не более чем выдумки Соединённых Штатов для манипуляции западным обществом. Тогда как Швеция, например, принимала участие в военных учениях НАТО в Балтийском море, и никто не скрывал, что направленность этих учений – явно антироссийская. Кроме того, Швеция дала разрешение альянсу использовать территории в Норботтене для испытаний новых систем вооружения. А ещё заключила договор с НАТО, подразумевающий, что Швеция будет принимать на своей территории войска альянса, практически пообещав в любых ситуациях действовать во имя интересов НАТО. Почему в России никто не кричит о том, что Швеция – это угроза Кремлю, недоумевает профессор.
Не считает Пэр Саландер и присоединение Крыма к Российской Федерации незаконным, хотя это присоединение и было совершено вопреки международным правилам. Он напоминает, что Крым исторически принадлежал России, родной язык подавляющего большинства жителей полуострова – русский, в Крыму располагалась гигантская российская черноморская военная база, которая сегодня, несомненно, была бы уже американской, если бы Крым вовремя не «ушёл» в Россию. Поэтому все намёки на то, что Швеция может оказаться под такой же угрозой, как Крым, совершенно неправдоподобны, уверен политолог.
«Нас пугают тем, что Россия наращивает вооружение. Прямо сейчас это действительно так. За 2019-2020 годы отчисления России на военную сферу выросли на 2,5%, если верить Стокгольмскому международному институту исследования проблем мира (СИПРИ). Но США-то увеличили свои траты в этой области на 4,4%, а Швеция – на 6,7%. Это США, а не Россия, вышли из Договора по открытому небу и Договору о РСМД, в связи с чем теперь труднее контролировать, чем занимается противник, и появилась возможность размещать тактическое ядерное оружие в Европе»,
– напоминает Dagens arena.
И делает вывод: предполагаемая российская агрессия – это такая искусственно созданная конструкция для того, чтобы Швеция побыстрее надумала присоединиться к НАТО, для того, чтобы подтолкнуть Швецию сделать шаг, на который она до сих пор не может решиться. Понятно, что США мечтают получить стратегическую позицию на севере Европы, однако шведы должны помнить о своей традиции оставаться вне всевозможных альянсов.
Тем временем Хультквист делает всё для того, чтобы Россия как-то отреагировала на его выходки и странные заявления, ведь тогда можно будет сказать, что «ситуация с безопасностью ухудшилась». Да вот проблема – Россия не реагирует на Хультквиста.
«Новые миллиарды из кармана шведских налогоплательщиков отправляются в военную сферу. Выигрывают военные, если не сказать конкретно – военная промышленность. Нашей политике безопасности больше пошло бы на пользу, если бы мы по-настоящему заботились о своём положении вне альянсов и поддержании диалога. И тогда в казне оставались бы деньги на реальные, а не выдуманные потребности – здравоохранение и социальную защиту»,
– констатирует Dagens arena.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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