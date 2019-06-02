«Дадим жесткий ответ»: Нетаньяху приказал бить по Сирии

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху пообещал и далее атаковать всех, кто будет пытаться нанести удары по территории его страны — так он прокомментировал обмен ракетными атаками с Сирией, произошедший минувшей ночью.

«Вчера я провел консультации по вопросам безопасности после ракетного обстрела на Голанских высотах, в ходе которых я дал указание Армии обороны Израиля принять решительные меры. Мы не готовы терпеть стрельбу по нашей территории, и мы молниеносно реагируем на любую агрессию против нас», — написал он в твиттере.

За несколько часов до этого Тель-Авив сообщил о том, что с территории Сирии было выпущено два снаряда, они разорвались на подконтрольной Израилю территории Голанских высот. Снаряды были выпущены из Сирии в сторону горы Хермон на севере страны.

В ответ на это израильские силы нанесли ракетный удар по провинции Дамаск и Кунейтра, в результате которого трое военнослужащих погибли и семеро получили ранения, сообщает агентство SANA. При этом средства ПВО Сирии сбили несколько ракет.

Неделей ранее Израиль атаковал пусковую установку системы ПВО Сирии вечером 27 мая, поскольку из нее ранее был обстрелян израильский самолет, выполнявший мирный плановый полет на севере страны, сообщили в Тель-Авиве.

«В ответ ВВС уничтожили поисковую установку, из которой был открыт огонь.

Наша политика ясна — мы не готовы терпеть никакую агрессию против нас, мы ответим на нее сильно и решительно»,

— сказал Нетаньяху.

Вместе с тем, телеканал Syria TV сообщал, что ВВС Израиля нанесли серию ударов по военным объектам сирийской армии в районе населенного пункта Тель Шаар, находящегося в провинции Эль-Кунейтра, передает ФАН.

Как сообщало СМИ, израильская ракета разорвалась в районе Тель Шаар в окрестностях города Эль-Кунейтра, находящегося в 40 км от столицы Сирии Дамаска. По данным телеканала, в результате атаки ранены несколько человек и повреждена одна боевая машина, передает НСН.

По данным военного источника агентства SANA, ракета попала в один из сирийских военных постов, в результате чего один военный погиб, еще один получил ранения.

Также в прошлом месяце на одном из местных израильских телеканалов прошла информация, подтверждающая, что за инсценировкой нескольких постановочных сцен с участием «Белых касок» о якобы применении правительственными войсками Сирии химического оружия против гражданского населения на территориях подконтрольных террористам, стояло, в частности, правительство Израиля.

Израильские специалисты якобы разрабатывали сценарии, тренировали террористов и привлеченных статистов для имитации достоверности химатаки.

Затем постановочные ролики передавались в СМИ стран Запада и Персидского залива, которые распространяли их в публичном медиапространстве. Целью «перформансов» было обеспечение предлога для США провести военную агрессию против Сирии.

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В марте нынешнего года постоянный представитель Сирии при ООН Башар аль-Джаафари в ходе заседания Совета Безопасности по вопросу Голанских высот сообщил о ракетном ударе по сирийскому Шейх-Наджару, обвинив в этом Израиль.

«В тот момент, когда началось заседание Совбеза, Израиль нанес удары по району Шейх-Наджар в Алеппо — это почти в 500 км от Голан», — подчеркнул дипломат.

25 марта президент США Дональд Трамп на встрече с Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Израильский премьер, чей визит в США состоялся незадолго до выборов, был вынужден прервать поездку из-за ракетных атак радикального палестинского движения ХАМАС. Признание Голан — историческое событие, подчеркнул Нетаньяху перед возвращением на родину.

Решение Трампа вызвало резкую реакцию у противников Израиля. Иранский президент Хасан Роухани заявил, что решение Трампа признать Голаны частью Израиля противоречит международному праву.

По его словам, действия США подрывают усилия по оздоровлению обстановки в Сирии. Он также добавил, что летом 2018 года правительству Сирии с помощью России удалось «переломить и стабилизировать» ситуацию на Голанах. Сафронков подчеркнул, что таким образом один из вызовов безопасности Израиля был устранен.