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«Да, я слушаю... С кем вы говорите? С Путиным»

08 февраля 2020, 03:54  •  75 • В России

...Тогда это была - просто стенограмма.

У кремлевской пресс-службы ещё не было большого опыта работы с многочасовыми встречами Владимира Путина с народом. А мы в «Комсомолке» такие «Прямые линии» давно уже проводили. И когда я предложил эту форму тогдашнему пресс-секретарю врио президента Алексею Громову, а он - Путину - Владимир Владимирович сразу же согласился.

Мы заранее дали в газете анонсы и номера наших телефонов. Потом - когда Путин приехал - записывали его общение с нашими читателями на четыре пленочных диктофона. Потом записи расшифровывали наши стенографистки: Вика Куренкова, Наташа Павлова... Они и сегодня у нас работают.

Потом я отнёс стенограмму в Кремль.

А первый экземпляр оставил у себя. Мы потом - с небольшими правками и сокращениями - ее и опубликовали.

Теперь это - исторический документ. Поэтому - публикуем его полностью.

Кстати, а где я добыл этот материал - через 20 лет? На сайте Кремля. Между прочим, раньше его там не было...

«Считаете ли вы себя достойным быть президентом?»

Читатель: Алло, с кем я говорю?

В.Путин: С Путиным.

Читатель: Владимир Владимирович, а я москвичка, коренная. Скажите, считаете ли Вы себя достойным быть Президентом России, если Вас рекомендовал Ельцин, который разрушил Советский Союз и которому народ не верит?

В.Путин: Если народ за меня проголосует, значит, достоин, если нет – недостоин.

Читатель: А Ваше личное мнение?

В.Путин: Мое личное мнение будет основано на мнении избирателей, которые 26 марта пойдут на выборы и примут свое решение. Думаю, Вы со мной согласитесь: о человеке судят не по тому, что о нем говорят, а по тому, что он делает.

Теперь насчет разрушения Советского Союза. Могу Вам напомнить известную формулу, которая у нас уже прижилась: тот, кто не жалеет о разрушении Советского Союза, у того нет сердца, а тот, кто хочет его воссоздания в прежнем виде, у того нет головы. Наши действия, как Вы видите, в последнее время направлены на то, чтобы воссоздать союзное государство, но на новой основе. Если население одобряет то, что мы делаем для этого, значит, оно проголосует соответствующим образом.

Читатель: Большое спасибо.

Читатель: Добрый день, Владимир Владимирович! Аяз Хасанов, Казань. Россия сегодня имеет договорные отношения со многими регионами. И пионером этого движения является Татария. Не попадет ли под ревизию договор между Россией и Татарстаном?

В.Путин: Для такого многонационального государства, как наше, федеративное устройство – это, на мой взгляд, самый лучший вариант для того, чтобы сохранить его в целости и сохранности. Параметры договоров, которые федеральный центр подписал с Татарстаном, со многими другими субъектами Федерации, дают нам основание надеяться на стабильное состояние нашего государства на длительное время.

Кстати, мы с руководством Вашей республики в контакте. И с президентом Шаймиевым в контакте. Он, с одной стороны, сам является государственником и сторонником укрепления Российской Федерации, а с другой, я думаю, нет никаких сомнений в том, что он в первую очередь – патриот Татарстана.

И никто не собирается ущемлять интересы субъектов Федерации. Наоборот, эти отношения мы будем совершенствовать, чтобы жители Татарстана, других национальных республик чувствовали, что они имеют все возможности для национального развития в составе Российской Федерации.

Читатель: И еще вопросик. Вы заявили о предоставлении равных возможностей для всех кандидатов в президенты. А между тем телеканалы и печатные СМИ говорят больше о Путине. Если упоминают остальных кандидатов, то как то с негативным оттенком. Разве это равные возможности?

В.Путин: Если говорить конкретно обо мне, то я до сих пор не зарегистрирован как кандидат в Президенты и своей предвыборной кампании не начинал. Только с того момента, как ее начну, можно будет говорить о том, сколько эфирного времени предоставлено мне как кандидату, а сколько – другим кандидатам на должность Президента Российской Федерации.

Что же касается внимания средств массовой информации к институту президента, который в моем лице сегодня как бы имеет место быть, то здесь я поделать ничего не могу: невозможно запретить прессе освещать деятельность высших органов государственной власти и управления.

Читатель: Спасибо за откровенность.

«Нам нужен такой президент, как вы!»

Читатель: Владимир Владимирович, меня зовут Елена Николаевна. Желаю Вам победы в предвыборной борьбе. Нам нужен такой Президент, как Вы, – грамотный, современный, энергичный.

В.Путин: Спасибо.

Читатель: Думаю, Вы понимаете, что судьба и состояние русского народа, который составляет более 80 процентов населения России, определяют судьбу и будущее всей нашей страны. В Министерстве по делам национальной политики в прошлом году некоторое время работал департамент русского народа, но после реорганизации он был распущен.

В.Путин: Первый раз слышу.

Читатель: Как глава Правительства и государства, не считаете ли Вы, что надо возродить этот орган и всерьез заняться национальными проблемами русских?

В.Путин: Мне стыдно в этом признаться, но я не знал, что департамент русского народа распушен. Это странно. Ведь в России русских в процентном отношении больше, чем французов во Франции. И, конечно, «русский вопрос», как и положение дел с другими нациями и национальностями, должен быть в поле зрения Правительства, структур государственного управления. Вот моя позиция. А Вам, Елена Николаевна, спасибо за дополнительную информацию.

Читатель: Я школьница из Благовещенска. Меня зовут Лариса Белая, мне 13 лет. Хочу работать в Вашей команде, хочу помочь Вам на президентских выборах. Я уже начала делать самодельные листовки в Вашу поддержку. А что еще нужно?

В.Путин: Лариса, я даже затрудняюсь сказать, потому что не являюсь специалистом по предвыборным кампаниям. Наверное, в Благовещенске должна быть какая то инициативная группа, их сейчас много по стране. Мне кажется, будет достаточно, если Вы в кругу своих близких будете отстаивать те соображения, которые считаете правильными с точки зрения выборов. Вы же пока сами не голосуете. Видимо, будет правильно, если изложите свою позицию родственникам, взрослым из числа знакомых и так далее. Думаю, этого на первом этапе достаточно. И я Вам буду благодарен за это.

Читатель: Спасибо большое. Мы будем за Вас голосовать.

В.Путин: Вам спасибо. Успехов!

Читатель: На связи Павел Александрович, я из Кривого Рога. Меня интересует судьба коммунистов России. Получается, их идеология привела к тому, что уничтожены миллионы людей, разрушены храмы и церкви. И внешние атрибуты у них зловещие: красное знамя цвета крови, вот и кладбище устроили на Красной площади… Как Вы относитесь ко всему этому и к судьбе коммунистов? Я считаю, их идеология очень опасна.

В.Путин: Павел Александрович, у меня ассоциации примерно такие же, как у Вас, – это насчет опасности идеологии. Вместе с тем я хочу обратить Ваше внимание на то, что за коммунистов голосуют более 6 миллионов человек. Причем это происходит без особой информационной поддержки, особенно со стороны электронных СМИ. Тем не менее люди почему то это делают. И мы с Вами, понимая опасность, должны провести соответствующий анализ и сделать для себя выводы о том, как нам поступать.

Если мы будем просто преследовать людей за их взгляды, убеждения, то это ни к чему хорошему не приведет. Мне кажется, наше поведение в данном случае должно быть исключительно цивилизованным, нельзя выходить за рамки действующего закона.

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Читатель: А то, что в Думе произошло: «Единство» сомкнулось с коммунистами…

В.Путин: Я поясню свою позицию по этому вопросу. На мой взгляд, нужно бороться не с коммунистами, а за тех людей, которые за них голосуют. Причем бороться не словами, а делами. Нужно, чтобы люди на практике увидели, что те идеалы, которые мы с Вами защищаем, а это идеалы демократии и рыночной экономики, приносят практический результат, и людям становится жить лучше, легче, они становятся богаче и чувствуют себя в большей безопасности. Вот это основное направление.

Что касается судьбы самой компартии, то здесь, на мой взгляд, возможны варианты. Если они будут менять свою идеологию, ту опасную ее часть, о которой Вы сейчас сказали, а заодно и свою программу… Они, кстати, многое убрали из программы, но очень многое и осталось: конфискация, национализация и так далее. Но это все уже было – в свое время они все конфисковали и обобществили, вплоть до кур. Потом, правда, одумались и пришли к нэпу. Есть опасность, что все это может повториться. И это не пустая угроза.

Так вот: если они поймут это и постепенно начнут отходить от радикальных элементов в своей программе и идеологии, то тогда, на мой взгляд, смогут не только сохранить, но и расширить свою социальную базу и постепенно превратятся в социал-демократическую партию европейского толка.

Другой путь: если будут упираться в идеологические догмы – постепенно утратят свою социальную опору и просто превратятся в организацию с громким названием, но без широкой поддержки населения. Вот такие варианты развития.

Читатель: Спасибо Вам и успехов.

«Когда закончится война в Чечне?»

Читатель: Добрый день, Владимир Владимирович! Это Александр. Что то не верится, что я разговариваю с Президентом.

В.Путин: Правильно делаете, что не верите. Потому что Вы говорите с исполняющим обязанности Президента.

Читатель: Но я надеюсь, что Вас все таки изберут.

В.Путин: Спасибо.

Читатель: А вот Ваши шаги в Чечне мне не совсем нравятся. И вопрос у меня такой: как Вы вообще собираетесь бороться с преступностью?

В.Путин: Как же так? С одной стороны, Вы не согласны с моими действиями в Чечне и в то же время призываете к борьбе с преступностью. Не очень понятно. Я считаю, все это взаимосвязано, потому что Чечня – один из основных анклавов распространения преступности на всю территорию Российской Федерации. Не покончив с преступным сообществом там, мы не будем иметь абсолютно никаких шансов для развертывания решительной борьбы с преступностью на всей территории Российской Федерации. Вот такой мой ответ, не знаю, удовлетворены Вы или нет…

Читатель: Спасибо.

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Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин и обозреватель Александр Гамов с врио Президента России Владимиром Путиным перед началом «Прямой линии». 9 февраля 2000 г. Фото: сайт Кремля

Читатель: Это Александр Георгиевич, город Москва. Сразу скажу, что я поддерживаю Вашу кампанию по наведению порядка в Чечне. А вопрос у меня по реформе Вооруженных Сил. Есть ли в государстве конкретная программа на сей счет? Хочется видеть нашу армию более боеспособной.

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В.Путин: Очень больной вопрос, Александр Георгиевич, и очень важный для судеб страны, не побоюсь даже таких высокопарных слов. Для экономики важно, для безопасности, для внутреннего состояния общества в целом. У нас так называемая силовая составляющая ослабла, и все посыпалось. А все должно быть в гармонии: и экономика, и социальная сфера, и силовые структуры, и правоохранительные органы… Конечно, это один из главных вопросов, которым мы должны заниматься в ближайшее время. Вы военнослужащий?

Читатель: Я офицер запаса.

В.Путин: Вы совершенно точно подметили проблему. Тем, кто смотрит на нее со стороны, кажется, что нет ничего особенного: у нас армия – 1 миллион 200 тысяч, пришли и все там решили. Но, оказывается, структура армии, ее состояние, расходы – все это требует иных подходов. Сейчас, как Вы знаете, принята новая концепция переустройства Вооруженных Сил, и один из рычагов этих преобразований – усиление так называемых сил общего назначения.

Читатель: Когда наша армия станет профессиональной?

В.Путин: На профессиональную основу мы будем переходить постепенно, учитывая экономические возможности государства. Есть области, где, на мой взгляд, должны работать и служить только профессионалы. Спецназ, например.

Читатель: Большое спасибо. Желаю Вам победы на выборах.

Читатель: Ижевский радиозавод побеспокоил, Николай Егорович Карачёв. Служил в морских частях погранвойск. У меня есть предложение: нельзя ли снова вернуться к всеобщей мобилизации, к которой были бы привлечены и студенты? У меня вот сын отслужил после первого курса, они все 25 человек ушли в армию, вернулись хорошими, здоровыми ребятами, окончили институт.

В.Путин: Николай Егорович, мне кажется, привлекать студентов в таком массовом порядке в армию не очень оправданно, потому что ведь нам с Вами нужно развивать и науку, и культуру, и экономику. Не будет мощной экономики – армия не выживет. Поэтому здесь все таки нужен баланс.

Читатель: Владимир Владимирович, в Ижевске с Вами связывают хорошие надежды.

В.Путин: Спасибо.

Читатель: Говорит Наталья Борисовна Невзорова. Почему сейчас так много разговоров вокруг исчезнувшего журналиста Бабицкого и совсем ничего не слышно о похищенном год назад генерале Шпигуне?

В.Путин: Что касается Бабицкого, то сегодня, как мне сказал только что один из помощников, появилась видеокассета на одном из каналов телевидения, где Бабицкий говорит о том, что с ним все в порядке. И в этом смысле нельзя считать его исчезнувшим.

Полевые командиры, у которых он находится и которые его взяли, уже передали за него пятерых наших военнослужащих. Кстати сказать, как мне докладывают военные, первоначально не сообщалось ничего о его передвижении, поскольку группа, которая предложила его поменять, поставила условие: они отдадут еще двух офицеров после того, как Бабицкий окажется у них в лагере в горах. Думаю, именно с этим связано то, что наши военные действовали так аккуратно.

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Читатель: То есть он как бы принес себя в жертву…

В.Путин: Нет, он не принес себя в жертву. Он добровольно принял такое решение. И пошел к тем людям, интересы которых фактически защищал. И именно они предложили поменять его на солдат. Хотя здесь много еще неясного, нужно разбираться.

А что касается Шпигуна, тут я с Вами согласен. И дело не только в нем. Там вообще до сих пор находятся свыше 250 заложников – и наших граждан, и иностранных.

«Я в Грозном потеряла всю семью...»

Читатель: Здравствуйте! Я в Грозном потеряла всю свою семью. У меня остался один-единственный сын. С начала первой войны я его отправила в Москву к родным, боясь привлечения к боевым действиям… Он был арестован в сентябре прошлого года. И теперь в «Матросской Тишине». Я прошу помочь моему сыну, чтобы он обрел веру в жизнь и в правду. Он созрел для этого.

В.Путин: А у Вас есть какие то координаты?

Читатель: Координаты у меня есть. Телефон номер…

В.Путин: Хорошо, мы передадим сотрудникам, которые этим делом занимаются. Вы как мать уверены в своем сыне, что там все нормально?

Читатель: Я уверена в том, что, выйдя сейчас… Он очень страдает, он говорит: «Мама, это Божье наказание!» Он сел для того, чтобы стать человеком.

Читатель: Я Лидия Сергеевна Ганжа. Простите, что Вас беспокою. Я мать солдата. Мой сын был в учебке, после этого я три месяца не могу его найти. Есть ли такая организация, которая могла бы мне помочь разыскать сына?

В.Путин: Дайте все его координаты.

Читатель: Михаил Викторович Ганжа. 15 июля 1980 года рождения, город Москва. Призывался 26 мая 1999 года Тимирязевским райвоенкоматом. Я уже и в военкомат ходила…

В.Путин: Где он служил?

Читатель: Город Островск Псковской области, воинская часть номер… Хорошо бы создать такую линию, чтобы матери могли найти своих сыновей.

В.Путин: Я уточню все, что касается Вашего сына, и мы Вам сообщим.

Читатель: Но Вы понимаете, страдают очень много матерей!

В.Путин: Согласен. Насколько мне известно, в Минобороны была такая «горячая линия связи». Я с Игорем Сергеевым обязательно переговорю по этому вопросу.

Читатель: Дай бог Вам здоровья…

«Спасите наших летчиков в Анголе!»

Читатель: Вас беспокоит Ольга Федоровна Романовская из подмосковного города Жуковского. У нас случилось большое несчастье. Летный экипаж исследовательского института, направленный в Анголу по командировке этого же института, был захвачен в плен унитовцами. До сегодняшнего дня ни руководство института, ни родственники не имеют никакой информации, хотя обращались во всевозможные инстанции. Обращались и к Вам, когда Вы возглавляли ФСБ. Кроме нашего экипажа там находятся пять экипажей. 20 российских летчиков. Когда же их освободят?

В.Путин: Ольга Федоровна, нас тоже беспокоит судьба наших граждан, которые оказались в тяжелых условиях. И по линии Министерства иностранных дел работа по их освобождению не прекращается.

Но я хотел бы сказать и другое. К сожалению, мы сталкиваемся с таким массовым явлением, когда либо наши граждане, либо просто русские люди, которые живут в других республиках, но имеют наше гражданство, работают не в интересах государства, а в интересах частных фирм, компаний и, к сожалению, часто нарушают законы стран пребывания. И тем ставят и себя, и Россию в очень сложное положение. Поэтому решаются эти проблемы непросто. Но это не значит, что мы должны оставить их в беде. Конечно, будем наращивать усилия по их освобождению. Ольга Федоровна, мы их не забыли, уверяю Вас.

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Читатель: Большое Вам спасибо.

«Я не занимаюсь расследованием деятельности Березовского»

Читатель: Андрей Геннадьевич Дмитренко из Москвы. Я по поводу Березовского. Есть ли какое то продвижение в расследовании его деятельности? Какая то точка будет поставлена?

В.Путин: Я не занимаюсь расследованием ни его деятельности, ни кого бы то ни было другого. Есть уголовные дела, которые возбуждены Генеральной прокуратурой, в рамках этих уголовных дел и проходит соответствующая процедура. Не думаю, что мы с Вами должны вмешиваться в работу следственных органов.

Читатель: А не будет ли какого то торможения?

В.Путин: С какой стати оно должно быть? Почему у Вас такие опасения? Перед законом все равны. И в этой связи никто, в том числе и Борис Абрамович Березовский, не может рассчитывать на какое то особое к себе отношение.

Я Вам скажу и другое: те, кого мы привыкли называть олигархами, а я многих их знаю, часто говорят одно и то же: мы сами заинтересованы в том, чтобы у нас соблюдались общие правила игры. Почему один платит налоги, а другой имеет право от них уклониться? Государство обязано всех поставить в один ряд, создать для всех одинаковые условия.

Читатель: Спасибо за ответ.

Читатель: Вас беспокоит военнослужащий Андрей Сладков. В последнее время в прессе муссируются слухи об отставке силовых министров Сергеева и Рушайло. Вы не могли бы это прокомментировать?

В.Путин: Чушь. Такие отставки не планируются. А слухи распространяются либо по недомыслию, либо с целью раскачать ситуацию и внести элемент дестабилизации в армию, силовые структуры. Делается это или недобросовестными политическими конкурентами, или просто балбесами, которые не понимают, что они творят.

Читатель: А отставка Колесникова с поста первого зама Министра внутренних дел как то связана с этими слухами?

В.Путин: Нет, никак. Это внутреннее решение Министерства. Конечно, я мог повлиять на этот процесс, но, когда министр и сам Владимир Ильич Колесников приняли решение, что он работать в МВД не будет, я не считаю себя вправе вмешиваться в этот процесс. И в коллективе люди должны быть совместимы психологически. Я не считаю, что нужно навязывать решения по кадровым вопросам, если они не носят принципиального или политического характера.

«Вопрос о земле мы решим»

Читатель: Георгий Михайлович Вас беспокоит из Москвы. Уже год длится противостояние по вопросу о судьбе земли. Настал момент положить этому конец путем волеизъявления народа, потому что земля – всенародное достояние, и пусть народ решит, что с ней делать. Дабы сэкономить средства, этот референдум можно совместить с выборами Президента.

В.Путин: Вопрос о земле всегда был важнейшим для России. Ясно, что его надо как то решать. Ситуация с землей не должна быть препятствием для развития рыночных отношений. Но нельзя допустить, чтобы у людей, прежде всего селян, возникло опасение, что в результате реформ они утратят основные средства производства, за счет которых и живут. Поэтому этот вопрос не может быть решен келейно.

В цивилизованных странах, где говорят о свободной купле-продаже земли и о том, что она находится в гражданском обороте, все это регламентировано огромным количеством условий. И у нас весь этот механизм должен быть детально разработан и хорошо прописан. Проведение референдума по этому вопросу вполне возможно. Но технически мы не успеем подготовить его к выборам. А предложение интересное.

Читатель: Добрый день! Галина Васильевна Задорина. Мы прочитали в «Комсомольской правде», что из федерального бюджета в Чечню на проведение посевной кампании собираются выделить 342 миллиона рублей.

В.Путин: Рассматривается такой вариант.

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Читатель: А вот у нас, в Зауралье, на родине Терентия Семеновича Мальцева, где только зерновыми занято сто тысяч гектаров пахотных земель, появилась информация, что мы из федерального бюджета не получим ни копейки. Кто будет народ кормить хлебом?

В.Путин: Галина Васильевна, что касается Чечни, как Вы понимаете, там особая ситуация. Если мы сейчас не окажем им прямую поддержку государства, то нам придется кормить всю республику, и это потребует не триста миллионов, а, может быть, не один миллиард. Для нас дешевле выделить деньги сейчас, чтобы люди имели возможность своим трудом прокормить себя и свой народ. Это первое.

Второе. Мы просто обязаны поддержать чеченский народ сегодня. Это неправда, когда говорят, что мы боремся с чеченцами. Мы боремся с бандитами и террористами, жертвой которых был в первую очередь чеченский народ. Это наши граждане, и мы с вами обязаны о них позаботиться.

Третье. Выделять просто деньги из федерального бюджета в какую бы то ни было отрасль в прежнем режиме, как это было в прежние же годы, я думаю, неправильно. Мы это уже с вами проходили, это не очень эффективно. Я соглашусь с Вами в том, что мы обязаны найти методы, с помощью которых государство способствовало бы развитию в регионах агропромышленного сектора.

«Я не буду рассказывать здесь басни»

Читатель: Здравствуйте, Владимир Владимирович! Это звонят из Ростовской области. У меня вопрос по детским пособиям.

В.Путин: Как Вас зовут?

Читатель: Софья Юрьевна.

В.Путин: Софья Юрьевна, на самом деле сейчас это один из самых острых социальных вопросов. Я не буду рассказывать здесь басни, Вам это ни к чему. Вас интересует: будут выплачивать или не будут?

Читатель: Да, и не только меня.

В.Путин: Общая задолженность у нас была – 30 миллиардов рублей, сейчас немножко начали сокращать. Самая главная ошибка, на мой взгляд, была допущена тогда, когда начали распределять пособия всем подряд – нуждается в них человек или нет. Вот сейчас ввели заявительный принцип, как Вы знаете. Тот, кто нуждается в этом пособии, представляет соответствующую информацию о себе и своей семье и получает деньги. Кстати, задолженность сокращена на несколько миллиардов рублей. Вам сколько должны?

Читатель: За три года. Я мать-одиночка.

В.Путин: Вы в каком городе живете?

Читатель: Каменск-Шахтинский, поселок Лиховской.

В.Путин: Я посмотрю, что у Вас происходит. И постараемся энергичнее поработать в этом направлении.

Читатель: Спасибо большое.

«Стреляю неплохо. Даже хорошо»

Читатель: Я Ольга Александровна Рубиц из Воронежа, жена военнослужащего. Прежде хочу узнать: как Вы оцениваете свое физическое состояние?

В.Путин: А я не военный, Ольга Александровна, я гражданский – в запасе. Но физическую форму оцениваю как удовлетворительную.

Читатель: А как стреляете?

В.Путин: Стреляю неплохо, даже хорошо.

Читатель: Тогда скажите: когда наконец прекратится задержка денежного довольствия военным?

В.Путин: Ситуация за последние полгода улучшилась. Или Вы не согласны со мной?

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Читатель: Ситуация улучшилась только перед Новым годом, перед выборами. Выплатили задолженность по пайковым, но пайковые в данный момент опять не выплачиваются.

В.Путин: По пайковым – да, у нас проблема была. Но выборы в Государственную Думу и выплаты военнослужащим никак между собой не связаны. Текущее довольствие выплачиваем, сложнее вопрос с задолженностями. Но они тоже будут постепенно погашаться. Только, ради бога, не связывайте это с предстоящими президентскими выборами…

«Почему вы ходите в церковь?»

Читатель: Это Лидия Васильевна Титова, москвичка, служащая. Слышала, что Вы довольно часто посещаете церковь. С чем это связано: с какими то личными переживаниями, неприятностями?

В.Путин: Когда мне было несколько месяцев, моя мама с соседкой по коммунальной квартире, где мы тогда жили, втайне от отца, а он был членом компартии, отнесли меня в церковь и крестили. Это было мое первое посещение церкви, я его с трудом, как Вы догадываетесь, вспоминаю.

Потом, когда работал в Петербурге, по приглашению Министерства иностранных дел Израиля поехал в Иерусалим, и мне мама дала с собой тот самый крестик, с которым меня крестили. Для того чтобы я его освятил на Гробе Господнем. Я поручение мамы выполнил. И должен сказать, что святые места произвели на меня довольно серьезное впечатление. Потом уже частным порядком, как туристы, мы поехали туда всей семьей.

Читатель: Можно сказать, что душа Ваша сама просится в храм?

В.Путин: Я Вам говорю совершенно откровенно, как это было. А Вы уже можете сделать вывод.

Читатель: Вывод напрашивается такой: если человек добровольно идет в храм, значит, его зовет туда душа.

В.Путин: Мне просто захотелось, чтобы и дети приобщились к этому. С тех пор я время от времени бываю в церкви.

Читатель: Спасибо Вам большое за ответ.

Читатель: Владимир Владимирович, здравствуйте! Меня зовут Людмила. Я москвичка. Хотела бы узнать: любите ли Вы футбол?

В.Путин: Я люблю красивый футбол. Он очень искусство напоминает.

Читатель: Когда же у нас появится стадион «Спартак»? Это ведь команда, которая выступает в Лиге чемпионов.

В.Путин: Вы знаете, у нас вообще большая проблема с крупными спортивными сооружениями. Многие из этих объектов находятся в собственности профсоюзов. Нам очень не хочется с ними ссориться и создавать впечатление, что мы начинаем здесь какой то передел. Но ясно, что крупные спортивные комплексы должны служить совершенно другим целям, а не выполнять функции рынков, где шмотками торгуют. Так что в этом мы с Вами союзники.

Читатель: Вы такой молодой, такой энергичный, Вы должны взяться за это.

В.Путин: Хорошо, Люда, мы будем стараться.

«У меня жена и двое детей, две девочки - 13 и 14 лет»

Читатель: Здравствуйте, Владимир Владимирович! Меня зовут Анжела. Расскажите, пожалуйста, о своей семье.

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В.Путин: У меня жена и двое детей – две девочки, 13 и 14 лет. Жена окончила университет: романская филология, изучала испанский, французский, но работала некоторое время в университете с немецким, так сложилась жизнь.

Читатель: А Вы знаете иностранные языки?

В.Путин: Немецкий у меня в рабочем состоянии. Дети учатся в школе, они немецкий лучше знают, чем я. Говорят очень хорошо, можно сказать, почти как на родном. Жена сейчас не работает.

Читатель: А кем хотят стать Ваши дети?

В.Путин: Пока рано говорить, они же еще маленькие. Потом, наверное, будут продолжать образование, в какой нибудь университет пойдут либо институт. Они учатся неплохо. Спортом занимались тоже, хоть и девочки, – дзюдо. На лыжах катаются. Вот, собственно, и все…

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