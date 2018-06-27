«Да у нас вся страна - оркестр!»

...Екатерининский зал Кремля ну просто сиял от звёзд. Столько собралось знаменитостей! Причём некоторые из тех, кого должны были награждать - пришли с полученными раньше орденами и медалями на пиджаках.

К примеру, на груди Иосифа Кобзона сверкали две Золотые Звезды - Героя Труда России и Героя ДНР. А у Владимира Этуша - фронтовые награды, артист в этот день был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Всего награжденных было 40. Хоккеист и депутат Вячеслав Фетисов получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени; президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев и директор «КамАЗ-Автоспорт» Владимир Чагин удостоены этой награды III степени; лидер «Справедливой России» Сергей Миронов - IV степени. Лётчик-испытатель Дмитрий Комаров стал кавалером ордена Мужества, гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев награждён орденом Александра Невского. Путешественник Фёдор Конюхов удостоен ордена Почета (он, получив награду, попросил президента помочь его ближашему проекту - погружению в самое глубокое место мирового океана - Марианскую впадину). Актер Сергей Безруков получил орден Дружбы.

Иосиф Кобзон с супругой Нелли.Фото: Александр ГАМОВ

- Всех вас объединяет то, - сказал Путин, - что вы смогли реализовать свои таланты, мечты и принести пользу людям и Отечеству.

- Я первый раз слышу название награды «За благие дела», - немного недоумевал Кобзон, - когда Путин прикрепил на лацкан его пиджака Знак Отличия «За Благодеяние». - Я бы назвал его «Спешите делать добро»... На моей груди звезда Героя Донецкой Народной Республики - моей родины. Я очень жалею, что в Украине сегодня нет благодеяний.

Судя по всему, президенту ну очень понравился образ, о котором сказал ему пианист Денис Мацуев (он получил орден Почета) - музыкант сравнил нашу сборную по футболу с ... симфоническим оркестром!

- Главный дирижер - это Черчесов, первая скрипка - Дзюба, виолончель - Головин, кларнет, фагот - это Зобнин и Газинский... Полагаю, с испанцами будут играть четыре валторны, четыре защитника - это Фернандеш, Кутепов, Игнашевич и, конечно, Жирков, и ударник - Игорь Акинфеев, - расшифровал мне после церемонии этот образ сам Мацуев.

- Думаю, что мы всю страну можем сравнить с симфоническим оркестром, - сказал президент, заканчивая церемонию награждения. - У каждого есть своя роль. И каждая отрасль звучит красиво, неподражаемо, особенно если у нее есть такие замечательные солисты, как вы.

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