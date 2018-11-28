«Да пристрелите их уже»: Капитаны, застрявшие из-за украинцев в Керченском проливе, в «эфире» требовали расправы

Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий опубликовал на своем YouТube-канале запись, как он утверждает, радиоперехвата переговоров между российскими и украинскими моряками. Задержанные из-за ЧП с украинскими моряками гражданские суда также были вынуждены приостановить свой ход. Как слышно на записи, вынужденная заминка вызвала негатив со стороны капитанов сторонних кораблей. «Да пристрелите их уже!» - в сердцах говорит один из прорвавшихся в «эфир» капитанов.

Почти 20-минутный ролик с предположительным радиоперехватом в момент инцидента в Керченском проливе размещен на странице украинского медиаэксперта Анатолия Шария. Как слышно на записи, российские пограничники в районе Керченского пролива неоднократно обращались к экипажам украинских катеров с призывом остановиться.

Ближе к концу записи слышно, что ситуация уже порядком поднадоела и капитанам других судов, вынужденных из-за провокации украинских моряков, незаконно вторгшихся на территорию РФ, ждать прохода.

«Да пристрелите их уже!» - в сердцах говорит один из прорвавшихся в «эфир» капитанов.

«Берите их на абордаж!», «Да примените уже оружие, задолбал он орать в эфире!» - звучат по ходу записи такие предложения.

Примечательно, что в конце ролика есть запись с родными одного из задержанных моряков. Согласно ей, морякам дали распоряжение ни в коем случае не останавливаться при прохождении Керченского пролива, а в случае атаки в ответ открывать встречный огонь.

Как ранее сообщала ФСБ, на задержанных кораблях обнаружен приказ с указанием «скрытно» пройти через Керченский пролив, а также рукописная «шпаргалка» с российскими правилами прохода судов в данном районе.

С полным роликом вы можете ознакомиться на странице Шария в YouTube.