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Да посол он: В Сети не по-доброму встретили нового американского посла
17 января 2020, 03:39 • 63 • Политика
Новый посол США Джон Салливан прибыл в Москву, сообщила пресс-атташе американского представительства. "Да посол он!" - дружно пожелали ему российские пользователи соцсетей.
В четверг, 16 января, в Москву прибыл новый посол США Джон Салливан. Об этом сообщила пресс-атташе посольства США в РФ Ребекка Росс. Дипломат заменил Джона Хантсмана, подавшего в отставку в августе 2019 года, не продержавшись на посту и двух лет.
Напомним, что до назначения послом в Россию Джон Салливан занимал пост первого заместителя госсекретаря США. Его приезд в Москву может означать повышенное внимание Вашингтона к России, считают эксперты.
Фото: скриншот Twitter/@i_korotchenko
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