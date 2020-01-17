Да посол он: В Сети не по-доброму встретили нового американского посла

В четверг, 16 января, в Москву прибыл новый посол США Джон Салливан. Об этом сообщила пресс-атташе посольства США в РФ Ребекка Росс. Дипломат заменил Джона Хантсмана, подавшего в отставку в августе 2019 года, не продержавшись на посту и двух лет.

"Что бы вы пожелали новому американскому послу в Москве?" - спросил в Twitter главный редактор журнала "Национальная оборона", директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. "Да посол он!" - ответил ему в комментариях историк и политэксперт Владимир Корнилов. "Yankee go home!" - добавляет Sergey Boroda @Sergey0507. "Жениться на Навальном", - пишет Наталья @3OtAkW73O4reL8C.

Напомним, что до назначения послом в Россию Джон Салливан занимал пост первого заместителя госсекретаря США. Его приезд в Москву может означать повышенное внимание Вашингтона к России, считают эксперты.

Фото: скриншот Twitter/@i_korotchenko