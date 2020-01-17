Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Население от этого просто трясёт": Эксперт назвал Мединского "ги...
По закрытой связи в режиме 24/7: Коротченко о том, как Россия и США решают конфл...
Кабинет на очереди: Мишустин готов к формированию своей команды
«Ну наш Миша дает!»: Школьные учителя Мишустина в шоке от того, куда забрался их...
Главная / Политика

Да посол он: В Сети не по-доброму встретили нового американского посла

17 января 2020, 03:39  •  63 • Политика
Новый посол США Джон Салливан прибыл в Москву, сообщила пресс-атташе американского представительства. "Да посол он!" - дружно пожелали ему российские пользователи соцсетей.
В четверг, 16 января, в Москву прибыл новый посол США Джон Салливан. Об этом сообщила пресс-атташе посольства США в РФ Ребекка Росс. Дипломат заменил Джона Хантсмана, подавшего в отставку в августе 2019 года, не продержавшись на посту и двух лет.
"Что бы вы пожелали новому американскому послу в Москве?" - спросил в Twitter главный редактор журнала "Национальная оборона", директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
"Да посол он!" - ответил ему в комментариях историк и политэксперт Владимир Корнилов.
"Yankee go home!" - добавляет Sergey Boroda @Sergey0507.
"Жениться на Навальном", - пишет Наталья @3OtAkW73O4reL8C.
Напомним, что до назначения послом в Россию Джон Салливан занимал пост первого заместителя госсекретаря США. Его приезд в Москву может означать повышенное внимание Вашингтона к России, считают эксперты.
Фото: скриншот Twitter/@i_korotchenko

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



63
Источник
Похожие новости
16 января 2020, 15:54
Путин: поправки в Конституцию направлены на развитие России как правового государства
16 января 2020, 14:39
Медведев сохранил пост председателя партии «Единая Россия»
16 января 2020, 21:09
Путин назначил Мишустина председателем правительства России
17 января 2020, 03:39
Да посол он: В Сети не по-доброму встретили нового американского посла
17 января 2020, 01:39
Путин включил Мишустина в состав Совета безопасности
16 января 2020, 21:09
Путин ввел должность замглавы Совбеза
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 января 2020, 00:24
"Население от этого просто трясёт": Эксперт назвал Мединского "гибридн...
17 января 2020, 00:24
Мишустин — новый премьер: Кто достоин остаться в правительстве?
17 января 2020, 00:24
"Ох, что творится": Собчак заинтриговало, кто станет новым министром культу...
17 января 2020, 00:24
Путин стал ещё больше Путиным. Вскрыв кубышку с триллионами, он вынес приговор
17 января 2020, 00:24
"Это несёт прямые риски и угрозы Украине": Порошенко испугался речи Путина,...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 января 2020, 01:24
Россию обвинили в катастрофе украинского боинга в небе над Ираном (Telegram. Обзор)
14 января 2020, 13:54
Нештатный случай с ракетой российского ОТРК «Искандер» в Казахстане вызвал беспокойство в Польше
10 января 2020, 09:09
Истребитель с бомбами – странная «модернизация» МиГ-29 ВВС Украины
12 января 2020, 09:54
"С нетерпением жду...": Меркель на встрече с Путиным не стала скрывать эмоций. Первые реплики в Кремле
13 января 2020, 02:09
Восемь ракет: база США в Ираке атакована
15 января 2020, 09:24
"Смотрите в правый верхний угол": Коц разоблачил видео с двумя ракетами, пущенными в украинский "Боинг"
11 января 2020, 07:54
Иранский гамбит: что это было?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.