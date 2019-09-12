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Да они гиперзвук не в состоянии сделать: Русский полковник высмеял американцев с их сенсацией о провале "Буревестника"

12 сентября 2019, 13:24  •  91 • Политика
Полковник в отставке Виктор Литовкин высмеял американские СМИ с их сенсацией о провале испытаний новой русской ракеты "Буревестник". "Да они до сих пор гиперзвук не в состоянии сделать", - напомнил военный эксперт.
Американский телеканал CNBC выдал "сенсацию" о пяти неудачных испытаниях русской крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной установкой. Источники в спецслужбах США утверждают, что пуски проводились с 2017 года и самый продолжительный полёт ракеты составил всего 2 минуты.
При этом американские эксперты предположили, что в течение максимум шести лет русская ракета с неограниченной дальностью действия, в классификации НАТО получившая название Skyfall, будет поставлена на вооружение.
Военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин высмеял представленную "сенсацию", напомнив, что при создании любой новой техники всегда бывают неудачные испытания. Так, например, самая большая и тяжёлая в мире ракета Р-36М (в классификации НАТО — Satan) прошла непростой путь — её первые 26 полётов были неудачными.
"А теперь это самая грозная ракета, которую боится весь Запад. Она весит 211 тонн, у нее 10 боеголовок по 750 килотонн каждая. Разделяющаяся головная часть, индивидуальное наведение", - отметил военный эксперт в комментарии Царьграду.
И когда испытывали "Булаву", из 25 пусков 11 были неудачными, а теперь наши подводные лодки вооружены этой ракетой, она летит туда, куда надо, и так, как надо, добавил полковник в отставке.
Поэтому, настаивает Литовкин, пять неудачных пусков ещё ни о чем не говорят. И они не могут быть поводом для претензий, особенно со стороны американцев.
"Да они до сих пор гиперзвук не в состоянии сделать", - отрезал военный эксперт.

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