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«Да кто ж его досмотрит? Это же Путин!»: Президент России в Сингапуре прошел не через металлоискатель, а через обычный турникет
15 ноября 2018, 12:09 • 245 • В России
С главным секьюрити, отвечающим за пункт пропуска лидеров на саммит АСЕАН в Сингапуре, я накануне даже подружился. Я выходил на нижний этаж за кофе, но в момент приезда очередного президента никого через эскалатор не пропускали. Эти десять минут, пока мы ждали, он расспрашивал про Россию, Путина и новый лимузин «Аурус», сокрушаясь, что не довелось увидеть лично. К Путину вообще в Сингапуре отношение приподнятно-восторженное.
Поэтому когда коллеги сегодня написали, что сингапурцы устроили президенту России чуть ли не личный досмотр — заставили проходить через рамку металлоискателя, да еще и звенеть при этом, я просто не поверил.
Путин заходит на саммит АСЕАН.
- Вы что, вчера тут Путина пытались проверять? - спросил я друга-секьюрити сегодня с утра — Восточноазиатский саммит проходит там же где вчера был саммит АСЕАН.
- Ты с ума сошел? - удивился он, почти дословно процитировав знаменитую фразу. - Это же Путин! Кто же его досмотрит?!
На самом деле, президент России, как и все лидеры, проходил в здание конгресс-центра не через рамку металлоискателя, хотя они там тоже есть, а через обычный турникет с камерой, фиксирующей проходящего. Просто потому что другого пути там нет — либо через рамку, либо через металлоискатель. И дорогу ему предупредительно указывала местная служба приема гостей.
- А можно я тоже пройду через эту рамку? - спросил я.
Спецкор «КП» Дмитрий Смирнов у рамки металлоискателя.Фото: Дмитрий СМИРНОВ
- Ну вообще не положено, - оглянулся по сторонам секьюрити. И демонстративно отвернулся, и лишь через тридцать секунд не менее демонстративно замахал руками «No photo!».
На меня турникет никак не отреагировал — никакого звона не раздалось. Но может быть, я просто сделан не из того материала, как Путин.
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