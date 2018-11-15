Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина мерзнет, готовит поход на Москву и требует автокефалии. Вечер с Соловьев...
Орешкин о досмотре на мероприятиях АСЕАН: "Мы звеним заранее"
Ким Чен Ын — Асаду: Успехов в срыве происков враждебных сил
Откуда борцы с режимом добыли десятки миллионов рублей на штрафы? (Руслан Осташк...
Главная / В России

«Да кто ж его досмотрит? Это же Путин!»: Президент России в Сингапуре прошел не через металлоискатель, а через обычный турникет

15 ноября 2018, 12:09  •  245 • В России

С главным секьюрити, отвечающим за пункт пропуска лидеров на саммит АСЕАН в Сингапуре, я накануне даже подружился. Я выходил на нижний этаж за кофе, но в момент приезда очередного президента никого через эскалатор не пропускали. Эти десять минут, пока мы ждали, он расспрашивал про Россию, Путина и новый лимузин «Аурус», сокрушаясь, что не довелось увидеть лично. К Путину вообще в Сингапуре отношение приподнятно-восторженное.

Поэтому когда коллеги сегодня написали, что сингапурцы устроили президенту России чуть ли не личный досмотр — заставили проходить через рамку металлоискателя, да еще и звенеть при этом, я просто не поверил.

Путин заходит на саммит АСЕАН.

- Вы что, вчера тут Путина пытались проверять? - спросил я друга-секьюрити сегодня с утра — Восточноазиатский саммит проходит там же где вчера был саммит АСЕАН.

- Ты с ума сошел? - удивился он, почти дословно процитировав знаменитую фразу. - Это же Путин! Кто же его досмотрит?!

На самом деле, президент России, как и все лидеры, проходил в здание конгресс-центра не через рамку металлоискателя, хотя они там тоже есть, а через обычный турникет с камерой, фиксирующей проходящего. Просто потому что другого пути там нет — либо через рамку, либо через металлоискатель. И дорогу ему предупредительно указывала местная служба приема гостей.

- А можно я тоже пройду через эту рамку? - спросил я.

Спецкор «КП» Дмитрий Смирнов у рамки металлоискателя.Фото: Дмитрий СМИРНОВ

- Ну вообще не положено, - оглянулся по сторонам секьюрити. И демонстративно отвернулся, и лишь через тридцать секунд не менее демонстративно замахал руками «No photo!».

На меня турникет никак не отреагировал — никакого звона не раздалось. Но может быть, я просто сделан не из того материала, как Путин.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
245
Источник
Похожие новости
13 ноября 2018, 17:54
Крылатую пехоту приветствовали президент и министр обороны
13 ноября 2018, 22:39
«Начнём заниматься законопроектом в весеннюю сессию»: штраф за опасную езду введут не раньше лета
15 ноября 2018, 12:09
Геннадий Зюганов: Только сумасшедшие могут затевать провокации на Красной площади

14 ноября 2018, 16:39
Сингапур уговаривает Россию развернуться на Восток
15 ноября 2018, 13:39
Ищите женщину: в Иркутской области полицейским грозит увольнение за раскрытие личности гермафродита
15 ноября 2018, 13:39
Миллион на террористов: в Томской области ФСБ пресекла деятельность финансировавшей ИГ преступной группы
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
15 ноября 2018, 03:54
«Масштабы проблемы лишь нарастают»: почему США не могут взять под контроль ситуацию с...
15 ноября 2018, 00:54
Холодная война-2: Россия еще не ввязалась, но уже выиграла (Анжелина Проскурина)
15 ноября 2018, 00:54
Берлин призвал Киев ликвидировать сайт «Миротворец»
15 ноября 2018, 04:09
Откуда борцы с режимом добыли десятки миллионов рублей на штрафы? (Руслан Осташко)
15 ноября 2018, 00:39
«200 км уже построили»: в «Газпроме» ответили на угрозы США остановить «Северный пото...
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
13 ноября 2018, 17:54
Бунт замерзающих городов: На Украине наступил «Холодомор»
12 ноября 2018, 11:09
«Докучливый»: Пушков объяснил нежелание Трампа здороваться с Порошенко
13 ноября 2018, 00:09
Брюссель решил судьбу Мэй
10 ноября 2018, 03:54
Украина решила взять в заложники «Северный поток»
10 ноября 2018, 02:09
Донбасс: «Скажите уже - мы возвращаемся на Украину или интегрируемся с Россией?»
13 ноября 2018, 01:56
Маленький кусочек для большого Пети
09 ноября 2018, 01:54
Нетаньяху вслед за Трампом отменил встречу с Путиным
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.