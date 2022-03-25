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Да это признание! США разрешили сделки в Крыму и Донбассе

25 марта 2022, 03:25  •  744 • Политика
Минфин США официально разрешил американским журналистам проводить денежные сделки в Крыму, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. А это, по сути, означает признание этих регионов.
В Сети появились неожиданные комментарии, что США признали Крым, а заодно с ним и Донбасс. Такие выводы люди сделали, прочитав новость о том, что Минфин США разрешил американским журналистам проводить денежные сделки в Крыму, а также в ДНР и ЛНР. Кроме того, ведомство дало разрешение американцам совершать сделки, "необходимые для деятельности дипмиссий третьих стран, расположенных в РФ".
Это говорит о том, что Штаты пусть и неофициально, но фактически признали существование Донбасса. Того самого региона, на который они закрывали глаза на протяжении восьми лет.
Однако эти новости не отменяют того, что США продолжают забрасывать Украину деньгами. Накануне президент США Джо Байден объявил о выделении Незалежной очередного миллиарда долларов гуманитарной помощи.

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