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Да будет музыка: Spotify добрался до России

15 июля 2020, 06:00  •  65 • Аналитика
CC0 / StockSnap /
Очередная революция в прослушивании музыки прошла как-то незаметно. Как с кассет пересаживались на CD-диски, помнят. Как с CD-дисков медиатека переезжала "в цифру" на MP3­-плеер, тоже. Затем из MP3­-плеера музыка плавно перетекла в смартфон. И вот теперь всем заправляют стриминги. Нет, конечно, еще остались те, кто скачивает музыку с пиратских сайтов или отцифровывает старые архивы. Но прослушивание музыки сегодня, это не только сами песни, это еще и рекомендации. Раньше, за ответом на вопрос "что послушать?" обращались к мнению музыкальных критиков и авторитету музыкальных журналов. Сегодня на их место пришли алгоритмы, которые анализируют предпочтения пользователя и выдают персональные рекомендации.
Spotify считался и пионером в стриминге, и примером качественной работы алгоритмов. Однако идти в Россию он почему-то не торопился. Несколько раз собирался, но все срывалось в последний момент. В итоге поклонники через "костыли" научились пользоваться сервисом на территории РФ. Теперь в них нет необходимости, сервис запускается в России и еще нескольких странах. На этот раз точно.
Сейчас Spotify выходит на конкурентный рынок. Музыкальными стриминговыми сервисами тут уже никого не удивишь. Те, кому такой формат интересен и удобен, уже сделали свой выбор в пользу того или иного бренда, и придется потрудиться, чтобы убедить их сменить свои подписки.
Тем не менее, запуск сервиса, это еще один удар по музыкальному пиратству. Все-таки это зло, в котором участвуют две стороны: тот, кто пиратствует, и тот, кто этим пользуется. Раньше это было дешевле и проще, но сегодня музыка это не только сами песни, а целая экосистема из персональных рекомендаций, тематических плейлистов, анонсов новинок и качества звучания.
Автор Кирилл Бакеев, радио Sputnik
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