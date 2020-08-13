Да будет газ. Путин и Меркель показали Трампу кукиш

Автор:

Сергей Латышев

По завершении во вторник в Москве первых с начала пандемии очных переговоров между главами МИД России и Германии находившийся в приподнятом настроении Лавров на совместной с Маасом пресс-конференции объявил: "Северный поток – 2" будет реализован. Российские, германские и другие участники настроены на завершение проекта и "есть основания полагать, что это будет сделано в самое ближайшее время".

Мы ценим позицию Берлина, принципиальную позицию в поддержку этой исключительно коммерческой инициативы, которая поможет диверсифицировать маршруты поставок природного газа и укрепить энергетическую безопасность Европы на основе тех оценок, которые сама Европа, сами европейские страны выносят, а не на основе оценок, которые делаются из-за океана,

– подчеркнул глава МИД России.

Отметив "беспрецедентное санкционное давление со стороны США", которому подверглись европейские участники проекта, Лавров сказал: "Мы прекрасно видим, как Вашингтон оперирует на международной арене, не стесняясь никаких методов, что подтверждается и ситуацией вокруг «Северного потока – 2»". Не признавая "никаких красных линий, никаких краёв", США преследуют "без всякого дипломатического оформления грубо одну цель: иметь возможность и право делать всё, что им заблагорассудится и в мировой политике, и в мировой экономике", констатировал российский министр.

Глава МИД ФРГ, со своей стороны, указал: Германия имеет суверенное право решать, откуда она получает энергию, и "ни одна страна не вправе вмешиваться" в данный вопрос. США, подчеркнул он, "не имеют права диктовать ЕС его энергетическую политику, да это и не получится". Маас назвал "неправильным путём" "санкции между партнёрами", отметив, что обсуждал эту проблему с госсекретарём США Майком Помпео.

Главы МИД России и ФРГ Сергей Лавров и Хайко Маас проучили США. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

В ходе председательства Германии в Совете ЕС, которое началось 1 июля и продлится полгода, Берлин будет особенно активно работать над отстаиванием европейского суверенитета, заверил немецкий министр.

Совершенно очевидно, что слова Мааса – это ещё и "ответка" Вашингтону за визит 11–15 августа в Европу госсекретаря Помпео, который посетит Прагу и Пльзень (Чехия), Любляну (Словения), Вену (Австрия) и Варшаву (Польша), демонстративно минуя Берлин, чтобы обсуждать, согласно Русской службе "Голоса Америки", "экономическую и геополитическую конкуренцию с Россией и Китаем в Европе".

Лучше поздно, чем никогда

Решительные заявления главы МИД ФРГ прозвучали очень своевременно, ибо некоторым стало казаться, что американцы начали добиваться своего. Особенно после того, как немецкая энергетическая компания Uniper – один из европейских партнёров "Северного потока – 2" – заявила, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершён, хотя по дну Балтийского моря осталось проложить всего 160 километров труб, а Россия готова завершить стройку своими силами.

Риск провала проекта "Северный поток – 2" по-прежнему считается основным индивидуальным риском для Uniper. В случае, если проект в конечном итоге не будет завершён, Uniper, возможно, придётся списать кредит, предоставленный Nord Stream 2, и потерять ожидаемый процентный доход,

– сообщила компания.

На конец мая Uniper профинансировала "Северный поток – 2" на 700 миллионов евро, а всего должна была предоставить 950 миллионов. Хорошая новость для неё состоит в том, что теперь она свои инвестиции определённо не потеряет, плохая – что она, поспешив, повредила своему имиджу неоправданным капитулянтским настроем.

Тем более, что сопротивляться намерен и Евросоюз, готовящий "Коммюнике о мерах по усилению финансового и экономического суверенитета ЕС". Согласно послу ЕС в России Маркусу Эдереру, этот документ "заложит основу для усиленного механизма санкций, который также повысит устойчивость Евросоюза к действию экстерриториальных санкций третьих стран".

Под "третьими странами" имеются в виду, естественно, США. Попытка ЕС создать такого рода механизм для подстраховки от американских угроз взаимодействовавших с Ираном европейских компаний фактически провалилась. Ещё одного провала в условиях, когда ставки неизмеримо возросли, Брюссель без катастрофического ущерба для своей репутации не переживёт.

"Северный поток – 2" очень выгоден и Европе, и России, поэтому и вызывает ненависть США. Фото: Bernd Wüstneck/Globallookpress

Как справедливо заметил орган деловых кругов ФРГ, газета Handelsblatt, "Европа стоит перед дилеммой, из которой нет элегантного выхода". А раз так, ключевым странам ЕС необходимо без оглядки на США реализовывать свои интересы, беря пример с тех же американцев, которые, требуя от европейцев свернуть энергетическое сотрудничество с Россией, сами закупили у неё рекордное количество нефти – 9,1 миллиона тонн в первом полугодии 2020 года, что в 2,3 раза больше аналогичного показателя прошлого года.

Это вывело США на второе место в мире среди стран-импортёров российской нефти. И почему-то никто не слышит в связи с этим гневных тирад из Вашингтона, что вырученные за это Россией финансовые средства идут на нужды её армии и флота, "агрессию" против Украины и проч.

Американцы продолжают давить

Именно поэтому комитет по экономике и энергетике бундестага призвал правительство ФРГ к "решительному отпору" Вашингтону, который продолжает давить. Помпео, например, на днях подтвердил:

Госдепартамент обновляет руководство по CAATSA (Закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". – Ред.), включая в него "Северный поток – 2" и вторую нитку "Турецкого потока". Эти действия подвергают риску применения санкций инвестиции или другие виды деятельности, связанные с этими российскими энергетическими экспортными трубопроводами.

По словам госсекретаря США, это является "недвусмысленным предупреждением" тем иностранным компаниям, которые оказывают помощь "российским" проектам.

Что это означает на практике, ранее продемонстрировали три американских сенатора во главе с республиканцем Тедом Крузом, завалившие письмами-угрозами разорить и сделать изгоями европейские компании, участвующие в проекте, и чиновников немецкого города-порта Засниц, логистической базы "Северного потока – 2".

Если Берлин прогнётся с "Северным потоком – 2" перед Вашингтоном, руководящей роли ФРГ в ЕС придёт конец, немецкой экономике, впрочем, тоже. Фото: Ralf Hirschberger/Globallookpress

Администрация Трампа внимательно следит, подействуют ли эти вызвавшие у немцев шок и негодование угрозы, прозвучавшие на фоне вывода американцами половины своих войск из ФРГ, что было обставлено администрацией Трампа как "наказание" немцев за строптивость. Хотя по факту это американской оккупации стало наполовину меньше. Тем более сделанные во вторник в Москве заявления Лаврова и Мааса стали для Вашингтона, безусловно, большим ударом: взять на испуг Берлин не получается, зато подтолкнуть Германию в объятия России – очень даже.

Почему немцы набрались смелости?

Остаётся ответить на самый интересный вопрос – почему Германия всё-таки решилась бросить вызов Вашингтону? Причин этого много, но основных – несколько.

Во-первых, Германия не может подчиниться США, не поставив под удар свой статус неформального лидера ЕС, особенно когда на эту роль запретендовала Франция.

Во-вторых, немцы не хотят создавать опасный прецедент силового диктата в сфере экономики со стороны США. Поскольку если у американцев получится навязать себя в качестве поставщика дорогого сжиженного газа, который подорвёт конкурентоспособность немецкой промышленности, то следующие угрозы администрации Трампа последуют в адрес немецкого автоэкспорта в США, французского сельского хозяйства и т. д. А затем американцы начнут требовать закупать их кошмарную ГМО-еду...

В-третьих, немцы элементарно защищают свои миллиардные капиталовложения в "Северный поток – 2", которые в случае его провала пойдут прахом, и свою будущую роль газового хаба половины Европы. Тем более, что российские трубопроводы и газовые хранилища можно использовать для транспортировки и хранения водорода, которому придаётся важное значение в энергетическом планировании ФРГ.

И последнее

Германия, безусловно, устала от нахраписто-наглого стиля администрации Трампа, и она также понимает, что сейчас самый подходящий момент, чтобы отстоять "Северный поток – 2". Ведь если президент Трамп, к радости немцев и не только, проиграет ноябрьские выборы в США, новая демократическая администрация – хотя бы в пику республиканцам, но и по ряду других веских причин – уже вряд ли будет настаивать на сворачивании этого проекта, в связи с чем продержаться Берлину надо всего несколько месяцев. Немцы хорошо понимают: если сейчас они "сдадут" этот проект, то уже никогда его не вернут. Причём в условиях, когда демократы в погоне за экологией и продолжив курс на деиндустриализацию США, не смогут обеспечить немцев достаточными объёмами сжиженного газа. И что тогда изволите делать?

Поэтому Германия и набралась смелости, бросив – с помощью России – вызов американцам. Начинает сбываться давний кошмар англосаксов – когда Россия и Германия оказываются на одной стороне. История свидетельствуют, что если обе страны действуют заодно, у них всё очень хорошо получается, и они могут сделать больше.