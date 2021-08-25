«Cверхперспективная машина»: какими возможностями обладает российский зенитный комплекс «Панцирь-С1М»

«Рособоронэкспорт» подписал первый контракт на поставку новейших зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1М». Об этом сообщила пресс-служба компании в ходе проведения Международного военно-технического форума «Армия-2021». У нового «Панциря» усовершенствованы скрытность и помехозащищённость боевой работы, а также улучшена огневая производительность в единицу времени. Помимо этого, увеличилась дальность поражения целей. ЗРПК может уничтожать самолёты, вертолёты, крылатые ракеты, беспилотники, а также способен вести огонь по наземным объектам. По мнению аналитиков, за годы эксплуатации «Панцири» хорошо себя зарекомендовали и ещё долго будут востребованы как в России, так и за рубежом.

«Рособоронэкспорт» в ходе Международного военно-технического форума «Армия-2021» подписал первый контракт на поставку модернизированного зенитного комплекса «Панцирь-С1М». Об этом сообщили в пресс-службе компании, передаёт ТАСС.

При этом в «Рособоронэкспорте» не уточнили, в какую страну будет поставлен комплекс.

«Панцирь-С1М» — это экспортная версия модернизированного ЗРПК «Панцирь-СМ», предназначенного для российской армии. В ходе работ по усовершенствованию комплекса были повышены скрытность и помехозащищённость его боевой работы, а также улучшена огневая производительность в единицу времени.

Кроме того, модернизированный «Панцирь» будет использовать новые ракеты с большим радиусом действия, благодаря чему дальность поражения цели повысилась с 20 до 30 км, а высота — с 15 до 18 км. В целом объём защищаемой комплексом зоны был увеличен в три раза. При этом новый «Панцирь-С1М» совместим и со старыми ракетами.

Погрузка зенитно-ракетных комплексов «Панцирь-СМ» для отправки на полигоны Капустин Яр и Ашулук

РИА Новости

Ранее индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев сообщил в интервью РИА Новости, что испытания «Панциря-СМ» для российской армии продолжаются.

«Панцирь-СМ» в данный момент ещё находится на стадии испытаний. Когда эти комплексы попадут в войска, они обеспечат вопрос воздушной безопасности на десятилетия вперёд. Это современнейшая техника, которая способна бороться с ракетами и беспилотниками, легкобронированными наземными и даже надводными целями», — заявил Оздоев.

Тульский «Панцирь»

Комплекс «Панцирь» был разработан в тульском «Конструкторском бюро приборостроения» (КБП). Первая серийная версия этого аппарата была принята на вооружение российской армии в 2012 году.

Данный ЗРПК предназначен для «противовоздушной обороны малоразмерных военных и административно-промышленных объектов и районов от самолётов, вертолётов, крылатых ракет и высокоточного оружия, управляемых авиабомб и дистанционно пилотируемых аппаратов», говорится на сайте разработчика. Кроме того, он может использоваться для усиления группировок ПВО при отражении массированных воздушных ударов и обеспечения поражения легкобронированных наземных объектов.

«Панцирь-С» на репетиции парада Победы на авиабазе Хмеймим в Сирии

РИА Новости

© Дмитрий Виноградов

Как отмечается на сайте госкорпорации «Ростех», комплекс наиболее эффективен при использовании одновременно сразу нескольких «Панцирей». Каждая машина может работать по четырём целям одновременно, поэтому, например, группа из четырёх ЗРПК может поразить уже 16 целей.

Одной из отличительных особенностей этого ЗРПК являются его ракеты, использующие радиокомандное наведение с инфракрасным и радиолокационным слежением. КБП создал недорогие и эффективные снаряды. При этом невысокая стоимость ракеты достигается за счёт того, что на цель её наводит наземный комплекс, а не собственная головка наведения.

«Мы убрали всё лишнее с ракеты, сделав её максимально простой и быстрой. Головка наведения находится не на самой ракете, а на земле, где можно придумать более сложные алгоритмы. В результате мы получили очень недорогой боеприпас. Это принципиально важный момент, учитывая то, как развиваются воздушные средства нападения», — заявлял главный конструктор по зенитной тематике тульского КБП Валерий Слугин.

На каждом «Панцире» установлено по 12 ракет. Помимо ракетного вооружения, на ЗРПК размещены два двухствольных зенитных автомата 2А38М калибра 30-мм, способных поражать «воздушные и наземные цели в зоне по дальности — до 4 км, по высоте — до 3 км», говорится на сайте КБП. Боекомплект насчитывает 1400 снарядов, а темп стрельбы достигает 5 тыс. выстрелов в минуту.

Как отмечают в «Ростехе», одним из главных преимуществ «Панциря» является его мобильность. Кроме того, комплекс может работать в широком диапазоне температур и вести огонь на ходу.

«Другое важное преимущество «Панциря» — это его мобильность. Модульный принцип позволяет легко перемещать систему, а также размещать её на любом шасси. При этом климатические условия не становятся препятствием для путешествий «Панцирей»: комплекс способен функционировать при экстремально высоких и низких температурах. Например, в Сирии российские «Панцири» несут боевое дежурство при температуре +50 °С, а в Арктике — при -50 °С», — указано на сайте корпорации.

Стоить отметить, что КБП выпустило несколько модификаций «Панциря» на различных шасси. Наиболее известной является версия на базе грузового автомобиля КамАЗ. Помимо этого, была разработана специальная модификация для Арктики — «Панцирь-СА». На базе «Панциря-С» в КБП была разработана также и морская версия — «Панцирь-МЕ».

«Панцирь-МЕ»

© rostec.ru

Данный ЗРПК оснащён восемью зенитными управляемыми ракетами, помимо которых ещё 32 ракеты находятся в подпалубном хранилище. Кроме того, комплекс может вести огонь с помощью двух 30-мм шестиствольных автоматов.

В 2020 году испытания морского «Панциря» прошли на малом ракетном корабле «Одинцово» проекта 22800 «Каракурт».

«Эшелонированная оборона»

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев отметил, что комплексы «Панцирь» за годы эксплуатации хорошо себя зарекомендовали как в России, так и за рубежом.

«Панцирь-С1», принятый на вооружение российской армии, оказался очень успешным, а его появление — своевременным. Он необходим для последнего рубежа противовоздушной обороны при защите таких объектов, как штабы, заводы, атомные электростанции. Кроме того, он может работать в связке с более дальнобойными системами ПВО, защищая их от удара. Например, с ЗРК С-400, который великолепно работает на средней и дальней дистанции, но если цель каким-то образом пробралась в ближнюю зону, то могут возникнуть сложности. Тут и вступает в действие «Панцирь», — рассказал аналитик.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СА» на выставке вооружений международного военно-технического форума «Армия-2021» в военно-патриотическом парке «Патриот» в подмосковной Кубинке

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Аналогичного мнения придерживается и военный эксперт, директор музея ПВО в Балашихе Юрий Кнутов.

«Проект во всех отношениях успешный. Главное его достоинство — наличие ракетного вооружения и 30-мм пушки, которые позволяют вести огонь по наземным и воздушным целям», — отметил он в беседе с RT.

Дмитрий Корнев добавил, что «Панцири» могут успешно поражать не только самолёты и вертолёты, но также и беспилотники, крылатые ракеты и неуправляемые снаряды.

«Мы привыкли противовоздушную оборону понимать как защиту от самолётов и вертолётов, но это понятие сегодня шире. «Панцирь» может работать и по управляемым авиабомбам, неуправляемым ракетам систем залпового огня, беспилотникам различных размеров, снарядам кустарного производства типа «Кассам», — пояснил эксперт.

Одной из особенностей ЗРПК «Панцирь» Дмитрий Корнев считает возможность работы в связке с другими системами ПВО.

«Данный ЗРПК может быть встроен в современные информационные системы организации противовоздушной обороны, которые обеспечивают взаимодействие радаров и зенитно-ракетных комплексов разных типов. Это позволяет этим ЗРК дополнять друг друга. Например, С-400 работают по дальним целям, а «Панцирь» отражает цели последнего рубежа. В итоге получается эшелонированная оборона», — пояснил Дмитрий Корнев.

По мнению Юрия Кнутова, «Панцирь» ещё долго будет востребован в войсках.

«В целом эта машина сверхперспективная, она будет востребована у нас и за рубежом ещё долгое время. Сейчас она эффективно работает с комплексами С-300, С-400, защищая их от беспилотников, крылатых ракет, действий диверсионных групп. Ожидаю, что новый «Панцирь» будет работать и с новым ЗРК С-500», — заключил аналитик.