Cumhuriyet: напряжённость в Чёрном море будет нарастать

Проект «Крымская платформа» родился в Британии, считает турецкий журналист

Анкара хотя и поддержала украинский проект Владимира Зеленского под названием «Крымская платформа», однако Турцию беспокоит больше нарастание напряжённости в Черноморском регионе, чем идеи возвращения полуострова в состав Украины.

«То, что британский военный корабль Defender подвергся предупредительному огню со стороны России у берегов Крымского полуострова, не является единичным инцидентом. Это событие показывает, что есть те, кто желает новой эскалации напряжённости в Восточной Европе и в Черноморском регионе», – пишет турецкая ежедневная газета Cumhuriyet («Республика»).

Автор статьи – турецкий журналист, проживающий в Киеве, Дениз Берктай (Deniz Berktay) пишет, что полуостров принадлежит Украине, однако тут же признаёт, что Крым имеет огромное значение и для России, особенно, если углубиться в историю. И напоминает, что с тех пор, как Россия завоевала Крым в 1783 году, российский флот не покидал полуостров, а все конфликты начались после распада Советского Союза и обретения Украиной независимости в 1991 году. Однако после того как в 1997 году между Россией и Украиной было подписано соглашение о том, что российский флот будет пользоваться базой в Севастополе на правах аренды, причины для конфликтов, казалось бы, не осталось, отмечает издание.

Но события 2014 года, когда Соединённые Штаты поддержали свержение законного президента Украины Виктора Януковича, изменили ход событий – в России отказались признавать новую власть легитимной. В то же время возникло опасение, что эта новая украинская власть может расторгнуть договор об аренде военно-морской базы в Севастополе, поэтому Россия, пользуясь поддержкой населения Крыма, взяла полуостров под свой контроль, объясняет Дениз Берктай.

«Хотя международное сообщество не признаёт эту аннексию, Россия говорит, что вопрос закрыт и не собирается ни с кем вести переговоры. Воды, прилегающие к Крыму, Россия также считает своими территориальными водами. Поэтому заход британского корабля в воды Крыма был расценен Россией как провокация. Великобритания же этим ходом снова вернула крымскую тему в мировую повестку дня. Однако усилия Британии этим не ограничиваются», – сообщает турецкое издание.

Автор статьи уверен: проект под названием «Крымская платформа», который пытается продвигать при каждом удобном случае украинский президент Зеленский, на самом деле не его инициатива, а британская. Ведь заговорил Зеленский о «Крымской платформе» после визита в Лондон в прошлом году. Судя по всему, ему там посоветовали сохранять Крым на повестке дня таким вот образом, считает Берктай.

Под данной инициативой подразумевается, что представители разных стран соберутся вместе и будут обсуждать крымский вопрос, а если получится, то и выработают некий план действий по возвращению полуострова в состав Украины.

«В то время как США, Канада и Великобритания активно поддерживают украинский проект по Крыму, такие страны, как Франция, демонстрируют сдержанную реакцию. Турция также объявила о поддержке платформы. В конце августа этого года в столице Украины Киеве состоится первое заседание Крымской платформы. США и Великобритания, очевидно, предпринимают новую политику окружения в отношении России через Украину, Белоруссию и Молдову. В этих условиях становится понятно, что напряжённость в Черноморском регионе будет не только сохраняться, но и нарастать», – прогнозирует Cumhuriyet.