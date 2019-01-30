Cуд Венесуэлы наложил арест на счета лжепрезидента Гуаидо и запретил ему выезд из страны

Верховный суд Венесуэлы вынес запрет на выезд из страны Хуана Гуаидо, он также арестовал его счета

В Верховном суде Венесуэлы объявили запрет на выезд из страны лжепрезидента Хуана Гуаидо, сообщает венесуэльское телевидение.

Суд уже заблокировал его счета.

Комментариев и информации лишен ли Гуаидо депутатской неприкосновенности — пока нет.

Хуана Гуаидо перед попыткой переворота в Боливарианской республике ввел переговоры с сенаторами США.