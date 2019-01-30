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Cуд Венесуэлы наложил арест на счета лжепрезидента Гуаидо и запретил ему выезд из страны
30 января 2019, 04:24 • 56 • В мире
Верховный суд Венесуэлы вынес запрет на выезд из страны Хуана Гуаидо, он также арестовал его счета
В Верховном суде Венесуэлы объявили запрет на выезд из страны лжепрезидента Хуана Гуаидо, сообщает венесуэльское телевидение.
Суд уже заблокировал его счета.
Комментариев и информации лишен ли Гуаидо депутатской неприкосновенности — пока нет.
Хуана Гуаидо перед попыткой переворота в Боливарианской республике ввел переговоры с сенаторами США.
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