Cу-57, Checkmate и «Орион»: какие новинки представит Россия на авиасалоне Dubai Airshow 2021

В Дубае начинает работу 17-я международная аэрокосмическая выставка Dubai Airshow 2021. Российские производители продемонстрируют на ней целый ряд перспективных образцов авиационной техники. В частности, в экспозиции будут два истребителя пятого поколения: тяжёлый Су-57 и прототип однодвигательного Checkmate, который, по словам представителей отрасли, вызвал огромный интерес за рубежом. В свою очередь, компания «Кронштадт» познакомит посетителей с ударным БПЛА «Орион» и системой управления роем военных беспилотников. По прогнозам аналитиков, российская военная авиационная техника будет пользоваться традиционно высоким спросом у потенциальных иностранных заказчиков.

В Дубае 14 ноября начинает работу выставка Dubai Airshow — одно из крупнейших авиационных шоу в мире, проходящее раз в два года. В 2019-м в нём приняли участие более 1 тыс. экспонентов, был продемонстрирован 161 летательный аппарат, а общий объём заключённых контрактов достиг $54,5 млрд.

В этом году российские авиационные компании представят на Dubai Airshow целый ряд перспективных образцов вооружения, к которым уже проявляют интерес иностранные заказчики.

Кроме того, на авиасалоне выступит пилотажная группа «Русские витязи». На новейших самолётах Су-30СМ они продемонстрируют групповые фигуры высшего пилотажа.

На днях глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что потенциальных заказчиков с Ближнего Востока в сфере боевой авиации особенно интересует истребитель Су-57.

«Это единственный в мире тяжёлый истребитель пятого поколения, предлагаемый на экспорт. Это кардинально другие боевые возможности: малая заметность, высокая скорость, боевая нагрузка, маневренность, поэтому интерес к самолёту соответствующий», — рассказал он в интервью ТАСС.

Су-57 компании «Сухой» является наиболее современным российским военным самолётом, построенным на принципиально новой платформе. Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных целей, поражения наземных и надводных объектов противника с преодолением систем ПВО, а также для ведения мониторинга воздушного пространства вдали от места базирования и разрушения системы управления действиями авиации противника. Истребитель может оснащаться широчайшим спектром ракетно-бомбового вооружения.

Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57

РИА Новости

© Михаил Воскресенский

По мнению Сергея Чемезова, участившаяся критика Су-57 в специализированных западных СМИ говорит о том, что в этом самолёте видят конкурента зарубежным истребителям.

«Бульварные заголовки не влияют на боевые возможности самолёта. Если смотреть на эту машину в деле, то половина вопросов отпадает сама собой», — подчеркнул глава «Ростеха», добавив, что подобные информационные атаки на ОПК России — это проявление недобросовестной конкуренции.

Чемезов также рассказал, что ближневосточные заказчики также проявляют интерес к истребителям МиГ-35, Су-35 и Су-30, транспортным самолётам Ил-76МД-90А и заправщикам Ил-78М-90А.

В ожидании Checkmate

На Dubai Airshow в этом году также будет представлен прототип нового российского однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate.

Комментируя интерес к этому самолёту, Сергей Чемезов подчеркнул, что разработка российских авиаконструкторов обладает рядом несомненных преимуществ.

«Это малая заметность, передовая бортовая электроника, в том числе радар с АФАР (активной фазированной антенной решёткой. — RT), и очень эффективная система РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — RT). Ещё один плюс — открытая архитектура и возможность адаптации машины под конкретного заказчика», — приводит ТАСС слова главы «Ростеха».

Среди однодвигательных самолётов пятого поколения и машин предыдущих поколений сопоставимыми характеристиками может похвастаться только главный конкурент Checkmate — F-35, утверждает Чемезов.

«Однако в отличие от последнего наш самолёт экономически выгоднее. Совокупность этих свойств делает этот самолёт уникальным и привлекательным, в том числе для стран Ближнего Востока», — сказал глава госкорпорации.

Напомним, первая презентация Checkmate состоялась в июле на авиасалоне МАКС-2021. В ходе мероприятия гендиректор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что создание этого лёгкого тактического самолёта было продиктовано отсутствием на рынке доступных по цене и стоимости лётного часа высококачественных однодвигательных истребителей.

Checkmate создаётся в инициативном порядке специалистами ПАО «Сухой». Первый полёт истребитель должен совершить в 2023 году.

Прототип нового легкого тактического однодвигательного истребителя пятого поколения Chekmate во время презентации на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021

РИА Новости

© Евгений Биятов

Эксперты, в свою очередь, называют Checkmate передовой разработкой российской военной авиационной промышленности.

«Компоновка с одним двигателем даёт уменьшение веса и улучшает маневренность и другие характеристики. Кроме того, внутренний отсек для размещения оружия самолёта больше, чем у F-35, что повышает незаметность машины. Но самое главное — это открытая архитектура, которая позволяет делать самолёт под конкретного заказчика. Плюс электронная начинка, которая либо не уступает F-35, либо превосходит его», — рассказал в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов.

Рой беспилотников

Помимо истребительной и другой авиации на Dubai Airshow — 2021 также будут представлены новейшие разработки российских конструкторов в сфере беспилотников. Так, компания «Кронштадт» сообщила, что представит на авиасалоне систему управления роем военных БПЛА.

В компании пояснили, что новая система позволит оператору вместо непосредственного управления беспилотниками выполнять только верхнее целеполагание. Все другие основные операции — контроль за выполнением полёта, управление системами, решение целевой задачи и взаимодействие между бортами внутри группы БПЛА — возьмёт на себя компьютер с элементами искусственного интеллекта.

«Теперь оператор не должен самостоятельно искать цели в видеопотоке, машина подскажет ему информативные элементы, на которые стоит обратить внимание», — пояснил гендиректор АО «Кронштадт» Сергей Богатиков.

Вместо того, чтобы вручную выстраивать маршрут полёта, отмечая на карте каждую точку, оператор просто наносит зону поиска, а БПЛА сами определят оптимальный порядок выполнения поставленной задачи с учётом сил и средств противника, условий рельефа и метеорологической обстановки, рассказал глава «Кронштадта».

«При этом они ещё и «договариваются» между собой о разделении «обязанностей» и приоритетов при решении поставленной задачи. Это новый этап в развитии управления беспилотниками, что сделает их более самостоятельными», — заявил Богатиков.

Кроме того, на выставке будет продемонстрирован БПЛА большой продолжительности полёта «Орион-Э», оснащённый спутниковой системой связи, которая позволяет значительно увеличить его радиус действия и получать данные с беспилотника практически в любой точке мира.

Сергей Богатиков рассказал, что эту систему связи «Кронштадт» предложит и другим производителям БПЛА.

«Разработанную для «Ориона-Э» систему спутниковой связи можно будет устанавливать не только на беспилотные летательные аппараты разработки компании «Кронштадт», но и предлагать другим производителям беспилотных летательных аппаратов тяжёлого класса как комплектующую», — цитирует ТАСС главу «Кронштадта».

По словам Юрия Кнутова, последние локальные конфликты доказали, что беспилотники становятся одним из доминирующих средств подавления противника.

«Поэтому сейчас мы делаем ставку на беспилотную авиацию, появляются такие аппараты, как «Орион» и «Альтиус». То есть мы фактически идём ноздря в ноздрю с самыми передовыми разработками США и Израиля», — сказал эксперт.

В свою очередь, военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с RT спрогнозировал, что российскую технику на Dubai Airshow — 2021 будет ожидать повышенный интерес со стороны потенциальных зарубежных заказчиков.

«Конечно, военная продукция вызывает интерес, наши самолёты Су-35, Миг-35, Су-57. Многие спрашивают, когда появится экспортный вариант Су-57, но всему своё время. Думаю, по результатам предметных встреч на этой выставке нас ожидают контракты на поставку гражданской и военной авиационной техники, а также средств ПВО», — полагает аналитик.

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Орион»" компании «Кронштадт» на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021

РИА Новости

© Евгений Биятов

По его оценке, преимущество российской военной авиационной техники заключается в доступности при схожих или даже превосходящих западные аналоги боевых характеристиках.