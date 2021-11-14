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Cу-57, Checkmate и «Орион»: какие новинки представит Россия на авиасалоне Dubai Airshow 2021
14 ноября 2021, 08:25 • 232 • В России
В Дубае начинает работу 17-я международная аэрокосмическая выставка Dubai Airshow 2021. Российские производители продемонстрируют на ней целый ряд перспективных образцов авиационной техники. В частности, в экспозиции будут два истребителя пятого поколения: тяжёлый Су-57 и прототип однодвигательного Checkmate, который, по словам представителей отрасли, вызвал огромный интерес за рубежом. В свою очередь, компания «Кронштадт» познакомит посетителей с ударным БПЛА «Орион» и системой управления роем военных беспилотников. По прогнозам аналитиков, российская военная авиационная техника будет пользоваться традиционно высоким спросом у потенциальных иностранных заказчиков.
Прототип нового легкого многоцелевого однодвигательного истребителя пятого поколения в павильоне Chekmate РИА Новости © Алексей Майшев
В Дубае 14 ноября начинает работу выставка Dubai Airshow — одно из крупнейших авиационных шоу в мире, проходящее раз в два года. В 2019-м в нём приняли участие более 1 тыс. экспонентов, был продемонстрирован 161 летательный аппарат, а общий объём заключённых контрактов достиг $54,5 млрд.
В этом году российские авиационные компании представят на Dubai Airshow целый ряд перспективных образцов вооружения, к которым уже проявляют интерес иностранные заказчики.
Кроме того, на авиасалоне выступит пилотажная группа «Русские витязи». На новейших самолётах Су-30СМ они продемонстрируют групповые фигуры высшего пилотажа.
На днях глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что потенциальных заказчиков с Ближнего Востока в сфере боевой авиации особенно интересует истребитель Су-57.
«Это единственный в мире тяжёлый истребитель пятого поколения, предлагаемый на экспорт. Это кардинально другие боевые возможности: малая заметность, высокая скорость, боевая нагрузка, маневренность, поэтому интерес к самолёту соответствующий», — рассказал он в интервью ТАСС.
Су-57 компании «Сухой» является наиболее современным российским военным самолётом, построенным на принципиально новой платформе. Машина предназначена для уничтожения всех видов воздушных целей, поражения наземных и надводных объектов противника с преодолением систем ПВО, а также для ведения мониторинга воздушного пространства вдали от места базирования и разрушения системы управления действиями авиации противника. Истребитель может оснащаться широчайшим спектром ракетно-бомбового вооружения.
По мнению Сергея Чемезова, участившаяся критика Су-57 в специализированных западных СМИ говорит о том, что в этом самолёте видят конкурента зарубежным истребителям.
«Бульварные заголовки не влияют на боевые возможности самолёта. Если смотреть на эту машину в деле, то половина вопросов отпадает сама собой», — подчеркнул глава «Ростеха», добавив, что подобные информационные атаки на ОПК России — это проявление недобросовестной конкуренции.
Чемезов также рассказал, что ближневосточные заказчики также проявляют интерес к истребителям МиГ-35, Су-35 и Су-30, транспортным самолётам Ил-76МД-90А и заправщикам Ил-78М-90А.
В ожидании Checkmate
На Dubai Airshow в этом году также будет представлен прототип нового российского однодвигательного истребителя пятого поколения Checkmate.
Комментируя интерес к этому самолёту, Сергей Чемезов подчеркнул, что разработка российских авиаконструкторов обладает рядом несомненных преимуществ.
«Это малая заметность, передовая бортовая электроника, в том числе радар с АФАР (активной фазированной антенной решёткой. — RT), и очень эффективная система РЭБ (радиоэлектронной борьбы. — RT). Ещё один плюс — открытая архитектура и возможность адаптации машины под конкретного заказчика», — приводит ТАСС слова главы «Ростеха».
Среди однодвигательных самолётов пятого поколения и машин предыдущих поколений сопоставимыми характеристиками может похвастаться только главный конкурент Checkmate — F-35, утверждает Чемезов.
«Однако в отличие от последнего наш самолёт экономически выгоднее. Совокупность этих свойств делает этот самолёт уникальным и привлекательным, в том числе для стран Ближнего Востока», — сказал глава госкорпорации.
Напомним, первая презентация Checkmate состоялась в июле на авиасалоне МАКС-2021. В ходе мероприятия гендиректор Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь сообщил, что создание этого лёгкого тактического самолёта было продиктовано отсутствием на рынке доступных по цене и стоимости лётного часа высококачественных однодвигательных истребителей.
Checkmate создаётся в инициативном порядке специалистами ПАО «Сухой». Первый полёт истребитель должен совершить в 2023 году.
Эксперты, в свою очередь, называют Checkmate передовой разработкой российской военной авиационной промышленности.
Рой беспилотников
Помимо истребительной и другой авиации на Dubai Airshow — 2021 также будут представлены новейшие разработки российских конструкторов в сфере беспилотников. Так, компания «Кронштадт» сообщила, что представит на авиасалоне систему управления роем военных БПЛА.
В компании пояснили, что новая система позволит оператору вместо непосредственного управления беспилотниками выполнять только верхнее целеполагание. Все другие основные операции — контроль за выполнением полёта, управление системами, решение целевой задачи и взаимодействие между бортами внутри группы БПЛА — возьмёт на себя компьютер с элементами искусственного интеллекта.
«Теперь оператор не должен самостоятельно искать цели в видеопотоке, машина подскажет ему информативные элементы, на которые стоит обратить внимание», — пояснил гендиректор АО «Кронштадт» Сергей Богатиков.
Вместо того, чтобы вручную выстраивать маршрут полёта, отмечая на карте каждую точку, оператор просто наносит зону поиска, а БПЛА сами определят оптимальный порядок выполнения поставленной задачи с учётом сил и средств противника, условий рельефа и метеорологической обстановки, рассказал глава «Кронштадта».
«При этом они ещё и «договариваются» между собой о разделении «обязанностей» и приоритетов при решении поставленной задачи. Это новый этап в развитии управления беспилотниками, что сделает их более самостоятельными», — заявил Богатиков.
Кроме того, на выставке будет продемонстрирован БПЛА большой продолжительности полёта «Орион-Э», оснащённый спутниковой системой связи, которая позволяет значительно увеличить его радиус действия и получать данные с беспилотника практически в любой точке мира.
Сергей Богатиков рассказал, что эту систему связи «Кронштадт» предложит и другим производителям БПЛА.
«Разработанную для «Ориона-Э» систему спутниковой связи можно будет устанавливать не только на беспилотные летательные аппараты разработки компании «Кронштадт», но и предлагать другим производителям беспилотных летательных аппаратов тяжёлого класса как комплектующую», — цитирует ТАСС главу «Кронштадта».
По словам Юрия Кнутова, последние локальные конфликты доказали, что беспилотники становятся одним из доминирующих средств подавления противника.
В свою очередь, военный эксперт Алексей Леонков в разговоре с RT спрогнозировал, что российскую технику на Dubai Airshow — 2021 будет ожидать повышенный интерес со стороны потенциальных зарубежных заказчиков.
«Конечно, военная продукция вызывает интерес, наши самолёты Су-35, Миг-35, Су-57. Многие спрашивают, когда появится экспортный вариант Су-57, но всему своё время. Думаю, по результатам предметных встреч на этой выставке нас ожидают контракты на поставку гражданской и военной авиационной техники, а также средств ПВО», — полагает аналитик.
По его оценке, преимущество российской военной авиационной техники заключается в доступности при схожих или даже превосходящих западные аналоги боевых характеристиках.
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