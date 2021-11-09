Crew Dragon приводнился у побережья США

Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту успешно приводнился у побережья США.

NASA подтверждает факт благополучного приводнения у побережья США корабля Crew Dragon. На его борту напомним, находились четыре астронавта: Шейн Кимброу, Меган Макартур, Тома Песке и Акихико Хосидэ.

Приводнение произошло в 06:33 по московскому времени. Всё прошло в штатном режиме. Ранее, напомним, Crew Dragon автоматически отстыковался от МКС.

После отправки астронавтов, на МКС остались трое: два космонавта Роскосмоса Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.