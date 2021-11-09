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Crew Dragon приводнился у побережья США
09 ноября 2021, 08:20 • 189 • В мире
Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту успешно приводнился у побережья США.
NASA подтверждает факт благополучного приводнения у побережья США корабля Crew Dragon. На его борту напомним, находились четыре астронавта: Шейн Кимброу, Меган Макартур, Тома Песке и Акихико Хосидэ.
Приводнение произошло в 06:33 по московскому времени. Всё прошло в штатном режиме. Ранее, напомним, Crew Dragon автоматически отстыковался от МКС.
После отправки астронавтов, на МКС остались трое: два космонавта Роскосмоса Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай.
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