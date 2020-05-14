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COVID убивает детей не сразу, а через месяцы. В США и Англии у ребят проявились странные осложнения

14 мая 2020, 19:55  •  213 • В мире
Странные осложнения заметили врачи США и Англии у детей, переболевших коронавирусом, - "мультисистемный воспалительный синдром", связанный с коронавирусной инфекцией. И судя по наблюдениям медиков, COVID-19 теперь убивает детей не сразу, а через месяцы.
Со странным заболеванием, связанным с коронавирусной инфекцией, столкнулись в Англии, а теперь и в США. Отличается оно тем, что "атакует" детей, причём самого разного возраста. К тому же детей, которые уже переболели ранее COVID-19. Известны и смертельные случаи. То есть коронавирус убивает детей не сразу, а через месяцы, ведь осложнения стали проявляться только через месяц-полтора после попадания инфекции в организм.
Эксперты называют это осложнение мультисистемным воспалительным синдромом. В числе основных симптомов заболевания - высокая температура в течение трёх-четырёх дней и сыпь. Последняя может проявиться только на ступнях или ладонях, а может пойти и по всему телу.
Бывают и боли в животе, либо полопавшиеся в глазах сосуды. Схожие симптомы медики наблюдают у страдающих синдромом Кавасаки. Отмечается, что это может быть реакция организма на инфекцию.
Заражённых со странными симптомами, по последним подсчётам, уже больше сотни человек. И как минимум трое детей умерли.
Любопытный момент. По словам губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, "симптомы этих случаев не были похожи на COVID-19", а потому их "не диагностировали вначале как COVID-19". Теперь же власти советуют родителям быть внимательнее к малейшим проявлениям подобных симптомов у детей.

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