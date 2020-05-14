COVID убивает детей не сразу, а через месяцы. В США и Англии у ребят проявились странные осложнения

Со странным заболеванием, связанным с коронавирусной инфекцией, столкнулись в Англии, а теперь и в США. Отличается оно тем, что "атакует" детей, причём самого разного возраста. К тому же детей, которые уже переболели ранее COVID-19. Известны и смертельные случаи. То есть коронавирус убивает детей не сразу, а через месяцы, ведь осложнения стали проявляться только через месяц-полтора после попадания инфекции в организм.

Эксперты называют это осложнение мультисистемным воспалительным синдромом. В числе основных симптомов заболевания - высокая температура в течение трёх-четырёх дней и сыпь. Последняя может проявиться только на ступнях или ладонях, а может пойти и по всему телу.

Бывают и боли в животе, либо полопавшиеся в глазах сосуды. Схожие симптомы медики наблюдают у страдающих синдромом Кавасаки. Отмечается, что это может быть реакция организма на инфекцию.

Заражённых со странными симптомами, по последним подсчётам, уже больше сотни человек. И как минимум трое детей умерли.

Любопытный момент. По словам губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, "симптомы этих случаев не были похожи на COVID-19", а потому их "не диагностировали вначале как COVID-19". Теперь же власти советуют родителям быть внимательнее к малейшим проявлениям подобных симптомов у детей.