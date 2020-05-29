COVID спутал Путину карты, провалив «масштабное вторжение» на Украину и Прибалтику • 28 • Украина

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 помешала полномасштабному «наступлению» Российской Федерации на Прибалтику и вторжению на Украину. Об этом заявил генерал-лейтенант запаса ВСУ Игорь Романенко в интервью изданию «Факты».



По словам отставного офицера, весной 2020 года президент РФ Владимир Путин планировал военное вторжение в страны Балтии и очередной захват территорий. Якобы к активным военным действиям Россия готовилась последние три года, а сценарий захвата стран Балтии в деталях отрабатывался на военных учениях в апреле, в связи с чем ситуация в Европе могла накалиться еще больше. Но вмешались США, которые также устроили военные учения, перебросив на европейскую территорию дополнительные силы и технику.



«Планировалась операция по развертыванию масштабных военных учений на границе какого-либо государства, наращиванию там сил и захвату чужих территорий. Пока США или войска НАТО разворачивали бы собственные вооруженные силы, Россия бы уже зашла на территорию условной Латвии, там закрепилась и начала выдвигать требования», — рассказал генерал-лейтенант.



Также, по словам Романенко, в течение всего прошлого года президент РФ Владимир Путин и его Генштаб вкупе с политическими и военными аналитиками пытались дипломатическим путем навязать Украине свои правила игры, вынудив подписать соглашения с лидерами ЛДНР, которые бы, в первую очередь, были на руку Кремлю.



Но дипломатические попытки, по его словам, эффекта не возымели, экономически давить на Украину у Кремля также не получается, так как в вопросе поставок газа и нефти Киев уже практически не зависим от России.



«Такое уже случалось, когда после вооруженной агрессии со стороны РФ Украина вынуждена была подписывать договоры, выгодные Путину. Так, например, было после Иловайска в августе 2014 года, когда в котле погибло большое количество украинских военных. После Дебальцево в феврале 2015 ситуация была еще хуже», — пояснил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ.



Именно поэтому Путин, уверен Романенко, планировал на весну очередное военное обострение на Украине, чтобы вновь заставить Киев пойти на уступки. Для этих целей россияне вполне могли зайти на территорию Украины, захватив восточные и южные области:



«Скорее всего, могли разделить нашу страну по Днепру для того, чтобы попытаться еще раз создать так называемую „Новороссию“. А потом, дескать, вы кувыркайтесь, как хотите. Исходя из мощи вооруженных сил РФ, они вполне это могут сделать».



Такое «победоносное шествие по Украине и Прибалтике», по информации генерала, в Кремле планировали завершить к параду Победы. И затем с позиции силы диктовать миру свои условия.



«Путину хотелось в этом году завершить свое победоносное шествие по Украине и Прибалтике к параду Победы. Чтобы потом с позиции силы диктовать миру свои условия. Но эскалации конфликта в Европе удалось избежать. Помешал коронавирус», — подытожил Романенко.



Отметим, отставной украинский офицер Игорь Романенко в 2010 году завершил карьеру в Вооруженных силах Украины. Не обладающий никакой государственной тайной или секретными данными, сейчас он раздает украинским медиа интервью, где рассуждает о политике и военной обстановке по всему миру и конечно же об «агрессоре»-России.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 помешала полномасштабному «наступлению» Российской Федерации на Прибалтику и вторжению на Украину. Об этом заявил генерал-лейтенант запаса ВСУ Игорь Романенко в интервью изданию «Факты».По словам отставного офицера, весной 2020 года президент РФ Владимир Путин планировал военное вторжение в страны Балтии и очередной захват территорий. Якобы к активным военным действиям Россия готовилась последние три года, а сценарий захвата стран Балтии в деталях отрабатывался на военных учениях в апреле, в связи с чем ситуация в Европе могла накалиться еще больше. Но вмешались США, которые также устроили военные учения, перебросив на европейскую территорию дополнительные силы и технику.«Планировалась операция по развертыванию масштабных военных учений на границе какого-либо государства, наращиванию там сил и захвату чужих территорий. Пока США или войска НАТО разворачивали бы собственные вооруженные силы, Россия бы уже зашла на территорию условной Латвии, там закрепилась и начала выдвигать требования», — рассказал генерал-лейтенант.Также, по словам Романенко, в течение всего прошлого года президент РФ Владимир Путин и его Генштаб вкупе с политическими и военными аналитиками пытались дипломатическим путем навязать Украине свои правила игры, вынудив подписать соглашения с лидерами ЛДНР, которые бы, в первую очередь, были на руку Кремлю.Но дипломатические попытки, по его словам, эффекта не возымели, экономически давить на Украину у Кремля также не получается, так как в вопросе поставок газа и нефти Киев уже практически не зависим от России.«Такое уже случалось, когда после вооруженной агрессии со стороны РФ Украина вынуждена была подписывать договоры, выгодные Путину. Так, например, было после Иловайска в августе 2014 года, когда в котле погибло большое количество украинских военных. После Дебальцево в феврале 2015 ситуация была еще хуже», — пояснил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ.Именно поэтому Путин, уверен Романенко, планировал на весну очередное военное обострение на Украине, чтобы вновь заставить Киев пойти на уступки. Для этих целей россияне вполне могли зайти на территорию Украины, захватив восточные и южные области:«Скорее всего, могли разделить нашу страну по Днепру для того, чтобы попытаться еще раз создать так называемую „Новороссию“. А потом, дескать, вы кувыркайтесь, как хотите. Исходя из мощи вооруженных сил РФ, они вполне это могут сделать».Такое «победоносное шествие по Украине и Прибалтике», по информации генерала, в Кремле планировали завершить к параду Победы. И затем с позиции силы диктовать миру свои условия.«Путину хотелось в этом году завершить свое победоносное шествие по Украине и Прибалтике к параду Победы. Чтобы потом с позиции силы диктовать миру свои условия. Но эскалации конфликта в Европе удалось избежать. Помешал коронавирус», — подытожил Романенко.Отметим, отставной украинский офицер Игорь Романенко в 2010 году завершил карьеру в Вооруженных силах Украины. Не обладающий никакой государственной тайной или секретными данными, сейчас он раздает украинским медиа интервью, где рассуждает о политике и военной обстановке по всему миру и конечно же об «агрессоре»-России. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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