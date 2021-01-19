COVID снова "вспыхнул" в Китае: Обнаружен новый эпицентр заражения

За последние сутки в Китае выявлено 118 новых случаев заражения COVID, из них 106 внутри страны, сообщает Госкомитет здравоохранения КНР во вторник. Смертельных случаев пока не зафиксировано, однако власти обеспокоены возобновившимся ростом числа заболевших.

Новым эпицентром стала северо-восточная провинция Цзилинь, где за минувшие сутки заболели 43 человека, в то время как в воскресенье тут фиксировалось только 30 заразившихся.

Ранее вспышка COVID произошла в провинции Хэбэй на востоке страны. По последним данным, за минувшие сутки здесь зафиксировали 35 новых заболевших, но заболеваемость идёт на спад - в воскресенье тут регистрировали 54 новых случая.

В связи с тем, что на территории Хэбэй находится Пекин, для жителей районов провинции, где сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, введены ограничения на въезд в столицу.