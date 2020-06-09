COVID прошёл без паники, но это вряд ли поможет. Медведев назвал хорошую новость и плохую

Хорошая заключается в том, что большинство жителей России спокойно восприняли сложившуюся ситуацию.

В целом наша система общественной безопасности доказала свою эффективность, и в этот период нам удалось не допустить паники и, как следствие, избежать обострения криминогенной ситуации, которая находится под контролем, - отметил Медведев, выступая на совещании по безопасности.

Плохая же новость - это угроза всплеска преступности среди мигрантов, потерявших работу из-за пандемии. Зампред Совбеза подчеркнул, что в этом году иностранные граждане, находящиеся в России, совершили почти 15 тыс. преступлений. Это несколько ниже показателей прошлого года, но ситуация в скором времени может ухудшиться по мере роста безработицы.

Гастарбайтеры остались без заработка и при этом они не могут вернуться домой, поскольку их родные страны по-прежнему держат границы закрытыми. Всё это создаёт большие риски с точки зрения развития криминогенной ситуации.