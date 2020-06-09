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COVID прошёл без паники, но это вряд ли поможет. Медведев назвал хорошую новость и плохую

09 июня 2020, 23:00  •  20 • Политика
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что стране удалось избежать массовой паники во время эпидемии коронавируса, однако теперь ей угрожает другая опасность. Бывший премьер-министр назвал хорошую новость и плохую.
Хорошая заключается в том, что большинство жителей России спокойно восприняли сложившуюся ситуацию.
В целом наша система общественной безопасности доказала свою эффективность, и в этот период нам удалось не допустить паники и, как следствие, избежать обострения криминогенной ситуации, которая находится под контролем, - отметил Медведев, выступая на совещании по безопасности.
Плохая же новость - это угроза всплеска преступности среди мигрантов, потерявших работу из-за пандемии. Зампред Совбеза подчеркнул, что в этом году иностранные граждане, находящиеся в России, совершили почти 15 тыс. преступлений. Это несколько ниже показателей прошлого года, но ситуация в скором времени может ухудшиться по мере роста безработицы.
Гастарбайтеры остались без заработка и при этом они не могут вернуться домой, поскольку их родные страны по-прежнему держат границы закрытыми. Всё это создаёт большие риски с точки зрения развития криминогенной ситуации.

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