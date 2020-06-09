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COVID прошёл без паники, но это вряд ли поможет. Медведев назвал хорошую новость и плохую
09 июня 2020, 23:00 • 20 • Политика
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что стране удалось избежать массовой паники во время эпидемии коронавируса, однако теперь ей угрожает другая опасность. Бывший премьер-министр назвал хорошую новость и плохую.
Хорошая заключается в том, что большинство жителей России спокойно восприняли сложившуюся ситуацию.
Плохая же новость - это угроза всплеска преступности среди мигрантов, потерявших работу из-за пандемии. Зампред Совбеза подчеркнул, что в этом году иностранные граждане, находящиеся в России, совершили почти 15 тыс. преступлений. Это несколько ниже показателей прошлого года, но ситуация в скором времени может ухудшиться по мере роста безработицы.
Гастарбайтеры остались без заработка и при этом они не могут вернуться домой, поскольку их родные страны по-прежнему держат границы закрытыми. Всё это создаёт большие риски с точки зрения развития криминогенной ситуации.
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